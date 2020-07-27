【限聚令】在家練習無拳伴　日本傳奇拳手教$100自製2款訓練人偶

二人限聚令即將生效，加上拳館關閉，想練習但家中又沒有訓練夥伴？大家不妨參考一下日本傳奇MMA拳手佐藤 ルミナ（Rumina Sato）的方法，以簡單材料自製2款人偶來練習。製作成本超低，最快5分鐘便完成。

日本修斗協會推廣修斗不遺餘力，對於推廣MMA運動實在是功不可沒。現任日本修斗協會理事長佐藤ルミナ（Rumina Sato）先生更是日本MMA的傳奇人物。他不單是前修斗環太平洋輕量級冠軍，全盛時期更跟エンセン井上(Enson Inoue)、櫻井速人、朝日昇齊名，被譽為「修斗四天王」。

若論佐藤先生最令人印象深刻的，莫過於他那傳奇的極速「飛身十字固」降服。在1999年1月15日舉行的修斗比賽中，佐藤開場僅僅6秒就以一個極為罕見的「飛身十字固降」服對手獲勝。

日前，佐藤ルミナ在網上發布教學影片，不是教大家「飛身十字固降」，而是教大家自製訓練人偶，讓大家留家抗疫期間都可以獨自進行訓練，自強不息。

▍（一）全身練習人偶

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3018OvL）

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3018OvL）

全身人偶大小跟真人相似，具有頭、身、手、腳、腳腕等結構，適用於摔技、地面打擊、地面控制、關節技等練習。

全身人偶製作材料︰ ・浮力棒 5-7根 ・扎手膠帶 2~3卷 ・道服（牛仔褲及長袖衫也可） ・T恤1件 ・毛巾數條

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【點擊圖片，觀看製作步驟】

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以上為佐藤先生示範的一些降服技動作。

大家亦可以參考武備志的教學影片練習一下。

▍（二）半身練習人偶

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/39tRRNK）

假如大家嫌全身人偶太佔空間，或是不想額外購買材料造成浪費的話，這款「半身練習人偶」可能更加適合你。製作材料基本上都在你的家中，用完又可以輕鬆拆掉，完全不佔空間。

半身人偶模仿人體上半身結構，適用於地面控制、地面打撃、關節技等練習。

半身人偶製作材料︰ ・有帽衛衣1件 ・厚大毛毯1張 ・大浴巾1條 ・中型毛巾2-3條

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大家亦可以參考武備志的教學影片練習一下。

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