【李小龍摯友】木村武之：振藩國術館承傳者　96歲為其守墓終身

在李小龍離開後的45年間，各地都湧現出大量李小龍專家，以不同方式消費李小龍的遺產。然而有位李小龍的嫡傳弟子，卻一直生活低調。現時年屆94歲的他，每周都會去到西雅圖的湖境公墓，探訪這位比自己年青近18年的師父及畢生摰友。他就是振藩功夫傳人木村武之 Taky Kimura。

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大器晚年 忘年莫逆

木村武之（Taky Kimura，1924至今），美藉日橋。在他高中畢業前夕，太平洋戰爭爆發。因此他們一家被先後送去加州及愛達荷州的囚禁營（Internment of Japanese Americans），直至戰爭結束才移居到西雅圖。其時木村已經輟學，只得在家人開設的超級市場裡工作。

木村的從武之路開始得比較遲，及至35歲的時候，他才首次接觸了柔道。爾後在客人閒聊期間，他知悉了一位精通中國拳法的年青人「Bruce Lee」。透過Bruce的學生Jesse Glover介紹，木村在大學城區的足球場內第一次見到了李小龍，旋即就被他的自信與矯健身手所吸引。雖然兩人的年齡相差甚遠（當時李小龍只有17歲），但木村還是毫不猶豫成為了他的學生。

或許是基於亞洲人的共同背景，木村很快就跟李小龍成為了忘年之交。李小龍創辦的第一間武館——振藩國術館（Lee Jun Fan Gung Fu Institute），便是假木村店舖後的空地運作。不過，免費外借場地的情面，並沒有令李小龍放鬆對木村的要求。他經常跟木村進行對打練習，又不斷訓斥其錯誤動作。某次向學員示範直拳時，李小龍甚至將木村的眼鏡打碎，使他的眼球嚴重受創。

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振藩功夫與截拳道

這等嚴苛的訓練，對從未習武又年近40的木村來說，自然是一種挑戰，但同時亦令他更加完整地掌握李小龍的武技。最終，木村不僅取得了「振藩功夫五段」（5th Rank Jun Fan Gung Fu）資格，還在李小龍離開西雅圖後，被他指派為振藩國術館的管事。有趣的是，李小龍臨別前曾經叮囑木村，不要將振藩國術館擴充發展。他期望該處能夠繼續成為三數精英學習的地方，而不是一個龐大的牟利機構。

從技術層面講，木村武之認為，振藩功夫屬李小龍早期的武術體系。相較於後來的截拳道，其風格更為接近傳統的中國武術。以直拳為例，振藩功夫的整個模式都跟詠春拳類近。但在截拳道中，則明顯加入了劍擊的步法，令攻擊距離更遠。

然而，這並不代表振藩功夫就此沒有價值。蓋因李小龍的大部分截拳道理念，如動作節約性（Economy of motion）、直接（Directness）、簡樸（Simplicity）等，都已經反映在振藩功夫之中。另一方面，李小龍每年亦會從外地回來兩次，為木村修正技術。因此在振藩功夫以外，木村其實亦是一位得到李小龍認可的截拳道老師。而這種貼近李小龍原初風格的截拳道，又被稱為「振藩截拳道」（Jun Fang Jeet Kune Do）。

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為摯友 老師守墳一生

1966年，李小龍出演電視劇《青蜂俠》的第二男主角，自此他就專注在影視界發展，但他始終與木村保持聯絡。及至回到香港後，李小龍還邀請了木村出演電影《死亡遊戲》，在片中擔當守護第二層塔的螳螂拳高手。可惜的是，木村的戲分被制作組全數刪走，而這部電影則成為了李小龍的遺作，兩師徒再無合作的機會。

李小龍殁後，木村遵從他的生前意願，繼續以低調的形式，經營振藩國術館。對比起那些名滿世界的「李小龍專家」，他更希望能夠向真正的武術愛好者，如實傳授李小龍的技藝。

而除了打點國術館事務，木村還是李小龍的西雅圖公墓管理人之一。現時年屆94歲的他，依然堅持每周去探訪師父一次。在他心目中，李小龍賦予他的不獨是武術，還有生而為人的自信及權利。這點對一個出身貧困的日裔移民來說，實在無異於重生。因此他願意用盡一切力量，去守護他的年青老師、他的畢生摰友。

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除了打點國術館事務，木村還是李小龍的西雅圖公墓管理人之一。現時年屆96歲的他，依然堅持每週去探訪師父一次。

主要參考資料：

Jeet Kune Do Library——Taky Kimura: JKD's Honorable Master

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