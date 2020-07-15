【MMA】那些年的綜合格鬥服飾熱　標奇立異的歌德式及搖滾風格

很多運動愛好者們都喜歡穿上代表自己運動的服飾當消閑服飾，例如籃球迷和足球迷會在觀看比賽，甚至平常外出時穿上自己支持的球隊球衣或是印有球隊標誌的服飾。而MMA綜合格鬥的愛好者在拳館以外的地方時雖然不能(大概也不會)戴著MMA拳套和單穿一條MMA短褲外出到處走動，但卻依然有不少的服飾品牌可以為MMA愛好者「驗明正身」。

Brock Lesnar與品牌DeathClutch。圖片來源：https://bit.ly/2WkY35j

在2001年由ZUFFA接手UFC後，UFC和MMA在北美爆發一個新風潮，而連帶相關的潮流服飾也一同興起。不過當時流行的MMA服飾都是充滿反叛味道，有點標奇立異的哥德式及搖滾風格。因為當時不少拳手都喜歡穿着，讓拳迷也一同追隨，成為了北美MMA的一個特色潮流。可惜因為種種的關係加上2015年UFC和Reebok達成合作協議讓選手在UFC比賽前後穿上統一服飾，讓這個風潮漫退下來，甚至近乎消失。

反叛與前衛的象徵

在早期的UFC，拳手都會找服飾或是其他各種的贊助商把商標放到服飾上去賺點額外收入。最早期的可以看到服飾品牌Bad Boy那雙大眼睛在拳手的短褲或是拳證的衣服上出現。

早期的UFC賽事中都會看到Bad Boy這對眼。圖片來源：網上圖片

在ZUFFA接手之前，UFC可以說是暴力的代表，而其觀眾群也被鎖定在一些性格反叛和好勇鬥狠的人士上。所以打入北美MMA市場的服飾品牌像TapouT、Affliction、DeathClutch、Dethrone等，設計都充滿反叛味道，以哥德式圖像設計、骷髏骨頭等有點標奇立異的搖滾風格為主。

MMA休閒服飾潮流的先鋒TapouT

在北美曾經最為人熟悉的MMA休閒服飾品牌就是由Charles "Mask" Lewis Jr.創立的TapouT。Charles Lewis Jr.與友人Dan Caldwell因為在1993年觀看了第一屆UFC時就愛上了綜合格鬥這項運動，並特意到Gracie家族在美國的拳館學習巴西柔術。那時候每個參賽團隊都開始印製屬於自己團隊的T恤，但每隊的服裝除了圖案簡單外，款式選擇也極少，頂多只有不同的顏色供支持者選擇。而且因為是拳館專屬的T恤，不是團隊死忠支持者的話，普通觀眾一般很難會選擇穿着。於是，發現到這個問題的Charles Lewis Jr.就決定開始製作一些不分團隊又能夠讓所有MMA愛好者平時能夠穿着的休閒服飾。

Charles "Mask" Lewis Jr.。圖片來源：網上圖片

與UFC共同成長

成立了TapouT後，Charles Lewis Jr.與Dan Caldwell及另一名身高6尺7朋友Tim Katz分別以綽號Mask (面具)、Punkass (壞蛋) 及SkySkrape(高塔)，開始以奇裝異服出入綜合格鬥賽事會場內售賣他們親自設計MMA服裝系列。因為當時MMA正處於被禁賽的黑暗期，很多賽事雖然依然在舉行，但卻都是在沒有獲得合法牌照的情況下舉辦，所以TapouT很多時都是用隨時會被人拘捕的心態與賽事共同進退。隨著MMA在美國篷勃發展，TapouT開始越做越大，不單擴展業務，更開始積極贊助一些有潛力的拳手。

TapouT Crew。圖片來源：網上圖片

MMA綜合格鬥在2000年開始能夠合法地舉辦，而在UFC轉手到ZUFFA後，ZUFFA為感謝TapouT的支持，曾多次免費把TapouT的標誌放在UFC賽事八角籠的蓋布上。TapouT亦從2005起成為The Ultimate Fighter真人show中的官方服飾。

在2007年，TapouT甚至有自己的電視節目，由TapouT的三位靈魂人物親身駕著旅遊巴穿梭美國各地發掘和贊助有潛力選手﹐並在途中參觀和訪問當時的著名教練和選手，讓觀眾明白到TapouT Crew並非只是三個奇裝異服的怪人，而是對綜合格鬥和服裝非常有熱誠的貢獻者。

