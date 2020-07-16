【側踢分析】李小龍腳法風靡全球　踢技當中三大實用搏擊優點

提起李小龍踢技的話，大家通常馬上會想起，他那標誌性的踢擊動作——側踢（Side kick） 。經過李小龍的推廣後，側踢旋即在全球風靡一時，成為年青人爭相模仿的踢技。其實近年側踢在MMA界中，亦愈來愈見普遍。今天武備志跟大家介紹一下側踢的動作特性 。

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之前跟大家介紹過「簡而實用」的前踢，其實近年還有另一種十分實用的直線踢擊在MMA中興起——側踢（Side kick） 。側踢常見於各種傳統武術中，如空手道、中國武術、法國踢腿術等等。

說起側踢，大家都會想到李小龍，確實這一個技術如此有名，有這麼多人模仿也是受惠於他在銀幕中的展示。而經過數十年不同武術家的練習與研究，側踢技術也有很多精細的改變。

在踢擊系統上，側踢上接前撐踢（Push kick）和前踢（Front snap kick），下接後踢（Back kick）和跳躍側踢（Jump side kick），是直線踢技其中一個重要分支。因為它在前踢的基礎下，加入重心腳旋轉，令髖部擺動幅度增大，以釋出更大力量。

傳統的教學中，側踢需要明顯的提膝及摺腳動作，以收縮大腿肌肉，讓踢擊像彈簧一般反射出去。而新式的側踢和泰拳的側撐（Side Teep），則省卻了多餘的踢擊預備動作，讓踢擊變得更快。詳細分類及教學將另文交代。

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▍​側踢在現代搏擊運動中的歷史︰

李小龍在《猛龍過江》中使出了側踢。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/DtnSwm6ajsk）

側踢的動作較前踢複雜，尤其在重心腳旋轉及推髖發力方面，更是難倒不少習武者。正如前文所述，因為側踢的預備動作較大、較慢，所以在早期的搏擊比賽中甚少出現。在六、七十年代，側踢經由李小龍推廣後，廣泛流傳在世界各地大街小巷，成為年青人爭相模仿的踢技。可是，側踢的效用並未廣泛應用在其他搏擊運動中。

Cung Le經常在比賽中使用側踢。（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/CLHFqj_FY8k）

MMA方面，在門派氣息較重的初代UFC中，間或有選手會使出側踢，但只作干擾對手之用。要說到有系統或標誌性地使用，可能要去到2006年的Cung Le了。他擅長以前腳側踢打擊對手，或以前側踢作為背旋肘擊的部署。

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其後，再由擅長Oblique Kick的Jon "Bones" Jones發揚光大，他經常用前側踢狙擊對手膝蓋。直至最近數年，側踢的身影已不時出現在八角籠中，更有不少以擅長側踢而聞名的UFC拳手，如Stephen "Wonderboy" Thompson 、Northcut "Super" Sage 、Holly "The Preacher's Daughter" Holm等。

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▍側踢的應用位置與距離

Yair Pantera Rodriguez是其中一位以踢技為主的選手。（影片擷取自：YouTube）

為減少髖部轉動時間，一般後腳側踢會以正身為主。而一般前側踢則以側身為主，為求減少轉髖時間，以最快速度進行打擊。但其實亦有另類側踢踢法，令在正身時亦能隨時以側踢踢擊。（另文會詳細說明）

由於側踢在踢擊時，髖部處於完全扭側的狀態，所以跟髖部微側的前踢相比，側踢的踢擊距離要遠得多。

後腳側踢時，踢擊腳需從後方移動到前方，並把髖部扭動180度，再加上摺腳，然後才踢出。它的準備動作較大，其運動軌跡亦較長，所以較易被對手作出反應。因此在搏擊中，後腳側踢甚少作為進攻腳法，而是作為追擊腳使用。

反觀前腳側踢，由於速度快，攻擊距離遠，故不時被用作截擊或防守腳法使用。若配合踏步使用，更可造成不錯的遠距離打擊效果。

▍優點一：長距離的直線腳法

髖部扭側角度跟踢擊距離的關係

側踢的攻擊距離廣，主要是在於其接近完全側身的踢擊姿勢。一來，側身可把髖部完全扭側，用盡髖部的長度，增加踢擊腳的攻擊距離。而正身前踢時，髖部通常只會扭斜。二來，髖部扭側可用盡雙腳髖關節張開的幅度，利用重心腳伸展，增加踢擊距離。正身前踢時，當然亦可透過屈膝推髖來延伸踢擊。但當重心腳膝蓋向前（正身）時，其髖關節並沒有張開，故其延伸距離不及重心腳膝蓋向後（側身）時長。

