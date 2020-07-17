【Ron Van Clief】曾演《龍爭虎鬥精武魂》　UFC史上最高齡參賽者

說起UFC的黑龍，大家一般都會想起現任185磅UFC中量級冠軍Israel Adesanya。但其實，在UFC還有另一位黑龍，就是綽號「黑龍」(Black Dragon) 的Ron Van Clief (朗雲奇里夫，舊譯朗奴奇里夫)。Ron Van Clief在70年代曾參與多齣香港和亞洲武術電影，更曾於1994年參戰UFC，迎戰綜合格鬥傳奇Royce Gracie！

《龍爭虎鬥》海報之一。圖片來源：網上圖片

在70年代，除了武打電影熱外，在美國也同時是爆發一陣黑人電影熱(blaxploitation)，所以當時亦流行將兩者結合的黑人武打電影。當時外國電影中最著名的黑人武術家，無可爭議的就是Jim Kelly，他在1970年代大受歡迎，也在李小龍的《龍爭虎鬥》中參與演出。

而對比 Jim Kelly，「黑龍」Ron van Clief當年在北美的名氣雖然有所不及，但可能卻更受香港及亞洲觀眾的認識。

李小龍在1973年的突然離世，讓本來已經興起的武打電影熱潮變得更加一發不可收拾。當時有不少電影公司急忙以李小龍之名或是角色形象推出相關的電影，去盡量吸引觀眾或是賣埠到外國，以求賺到盡。

當時其中一個被看中的武打演員就是Ron Van Clief。對比Jim Kelly參與由荷里活大成本製作的電影，Ron van Clief參與的幾乎都是低預算、由香港和菲律賓製作的動作電影。這些電影由較小的發行商賣到美國發行，通常在小型戲院播放。但雖然如此，在黑人電影加上武打電影的熱潮「夾擊」下，也讓Ron Van Clief 擁有不少的影迷。

Ron Van Clief 。圖片來源：網上圖片

黑龍的誕生

黑龍Ron Van Clief除了在1970年代參與了不少香港和亞洲製作的功夫電影而為人熟悉外，Ron VanClief在美國武術界也是傳奇人物。Ron Van Clief 是五屆空手道世界冠軍和15屆次全美冠軍，贏得了多達110多場的公開賽。

1943年生於紐約布魯克林的Ron Van Clief，從小就開始就學習空手道及各式各樣的武術。Ron Van Clief在1960年至1965年在美國海軍陸戰隊服役，並於1965年參加了越戰。在服兵役之後，他於1965年至1968年成為紐約市鐵路警察。

當時已經是四屆空手世界冠軍的Ron Van Clief，在1969年的一次空手道比賽中結識了李小龍，並被李小龍稱為「黑龍」(Black Dragon)。應李小龍的邀請，Ron Van Clief在1969年開始到香港從事電影特技替身並繼續使用「黑龍」這個綽號。

「黑龍」(Black Dragon) 的Ron Van Clief。圖片來源：網上圖片

之後Ron Van Clief從幕後轉到幕前，Ron van Clief 未有經過太多的演員訓練，但憑著憑敏捷的身手和壯健的外觀，他獲得不少影迷的支持，成為了亞洲首位非洲裔美國武術影星。

電影生涯

Ron Van Clief在全球有記錄曾與演出的電影共16部，但其中有8部是從1974年至1983年的武術電影，當中他在香港長江電影(香港)有限公司出品的電影參與了演出的包括：

1974年 - 《下南洋》(英文為Tough Guy 或Black Dragon) 1975年 - 《龍爭虎斗精武魂》 (又稱《李小龍之死》和《死劫》，英文為The Black Dragon's Revenge 或 Death of Bruce Lee) 1978年 - 《黑煞》(英文為Way of the Black Dragon) 1979年 - 《精武指譜》(又稱《小師傅與大煞星》，英文為Kung Fu Fever)

很明顯，以上這些電影都是消費李小龍。因為Ron Van Clief的形象有點像《龍爭虎鬥》中的Jim Kelly，因而被重用。

為了迎合亞洲市場，這些電影都以李小龍或是相關的關鍵詞為名，而賣埠的電影則加入了Black Dragon之名。雖然電影的英文名以Black Dragon「黑龍系列」為名，但電影中Ron Van Clief多數並非主角。除了《龍爭虎鬥精武魂》外，他多是以配角角色登場。

《龍爭虎鬥精武魂》可以說是Ron Van Clief的代表作，除了他是真正的主角外，在這齣電影中，Ron Van Clief在另一位主角白彪的推薦下擔任了動作指導，親自編排了所有搏鬥場面，讓打鬥場面比其他同期的電影更有新鮮感。這電影除了Ron Van Clie和白彪擔任主角外，元秋也擔當了重要的角色。

+ 16 + 15 + 14

Ron Van Clief的幕前生涯很短暫，在八十年代回到美國後就開始集中擔任替身的工作和開班授徒。他在一個訪問中就曾說過，教授武術比拍攝電影有意義，因為武術才是真的，電影只是一種娛樂。

以高齡挑戰UFC

在1994年12月16日的UFC 4中，Ron Van Clief為了挑戰自己而以51歲的高齡參賽。他在淘汰賽的第一輪賽事中對上了前冠軍Royce Gracie。Royce Gracie很快就把Ron Van Clief摔倒在地上，在3:59以後方裸絞擊敗Ron Van Clief。在比賽過程中，Royce Gracie很明顯留了手以表示對Ron Van Clief的敬意。

+ 3 + 2

這次的比賽雖然落敗，但Ron Van Clief以51歲的高齡參賽，直到現在還是UFC最高齡參賽者的紀錄保持者。

不休止的武術之路

Ron Van Clief原本是美國剛柔流空手道大師Peter Urban的徒弟之一，之後Ron Van Clief於1971年在Peter Urban的支持下，把中國功夫和空手道結合，創辦二世剛柔流 (Chinese Goju)。

在香港參與電影期間，Ron Van Clief曾與李小龍一同練習，也結識了當時不少的武術界人士，如梁挺、黃家達和白彪等。Ron Van Clief也曾在香港參加公開賽事，部份片段在網上還可以找到。

無可否認，現年77歲的Ron Van Clief擁有著非常精彩的武術生涯。他除了贏過多達110多場的比賽外，更在75歲時還堅持繼續參加巴西柔術比賽。

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