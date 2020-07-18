美籍摔角手入侵台灣住宅一打十五警　戰前先濕身原來有玄機

台灣一名美籍男子，為某訓練館贊助對象，有10多年摔角經驗。在4月時他進入一名新認識的女子租屋處，其後情緒不穩，警到場後將他制服。 但過程中他先淋溼全身，更以一敵十五警員。究竟減低摩擦力是否有效？原來這種「油術」也在MMA出現過？

美籍職業格鬥選手侵入住宅

按中時電子報的報道，事件大概如此：

台灣一名美籍男子，為某訓練館贊助對象，有10多年摔角經驗。在4月時他進入一名新認識的女子租屋處，其後情緒不穩，女子報警。警員到場後，用水沾濕全身，減低摩擦力，加上有使用「地板技」掙脫，他先傷8人；遭上銬帶回派出所他又踹傷另外7人，最後要鎖上腳鐐。此美籍男子被指觸犯妨害公務、侵入他人住宅罪。

因為不知道他是什麼格鬥職業選手，但有10多年摔角經驗，所以先把他認為是摔角選手。

首先，這是犯罪行為，請大家不要犯法。但從他「用水沾濕全身，減低摩擦力」，又會用「地板技」，他的確是對此很有認識。在此不討論他的犯罪行為，而想說一下「減低摩擦力」此事，在MMA也時有出現。

很多時聽到MMA的旁述說，降服技的最佳時刻是在回合開始時，因為對方還未因汗沾濕身體，摩擦力更大，更易抓住對方。有練習過寢技的朋友也知道，身體濕滑的確是一個能影響控制的因素。

而在正式比賽中，除了汗之外，都出現過「油術」，也就是「塗油之術」。

「油道王」秋山成勳

秋山成勳(Akiyama Yoshihiro)是日本朝鮮族僑胞，代表過韓國和日本出戰柔道賽事，亦在MMA中打拼多年。但他在日本不怎麼受歡迎，除了是他個人較跋扈，日韓兩邊跑（他現在近韓國很多），其中一個原因是他和日本傳奇選手櫻庭和志的一場比賽。

每年的12月31日都是日本格鬥界的重要日子，差不多每年都有超大型比賽舉行。在2006年的12月31日，秋山成勳對上了櫻庭和志。

這場比賽秋山沒有穿着道服比賽（以前的比賽時有穿着）。比賽時櫻庭和志想摔倒秋山都不成功，在搏拳下想作纏鬥防禦也抓不住，最後秋山成勳以TKO贏得比賽。櫻庭和志在賽事中段已經有大叫「好滑」，而賽後亦立即指出秋山成勳身體異常的滑，完全不像汗水那種滑（櫻庭和志是Catch Wrestling 的代表人物，所以「油術」可謂纏抱類武術的剋星）：

(以上片段擷取自 YouTube)

當時的拳證和裁判沒有即時處理，而在賽後一段時間才判此場比賽無效。而他賽後死不認錯的態度，也令拳迷更不喜歡他。

他在2003年時的柔道比賽也被投訴過道服很滑，所以「油術」也許不是第一次出現。

他在2015年後就沒有打比賽。現時他多次參加韓國綜藝節目，例如Running Man、叢林的法則、超人回來了，也令他在韓國有很大的人氣。

題外話，他在UFC時很受外國的網民歡迎，所以叫他作Sexyama，可能是不同地方的審美觀不一樣吧。

君子 Georges St-Pierre 與滑滑的背

為人敬重的前UFC 輕中量級及中量級冠軍 Georges St-Pierre (GSP)，亦被捲入過「油術」風波。

在UFC 94中，其中GSP的cornermen在回合之間，把凡士林塗在GSP的肩背上，以致體育委員會的人要來替他抹背。對手B.J. Penn則投訴GSP身體異常地滑。雖然最後書面投訴亦無效，GSP的勝利沒有被推翻，GSP也說自己不是「出茅招的人」，但嫌疑還在，例如這很滑的背：

(片段擷取自 YouTube)

B.J. Penn的巴西柔術Guard很好，如果GSP真的是出了「油術」，對B.J. Penn的發揮有一定影響。

也有可能是回合愈後就愈多汗，所以身體變得難以抓緊所致。這種比賽愈早期愈易用降服技的說法，也常有聽聞。

可伸手進別人褲內的土耳其塗油摔跤

不想犯規又想塗油，可以試一下土耳其的塗油摔跤，而且還可以把手伸手進別人褲內。

塗油摔跤(Yağlı Gűreş，Oil Wrestling) 的起源有多個說法，最多人說的是在14世紀，蘇萊曼一世征服了Domuzhisar或Domuz 城池後，在休息時他命衛隊的40名士兵摔跤，但有一兄弟未能分出勝負，最後經過一日一夜後力竭而死。後人為紀念二人因此開始有這活動。

而油方面，有說是為了展示平衡和互相尊重，亦有說是古時很多人會用油來驅蚊，所以用油覆蓋身體去摔跤。因為年代久遠，未有一致說法，如有其他說法亦還望讀者指正。

Kirkpinar 是每年一度的塗油摔跤大賽，按土耳其摔跤網的介紹，在2000年時舉辦的第639屆Kirkpinar 成為了世上最古老而還有繼續舉辦的運動。整個比賽能吸引上千的摔跤手去到愛第尼（Edirne）這個地方參加比賽。

選手並沒有規定不可以把手伸進別人的Kispet 皮褲內(但不可以伸手進去後抓任何東西)，選手也可以抓褲的任何部位去控制對手。按土耳其摔跤網的說法，被脫下褲子會輸掉比賽，當用此方法控制對手，對手就不能站立而又不被脫下褲子，所以就控制對手獲勝。同時也可以用這個方法，抓起對手作一些投摔技，就如這場比賽：

這種伸手進褲的獲勝方法叫Paça Kazık，翻譯後應該是「樁」的意思，也在此請希望懂土耳其文的讀者指正。

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