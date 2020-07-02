【另類拳擊】菲律賓不只有傳奇Pacquiao　還有竹竿泥漿拳擊

提到菲律賓拳擊的話，大家一定會想到八量級世界拳王Manny Pacquiao。不過，原來在當地民間，還有一種「另類拳擊」相當受歡迎——Bamboo Boxing。

▍菲律賓拳擊國寶：八量級世界拳王Manny Pacquiao

Manny Pacquiao，綽號「Pac-Man」，是拳擊史上唯一一位奪得過八個不同量級冠軍的世界拳王，堪稱「菲律賓拳擊傳奇」。

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Manny Pacquiao 出生於1978年12月17日，現年41歲，身高166厘米，臂展170厘米。他於1995年投身職業拳擊，至今戰績62勝7敗2和，39次擊倒對手獲勝。他最早於1998年贏得WBC Flyweight（112磅）世界冠軍，其後他先後奪得Super Bantamweight（122磅）、Featherweight（126磅）、Super featherweight（130磅）、Lightweight（135磅）、Junior welterweight（140磅）、Welterweight（147磅）及Super Welterweight（154磅）等八個級別的世界冠軍頭銜。

2016年Pacquiao 一度宣布引退，及後在2017年回歸。7月2日，Pacquio於澳大利亞布里斯班舉行的WBO Welterweight 世界拳王爭霸賽中「爆冷」，以點數不敵澳大利亞年輕拳手Jeff Horn，失落WBO 冠軍頭銜。翌年，Pacquio 載譽歸來。再在馬來西亞吉隆坡的Axiata體育館舉辦的WBA次中量級拳王爭霸賽中，Pacquio 在7回合TKO戰勝了時任拳王Lucas Matthysse，勇奪WBA（Regular）Welterweight 腰帶。直至去年7月，Pac-Man 還擊敗了Keith Thurman，奪得WBA（Super）Welterweight 冠軍頭銜，成為史上最年長的Welterweight 冠軍。

提到菲律賓拳擊的話，大家一定會想到八量級世界拳王Manny Pacquiao。不過，原來在當地民間，還有一種「另類拳擊」相當受歡迎——Bamboo Boxing。

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在菲律賓南部，南哥打巴托省的波洛莫洛克（Polomolok）開創出一種「另類拳擊」活動。

在當地第二大地區「Cannery Site」中，每年都會舉辦年度節慶「Pinyahan Festival 」（又名「菠蘿節」）。節日慶典上慶祝水果菠蘿的豐收，它是城里人最喜歡的水果之一。這項活動始於1992年。菠蘿被稱為「福爾摩沙（葡語：美麗）皇后」（Queen of Formosa ），以其甜美和風味著稱。這個節日的特色是具有豐富多彩的街頭表演、藝術展覽、市集、文化表演和體育賽事。而今次介紹的「Bamboo Boxing」便是活動之一。

Bamboo Boxing 又名為「Bugbugan sa Kawayan」，由一般拳擊演變而成，改成十分有趣的方式進行。比賽場地由「圍繩擂台」改成「在一條竹竿上」。沒錯，是在一條竹竿上進行拳擊對決。

雙方拳手會坐在竹竿上，一邊要出拳擊打對手，一邊又要維持平衡避免跌落竹竿下。而到底跌下竹竿會有什甚後果，則視不同地方而異。有些會跌落在平地上，有些會跌在沙地上，在Cannery Site會跌落水中，有些地方甚至會跌在泥漿裡。

比賽方式十分簡單，先掉下者為敗。拳手可以打擊對手，亦可以一邊緊抱竹竿，一邊打擊對手。但由於戴上拳套及竹竿幼小的關係，拳手一般很快便跌落竹下。

隨著Bamboo Boxing 的日漸普及，它甚至出現普及版本，一方面把竹竿換成圓木，讓拳手更易平衡，另一方面為拳手配上頭盔保障安全。

不知大家認為這種「另類拳擊」如何呢？小編不知為何會想起舊日《超級無敵掌門人》的其中一個遊戲環節⋯⋯

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