UFC｜巴西拳手勇奪蠅量級冠軍　解構降服技裸絞足跟鎖膝十字固

UFN 172在Fight Island 上演，Flyweight 冠軍終於落入巴西拳手手上。本文分析今天比賽出現的三種降服技技術︰裸絞（Rear-Naked Choke）、足跟鎖（Heel Hook） 、膝十字固（Kneebar）。

▍​相隔3年巴西重奪男子UFC冠軍

+ 9 + 8 + 7

今場的頭條主賽是UFC Flyweight冠軍戰，由巴西拳手Deiveson Figueiredo 再次對上Joseph Benavidez。二人在二月已經首次爭奪冠軍，但因為Deiveson 過磅超重，即使以TKO Joseph 勝出亦嬴不到冠軍頭銜。相隔近5個月後，二人再度碰頭，爭奪UFC Flyweight 冠軍。

UFC Flyweight 量級自2012年開始創立，一開始便由「大力鼠」Demetrious Johnson 擊敗Joseph Benavidez（就是今次挑戰冠軍的拳手之一，今次是他第四次挑戰冠軍） 奪下首任冠軍，其後更連續衛冕11次，在位2142日後才被上任Henry Cejudo擊敗。隨着Cejudo 在今年2月空出腰帶，迎來第三任冠軍爭奪戰。

UFC Flyweight 一直被認為是「叫好不叫座」的量級，就連冠軍戰都不時輪不到在「數字賽」登場（通常冠軍戰或有叫座力的賽事會集合一起成為「大賽」，屆時會以PPV方式收費直播，並有數字編號。上星期的UFC 251 便是UFC創立以來第251次大賽。），甚至數度傳出「UFC主席Dana White有意關閉量級」的傳言。目前這量級只餘下17名選手，即是填滿冠軍及排名後，就只有一位選手不在排名之內。

Figueiredo dominates Benavidez for the rear naked choke submission



Your new UFC Flyweight Champion 👑🇧🇷 #UFCFightIsland2 pic.twitter.com/GNclorCMJq — Sideline Sports (@sportsideline) July 19, 2020

今次賽事跟一番戰相似，Deiveson 一開始便施展壓倒性的威力，以右勾拳擊倒（Knockdown）Joseph，並隨之奪得Joseph 背位，數度以裸絞威脅但被Joseph一一撐過。不過Deiveson 攻勢不斷，未幾便再次把Joseph 擊倒在地，並在追加一波地面打擊後，最終在4分48秒以裸絞勒昏Joseph 取勝，成為第三任UFC Flyweight 冠軍。賽後他更贏得「Performance of the Night」獎金。

這亦是繼巴西傳奇拳手Jose Aldo在2017年敗給Max Holloway 失去腰帶後，相隔三年後第一位巴西拳手重新獲得UFC男子冠軍殊榮。

▍分析主賽三場首回合降服終結︰裸絞、Heel Hook、Knee Bar

除了冠軍戰的「裸絞」外，還有兩場主賽賽事出現首回合「降服終結」。

號稱「小丑」的瑞典拳手Jack Hermansson 只用了78秒便以「Heel Hook」降服了前冠軍Kelvin Gastelum。

巴西美女拳手Ariane Lipski 用了88秒便以「Knee Bar」降服對手Luana Carolina。

以下簡單為大家分析一下三種降服技的原理。

延伸閲讀：

【進擊的巨人】跟主角艾倫學習MMA：手三角絞、十字固、斷頭臺

【BJJ】背負投、雙手刈、十字固 萌爆小妹三招「降服」對手

▍裸絞（Rear-Naked Choke）

+ 4 + 3 + 2

裸絞（簡稱RNC），是用手臂按壓對方的頸靜脈及頸動脈，做成腦部短暫缺血及缺氧，以致對方暈倒。因此RNC是一個Blood chokes，是個絞技。

最傳統的裸絞手法是，一手手肘勒住對方後手掌扣住另一隻手的臂彎（手肘內部），然後另一隻手搭住對方後腦（頸）施加推力，同時收緊絞位以完成降服。不過傳統的「搭橋」動作要由下而上經過對手身旁，期間很容易被對方控制單手，令裸絞難以收緊。