較長的攻擊距離除了能在更遠的地方打擊對手外，對踢擊的力量和穿透力亦有很大影響。以前踢為例，當踢擊腳完成踢擊動作後，髖部或重心腳可動幅度不大，這個小小的活動空間就代表了踢擊的穿透空間。假若發力是在腳擊中目標後，才以其他關節發力造成，便會變成推力，而沒有很強的打擊效果。正確的發力應該是在踢擊快將擊中目標時，數個相關的關節一併發力，造成動作瞬間加速，才會形成打擊的穿透力。

以側踢為例，在踢擊腳伸直後，髖部、髖關節、重心腳膝部尚有活動空間，可以活動的幅度較大，因此更具穿透力。

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▍優點二：側踢可變成其他攻擊組合

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【點擊圖片，觀看前踢與其他踢擊的提膝相似程度】

上回跟大家說過前踢的動作機制（mechanism）對連接其他方向的踢擊有天然優勢。其實側踢亦有類似的結構優勢。因為一般側踢的摺腳動作中，腳踝會佔據中線位置，既可直接威脅對方中路，亦可中途轉換成向內的旋踢，或是向外的勾踢。

【前踢的變化動作】（梁煒陽攝）

雖然側身會增加後腳踢擊的距離，但以前腳踢擊而言，因為側身的架勢，減少了同腳踢擊時所需要的額外動作，便於同腳連擊或轉變打擊方向。亦因如此，跟前踢變換踢擊不同，側踢能夠維持上身及髖部方向不變下，快速改變攻擊方向，或是在攻擊後馬上連接同腳的其他踢擊。

在UFC 209中，Lando Vannata便以側踢作為連續技的部署。（影片擷取自：YouTube）

在另一方面，跟其他非直線腳法（如旋踢）相比，命中的直線腳法攻擊較容易破壞對方重心，令對手出現無法還擊的情況，更有利於進行接連打擊。

而由於側踢或前踢的踢擊目標和路線都是佔據中線而出，相比起旋踢而言，更有利選擇踢擊腳著地的位置，以便進行接續追擊。因為旋踢的話，其攻擊目標在於對方側面，除非能夠踢至對手挪動身子，否則只能在外側著地，這間接限制了接續攻擊的方向和種類。

▍優點三：優異的防守腳法

Lando Vannata成功以側踢令對方難以反擊。（影片擷取自：YouTube）

側踢的打擊距離較遠，而且上身可以後倚，令對手更難作出直接反擊。前腳側踢可以作為遠距離的刺踢(Foot Jab)使用，除了控制距離、騷擾對手外，用來應付對方的刺拳、旋踢、後旋踢亦特別奏效。因為前腳側踢能直接威脅對方中線，利用對方正身的特性（如果對手是正身），以側踢進行截擊動作，作用就跟側身的刺拳一樣，不過是更長更強的「腳刺拳」。

在UFC Fight Night 89中，Stephen 'Wonderboy' Thompson多次以側踢在中遠距離打擊Rory MacDonald。（影片擷取自：YouTube）

再者，側踢時需要注意的打擊面較正身少，利於進行中遠距離防守打擊。就人體結構而言，身軀正面腹部及兩側都是較為脆弱的，而正身架勢時卻要同時防守來自三方的攻擊。側踢時，身軀處於側身狀態，大大減少面向對手的正面面積，能夠前手防守身側，後手防守身軀正面，而背部大部份位置都被大肌肉覆蓋，除了脊椎及浮肋外，基本上都可承受較強的打擊。

側踢的姿態結構較強，因為它是以重心腳膝關節、髖關節及整個髖部作為基座，較易以踢擊結構截住對方來勢。同時，這亦較難因對方的打擊而失去平衡，或打散防守架勢。

▍結語

雖則傳統側踢自身具有動作大、儲力久的先天不足，但經歷今人的發展後，側踢的動作及應用已經作出修定，例如縮小摺腳動作、減少側身、省略準備動作等。現今側踢的威力及速度均已大幅提升，在不同搏擊運動中，如泰拳、MMA、跆拳道，側踢已經成為備受重視的腳法之一。

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