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可惜，這位一直推動著MMA休閒服裝潮流Charles Lewis Jr. 不幸在2009年3月的一場交通意外中離世，享年45歲。為表揚Charles Lewis Jr.對UFC和綜合格鬥的貢獻，UFC在同年7月的UFC 100 Fan Expo中入選UFC名人堂，成為首位非拳手的入選名人，而在Charles Lewis Jr.過世後，他的名字曾長期放在UFC八角籠的橫眉上。

Charles Lewis Jr.過世後，他的名字曾長期放在UFC八角籠的橫眉上。圖片來源：https://bit.ly/2DKIMUX

走貴價路線的Affliction

除了TapouT外，走貴價路線但依然很受歡迎的還有於2005年成立的Affliction。

Affliction的出品各式各樣的產品，除了服飾外，還有泳裝和手錶等。比起TapouT，Affliction絕對是財雄勢大，服飾設計的圖案也更加複雜。Affliction的風格設計結合了天使翅膀、玫瑰、骷髏骨頭骨骼、十字架和劍等圖像，宣傳標語句為「Live Fast」(意指活在當下，取自「Live Fast & Die young」)。除了MMA社群外，也深受搖滾樂、重型電單車車文化、紋身圈等歡迎。

Georges St-Pierre系列。圖片來源：https://bit.ly/2Ccv8JN

Affliction當年曾贊助不少的知名綜合格鬥拳手如Randy Couture、Georges St-Pierre、Fedor Emelianenko，以及拳擊手Oscar De La Hoya和Shane Mosley等。當年著名的American Fighter、Throwdown、Xtreme Couture也是Affliction旗下的服裝線。而Affliction也曾與知名樂隊如Ozzy Osbourne和Megadeth等合作，出版特別版服飾。

與UFC由贊助商變敵人

自公司成立開始，Affliction一直都是UFC及其選手的長期贊助商，但在2008年，Affliction卻決定自組綜合格鬥賽事與UFC打對台。此舉讓UFC及其主席Dana White憤怒非常，除了立即宣布旗下選手不可再著Affliction服裝外，Dana White也多次在公開場合怒罵Affliction的決定。

Affliction自組的大賽以高薪找來不少星級選手出賽，成為一時佳話。但可以支出太過龐大，在2009年8月1日第三個大會Affliction: Trilogy，因為Fedor Emelianenko的對手Josh Barnett未能通過藥檢，導致Affliction決定在比賽前的11日取消賽事。這次的取消讓Affliction元氣大傷，並隨即宣布停止舉辦綜合格鬥賽事，恢復純贊助商的身份。

順帶一提，當時Affliction的其中一個老闆就是現時美國總統特朗普。圖片來源：Getty Images

簡潔新風格

在Charles Lewis Jr.離世後，TapouT生意開始面對經營困難，而Affliction在舉辦比賽失敗後也在MMA界成為笑柄。在2009年之後，反叛和標奇立異的服裝風格也開始慢慢退卻，各大品牌推出的服飾雖然還是顏色鮮艷，但也開始遠離曾經流行一時的搖滾風格。

而在2015年，Reebok與UFC的合作讓選手出場服裝統一化，更令模仿選手服飾的拳迷，漸漸捨棄了當年那種標奇立異的服飾，各服裝公司也推出了更簡潔的風格。就算是重組了的TapouT，在轉為WWE職業摔角的官方服裝後，也只是以大標誌示人，再沒以往的奇異色彩。

或許MMA已經不再反叛

外國現時也有不少拳迷間中在網上表示不知道為什麼以前會買下那些價值不菲的MMA服飾，表示現時看起來感覺很怪。

或許，MMA已經是更成熟的體育運動，不再需要走當初那種前衛風格，而是改為更適合大眾口味的設計。而就算是UFC的電視製作，其實也可以發現畫面設計和音樂上都已經沒有了ZUFFA時期的羅馬鬥士風格，UFC選手在一般訪問時也不再是穿着運動服，而是穿上了合身的西裝。

MMA選手選擇服飾的口味愈來愈高級。圖片來源：Getty Images

不過在UFC與Reebok合作的時代結束，由Venum成為新一代UFC官方服飾後，不知道Venum會否為服飾添加一點新風格。始終，Reebok的服飾也實在太平實了一點。

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