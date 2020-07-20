前UFC拳手拒遵澳洲政府強戴口罩指令　網民連環炮轟

新冠疫情全球肆虐，為了阻止疫情蔓延，多國政府都立法強制民眾外出要戴口罩。澳洲墨爾本頒令本月22日起民眾強制戴口罩，但前UFC拳手Vik Grujic卻公開大談個人自由，揚言拒絕遵從有關規定和繳付罰款。不少網民批評他的行為自私，漠視他人生命安全。

澳洲墨爾本現正受第二波疫情攻擊，單上個周日便錄得新增363宗感染個案，維多利亞州長Daniel Andrews宣布當地時間22日晚間11點59分起，強制所有民眾外出必須佩戴口罩，違者將罰款澳幣200元(約1,100港元)。

現年43歲的前UFC拳手Vik Grujic在Twitter發文，表示拒絕遵從有關防疫禁令。(網上圖片)

現年43歲的前UFC拳手Vik Grujic在Twitter發文，表示拒絕遵從有關防疫禁令。

我不會向獨裁者低頭。我是一個自豪的澳洲人，生來自由，沒人能從我身上奪走。 Vik Grujic

他還進一步在Twitter回應文章並TAG上提出發布這政策的維多利亞州長Daniel Andrews，並說「我不會戴口罩，我不會交罰款，我不會遵守這個規定，我不會向你低頭。」

這已不是Grujic第一次向州長Daniel在網上提出罵戰。他早在本月13日抨擊Daniel，質疑政府目的是「摧毀我們的生活」，並暗示病毒大流行是「捏造說法」。Grujic拒絕配合政府防疫措施的言論，雖然獲得部份粉絲支持，但仍遭到大量網友抨擊，有網友呼籲他為公眾安全著想應戴上口罩，指摘他漠視公眾健康安全，讓大家暴露於疫情風險中。

現時疫情嚴重，不應掉以輕心，而有相應防範措施亦在所難免。戴口罩並非強人所難或嚴重侵害人權之事，為人為己還是做好保護吧。

Grujic職業生涯一共打過12場MMA賽事，有「The Sparta」稱號，當中四度亮相UFC，拳賽生涯有6勝6負記錄，當中於UFC1勝3負。他在對上三次UFC賽事中均落敗，2017年1月是他最後一次在UFC亮相。

Vik Grujic於MMA搏擊界中有「The Sparta」稱號。(Twitter)

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