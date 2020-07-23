【躰道】以翻騰奇特殊踢技聞名　脫胎自空手道的另類日本武道

提起「變幻莫測的翻騰踢擊」，大家可能第一時間會想起巴西的戰舞（Capoeira）或韓國的跆拳道。但其實在日本也有一種比較少人認識的武道，以獨特的動作和踢擊見稱，那就是「躰道」（Taido）。

▍從特攻潛艇為二靈感 成就以「體軸旋轉」為重點的躰道

祝嶺正献在1925年12月9日出生於沖繩名護市。在12歲時，祝嶺跟從岸本祖孝的指導下學習沖繩空手道。可是由於當時日本軍國主義積極向外擴張，祝嶺亦不能獨善其身，不幸捲入第二次世界大戰的旋渦當中。

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在1945年，第二次世界大戰末期，祝嶺被編配至海軍特攻隊「菊水隊」中，作為特攻隊隊員在沖繩近海的特攻潛艇「蚊龍」執行「自殺魚雷」攻擊，即置身於魚雷當中控制魚雷撞向敵方軍艦。

特攻潛艇在設計上相對簡陋，雖然有一個方向舵，但基本上只能直線航行，成為行動的重大障礙。幸而，在他們出擊前戰爭便已經結束。

由於部隊中的經驗，令祝嶺反思自己習武多年以來的攻防體系，啟發他探索一種嶄新的武術方式，奠下了玄制流空手道及躰道的基礎。

大戰過後的數年，祝嶺選擇在沖繩的深山及無人島中潛心修煉。經過不斷的探索、試驗、實踐後，在體軸旋轉、移動的「運」、「變」、「轉」原理下，創造出「海老踢」、「斜上踢」、「卍蹴」等。

1949年，祝嶺正献在靜岡縣伊東市公開自己創作的技術，並召集同好，開始與志願者一同傳授技術。翌年，成立「玄制流空手道」，並在不同大學、會社團體、自衛隊道場教授。

再經過十多年的鑽研後，祝嶺正献整理出「五体」的理論見解，以「旋」、「運」、「變」、「捻」、「轉」的運動法則，建構成由三次元運動空間組成的實用武術技巧，並於1962年稱之為「躰道」。

1965年，日本躰道協會正式成立，以「動功」（身體操控法則）、「制御」（操剋法則）、「體氣」（呼吸法則）、「經絡」（陰陽調整）、「法形」（体・制・玄）等核心體系和理論，正式確立「躰道」形式。1983年，世界躰道連盟成立，向全球推廣躰道武術。

時至今日，躰道已舉行過數次世界大賽。在世界各地，包括瑞典、芬蘭、葡萄牙、丹麥、挪威、法國、德國、英國、荷蘭、奧地利、加拿大、美國都有人傳習躰道。

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▍躰道的動作理論「操体」及招式

躰道的動作十分獨特，但第一眼看來跟卡波耶拉（Capoeira，又稱巴西戰舞）和蓆拉（Silat）有點類似。其動作主要以「操体」為主，由五部份組成。

「旋体」（旋技），以前足或後足為軸，旋轉身體中軸所組成的攻防動作。

「運体」（運技），以後足發力向前躍起，以身體高低起伏為動。

「變体」（變技），把攻防動作結合，在迴避攻擊之際同時予以反擊。如下潛踢擊。

「捻体」（捻技），以扭動身體軸心、上半身、下半身來發力的動作，扭動身體如旋渦。

「転体」（転技），使用由身體軸來回，左右，上下旋轉的運動產生的動量的運動。 表示包括前轉，後轉，翻筋斗等的體操的自由體操等的動作。

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以上是躰道的標誌性踢技「海老踢」。它的動作跟雙手撐地的後踢相似，不過動作更加注重摺腳直蹬。在向下迴避時同時反擊，擊向對手頭部或軀幹。

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躰道另一種標誌性踢技「卍蹴」則跟卡波耶拉的「Martelo de chão」頗為相似。

在競賽方面，躰道共有三種競賽形式：「法型」、「實戰」（自由組手）、「展開」（五人約束組手）。下次有機會再撰文跟大家介紹一下。

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