Deiveson Figueiredo 所用的「扣手」手法跟傳統手法略有不同。他單手勒住Joseph後，另一隻手以「Gable Grip」扣緊，同時雙腳抵住Joseph雙腳，配以「拱橋」彌補扣力不足，完成降服。

它的動作跟另一種頸降服技「Neck Crank」十分相似，但背後原理不同。Neck Crank 是一個集合多個技術的總稱。只要是扭動、摺疊或以其他方式對頸椎作出壓力和傷害，就是Neck Crank 。簡單來說，就是對頸椎做的「關節技」。

關於裸絞的動作教學，大家可以參考以上影片。

延伸閲讀：

國足飛踢：那記犯規動作 原來是完成度很高的功夫踢

【掃腰／払腰】冰曲賽場直接摔暈對手 球手被重罰停賽3年

【孫興慜紅牌】原來是MMA地對空招式 逐格分析動作要點

▍足跟鎖、腳跟鎖（Heel Hook）

+ 3 + 2

Heel Hook（足跟鎖、腳跟鎖），通過鎖定股骨(大腿)和旋轉脛骨，把力由腳碗上移到膝頭，用以傷害膝關節的十字韌帶。

膝部筋腱圖。（網上圖片）

以上是膝關節的解剖圖，留意Anterior cruciate ligament，即前十字韌帶（亦叫前交叉韌帶，ACL）。約束脛骨旋轉主要就是靠前十字韌帶，它負責防止過度的脛骨旋轉。

要完成Heel Hook，就要用腳固定對方大腿（有多個方法），屈曲他的腿，通過用手臂扣著對方腳跟，腋下夾著對方腳前掌，再以身體轉令腳跟和脛骨旋轉，引致膝關節過度旋轉而撕裂ACL。

相對於大多數關節技（如十字固、Knee Bar等），Heel Hook 的危險程度較高。因為韌帶的感覺接受器（Sensory receptor）很少，所以當感覺到疼痛時，很可能已經是受了傷，而且是劇痛，根本來不及投降。因此，很多巴西柔術比賽都禁止使用此招，而練習時雙方都應格外小心。

著名Georges St-Pierre及Rory MacDonald的教練Firas Zahabi亦說，自己在練習此鎖時不會用力扭，而是緊緊扣住對方的腳腕幾秒後就放手，安全為上。在MMA中並沒禁止此招，但都應小心使用。

最後大家可以看看【武備志】製作的Heel Hook教學。

▍膝十字固（Kneebar）

"The Queen of Violence" @Ariane_lipski lives up to the name with this kneebar 😳 #UFCFightIsland2 pic.twitter.com/sxrZLDDsul — ESPN MMA (@espnmma) July 19, 2020

Kneebar是一種非常有效的leglock 技術，能使對手膝關節承受極大壓力。原理跟「腕十字固」相似，不過Knee Bar 是固定對方腿部，再對膝關節施以反向壓力使其超出可活動範圍，從而降服對方。

傳統的Kneebar主要依靠髖部正面頂住對方膝蓋，雙手配合髖部反向發力形成槓杆，而對方的膝部則成為支撐點，令其膝蓋過分伸展／活動而投降。但傳統的Kneebar要注意頂髖的角度、雙腳要夾緊攻擊腳，假如對方能夠稍微轉動大腿改變角度，或是屈起膝蓋，施壓者便不能成功降服對手。

Banana Split講求操控對方雙腳作橫向伸展（好像拉「大字馬」般），而"Kneebar"則集中控制一隻腳作縱向拉扯（像單腳一字馬般）。或者可能在這類型「抹」髖／腳的降服類型上尚未完全分類好，所以才會這樣命名吧。

最後我們看看日本傳奇拳手、初代修斗環太平洋輕量級冠軍——佐藤ルミナ（Rumina Sato），向大家示範正確的動作！

武術詞彙：印度八大兵器: