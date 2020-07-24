前UFC拳手分享少林學武經歷　與網民討論忍者刀史實問題

前UFC拳手、現常為官方作賽前技術分析的Dan Hardy，在社交媒體上貼上一張他過去在少林寺訓練劍術的照片，並告訴大家他偷偷學劍，最後得嘗所願的故事。對他而言，劍優雅而精準的刺技，可說是「武術的體現」，更把此連繫到武士刀與忍者刀的搏鬥中。 等等，忍者刀？歷史有存在過嗎？

被拳迷說「講拳比打拳好」的Dan Hardy

Dan Hardy於2008 - 2012年在UFC中比賽，剛開始取得UFC五連勝，但挑戰Georges St-Pierre冠軍寶座失敗後，就連續三連敗。2012年戰績反彈，奪得兩連勝，但發現自己患上「沃夫巴金森懷特症候群」，即心臟電氣系統的特定類型問題，會導致心悸、氣短、頭暈或暈厥，甚至發生心臟驟停。Hardy因此退出賽場，最後戰績為25勝10敗1無效。2017年有報道指他的健康狀況已經可以再比賽，他本人也有說過此事，但至今也未返賽場。

雖然沒有當拳手，但Dan Hardy還是繼續在MMA圈中工作，成為了UFC的官方旁述以及賽前分析員，拍攝短片《Inside the Octagon》介紹拳手，以預熱比賽。他的分析非常獨到，也分享了很多搏擊技術，Khabib與McGregor的賽前分析更有300多萬人觀看，非常受歡迎。

又因為他比賽時的形象是「punk 頭壞孩子」，打法亦較衝動，以致現時常常「西裝骨骨」地介紹比賽，加上細膩的技術分析，讓人感到落差很大。更有人說他「講拳比打拳好」，但大多數人都是「讚多過彈」。

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另一個特別之處，是他在打MMA之前，曾在少林寺受訓。他年幼就開始習武，19歲時去了中國少林受訓 (但沒找到是哪個少林，只知道是北邊近蒙古沙漠)，及後在大學學習泰拳與拳擊，最後到MMA比賽。在訪問中，他也提到這個少林中的訓練者不是「跳來跳去」，而是有很多搏擊訓練，他說當時看起來就像「泰拳加摔技」- 聽起來像現代的散打訓練，當然傳統武術中本來亦有很多這類技術。

少林學藝的故事

在 Instagram 查看這則貼文 Dan Hardy（@danhardymma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 21 日 下午 4:49 張貼

Dan Hardy 最近在社交媒體上分享了於少林學藝時的故事：

中國少林寺。那年我十九歲，接受武術訓練已有十三年。(這照片是)在上午和下午的培訓課程之間，我練習直劍架式(時拍的)。那時，我在那兒還未久得讓師傅教我劍術，但是我的太有決心(和頑固)了。

我在寺廟的訓練場，找尋一些的破爛武器，並把碎片用繩子和膠帶捆起來，拼湊成一把劍。我看著其他和尚練習，看看能學到什麼。

經過幾星期每天十個小時的訓練後，我的老師終於讓步了，並在課堂外教了我第一式。我太愛它了。美麗而優雅的動作，融合於精密的刺擊技術之中，對我來說簡直是「武術的體現」。

寬劍，雖然有強大威力，卻沒有把將直刃尖端插入弱點、​​刺穿重要器官並竊取性命的精準度。動作越精細，攻擊就越精確。發出致命一擊所需的致命準確性，說明了更高的技巧和熟練程度。

在封建日本，武士擁有日本刀。他們也有盔甲，可以防衛一些刀刃和箭。另一方面，忍者沒有盔甲，為了與武士抗衡，他們開發了忍者刀，那是一種直劍。這不僅需要對人體弱點有良好了解，而且還需要知道武士裝甲上中薄弱的地方。

與日本刀正面拚刀的話，忍者刀是次等的。你很難用此直刀去斬。必須先於對方，將其刺入盔甲的空隙，才能殺死對手。這需要難以置信的技巧，並且要足夠冷靜，才能在激烈的搏鬥中打出致命一擊。

人們常說「靠技巧付錢(skills pay the bills，指有能力處理該情況)」，但在他們看來，那是生與死的區別。掌握武器、掌握技術，但最重要的是，掌握技術的應用。這正是展示戰士真正技巧的地方。

日本刀？忍者刀？

關於上帖，大多數網友都很欣賞他這個「精誠所至，金石為開」的經歷，但亦有人提醒他「忍者刀」只是傳說，只在電影中出現，並無歷史證據。這種直身忍者刀，護手為方形，有說是方便作腳踏攀牆之用；亦有指忍者多做情報工作，不會大剌剌背著刀去做任務。以下的忍者與忍者形象，則只是電影、動畫的表現：

圖片來源：https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18159506 (Danny Choo - https://www.flickr.com/photos/dannychoo/5076699814/in/set-72157625151751558, CC BY-SA 2.0,)

Dan Hardy自己也聽過這個說法：

我也聽說過這個說法。從我的研究看來，電影中的忍者刀都是原來的誇張版。忍者所使用的直劍，更多的是像脇差這樣的小刀，但沒有彎曲。與日本刀相比，忍者刀的構造上要簡單得多，日本刀刀身的鋼，在製作時被折疊了數百次，賦予了其獨特的強度。與日本刀相比，忍者刀可能更容易損壞。

釵、柺和雙截棍本來都是農具，後來才被轉化為武器，因為當時統治階級禁止一般人擁有武器。我懷疑，這就是為何沒有太多證據證明忍者刀存在的原因。我不認為它們看起來會像忍者龜中的忍者刀。粗製的短刀片有可能出現，即使它更像是有手柄的長釘。如果您看一下不同的脇差，有些看起來更像是刺刀而不是叉子。

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忍者其實也不太會和武士在戰前作正面交鋒，就像現實的情報人員，也和007有很大出入。另外，一擊刺中對手弱點的確需要精準度，但不代表斬與砍不需要。而關於擊中對方盔甲的弱點，日本武士一直也有相關訓練，著甲摔技再用短刀更是武士必修一課。

儘管如此，Dan Hardy 整個分享都是有意義的，掌握技術的應用以及了解對方的弱點，正是他在MMA作賽前分析的重要元素。

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