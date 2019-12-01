【真人Show】The Ultimate Fighter　北美最成功的搏擊真人Show

「真人Show」是一個最能夠讓觀眾感受到參賽者心路歷程的節目模式。其形式早在1960年代就已經存在，直到2000年初開始大行其道，成為電視節目的一個流行趨勢。當時除了才藝、烹飪和模特兒等類型的真人Show外，市場開始出現不少搏擊運動型的真人Show，而當中讓UFC起死回生的終極鬥士The Ultimate Fighter亦正是於這個時代誕生。

UFC在2005年初與北美新電視台Spike TV合作製作了首季的The Ultimate Fighter (簡稱TUF，讀音如同英文字Tough)，而在同一時期另一個北美電視台NBC也製作了圍繞拳擊選手為題材的The Contender。TUF和The Contender兩個節目都以類似的方式拍攝，除讓觀眾認識到選手的背景﹑訓練情況之外，節目同樣標榜選手之間的矛盾、身為搏擊選手的辛酸以及如何爲了勝出賽事而做出準備。

讓綜合格鬥打入一般家庭

TUF除了為UFC尋找潛力新星讓大賽添加更多選手外，更是讓UFC在大賽外保持話題性的最佳武器。在TUF初期，綜合格鬥還未如現時般流行，能夠在每集看到選手的訓練、選手與選手甚至教練與教練之間的摩擦，以及每集結尾前的淘汰賽，都為觀眾帶來一般節目所沒有的刺激和投入感。

TUF的核心方程式其實並不複雜。先讓參賽者住在同一屋簷之下並分成兩隊接受訓練，讓觀眾認識到選手的背景、訓練情況。然後隨著節目的進行，因為緊密的訓練和比賽安排，選手之間的摩擦越趨激烈，觀眾將會了解到各人不同的個性。除了參賽者外，參賽者的教練亦是節目的重點。每季擔任教練的人選都會是UFC當時當紅的選手，而在大多情況下這兩位教練都會在該季TUF完結後在正式的UFC大會中進行對壘，所以TUF也是他們重要的宣傳渠道。

最後，節目的重頭戲當然就每集尾段都會進行的一場淘汰賽，而最終留低的兩位將會在電視直播的總決賽中爭奪加盟UFC的正式合約。

第一季TUF參賽者。相片來源：https://bit.ly/2OuGoo8

第一季TUF Finale中Forrest Griffin激戰Stephan Bonnar 。相片來源：https://nwsdy.li/2Ows92b

選手們的真實一面

除了貨真價實的比賽外，TUF的另一個成功要素就是讓觀眾得知格鬥選手的日常訓練及賽前賽後的情緒變化等一些平時難以得知的真實細節。

在TUF的拍攝期間，參賽者們必須與世隔絕，不能有電腦和電話，不得與外通訊，拍攝期間的比賽也並非向外開放。在與世隔絕和對自己的前途感到憂心的壓力下，每季都會有選手出現近乎精神崩潰的情況。而這時能夠幫助他們的就是同隊的隊友和同樣身為拳手的教練。

例如一些選手在賽前減重出現問題，教練如何一同進桑拿室一起減重為他加油。也有一些教練與拳手分享個人經歷，或是在特別節日與教練團特意到拳手屋為參賽者解悶，一起開派對和玩遊戲等。讓觀眾看到教練和參賽者等格鬥選手在擂台外其實也是普通人。

過分戲劇性惹反感

不過雖然在TUF所帶來的體驗和賽事都都獲得好評，但當中的過分戲劇性情節和一些安排惹來一些負面的抨擊。

TUF中最爲人詬病的就是爲何在拳手屋中特意準備了爲數不少的酒精飲品，讓參賽者在壓力下再加上酒精的影響而做出情緒失控的行爲。輕則包括參賽者自己躲在牆角啜泣，嚴重的甚至會與其他參賽者展開衝突，以及做出破壞拳手屋等對參賽者構成危險的行爲。而這些行爲都在UFC攝影師在拍攝的情況下發生，也就是官方默許的。

另外一些過分戲劇性的衝突難免讓觀衆猜測是否做假的疑雲。尤其在參賽者之間的矛盾外，教練之間的衝突在後來的季度中也愈來愈嚴重，難免有點有爲了推廣之後兩位教練的對賽而被特意安排過的味道。

不過真人Show本來就帶有戲劇成份，只要最後比賽是真，其他為節目效果也可接受。像內地《青春有搏擊》就因比賽太假而遭人詬病。

蓄勢待發的新一季

時至今日，從2005年起的TUF 1到去年的TUF 28，TUF已經舉辦了13年之久。而除了在北美市場播放的28屆外，還有11屆的外國版本，包括TUF巴西、TUF拉丁美洲、TUF澳洲及新西蘭、TUF中國以及日本的Road to UFC。說是最有影響力的搏擊運動真人Show也絕不為過。

雖然在UFC由ZUFFA轉手到新公司Endeavor後曾有傳TUF將會結束，但UFC主席Dana White近日已經表示TUF將會繼續，並承諾新一季的TUF將會很快出現。