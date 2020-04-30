事情發生於2015年，在英國一場欖球比賽中，驚現MMA高危關節技——Heel Hook，令一名球員嚴重受傷，需要提早「收咧」（League）。到底這招為什麼這麼危險呢？

▍欖球比賽驚現MMA關節技 球員受重傷提早「收咧」

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在2015年6月份，英格蘭聯盟式橄欖球一級聯賽（RFL League 1）「北威爾斯十字軍」對上「羅奇代爾黃蜂」的賽事中，發生一件嚴重犯規事件，導致十字軍一名球員嚴重受傷即將「長時間缺席比賽」。

在比賽開始三分鐘時，黃蜂隊球員Tony Suffolk 攔截十字軍隊的正前鋒Alex Thompson倒地後，出現以下一幕⋯⋯

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在倒地的情況下，Tony Suffolk竟然粗暴向Alex Thompson施展MMA關節技——Heel Hook，使其受到重傷，被逼中途退場。賽後Alex 被斷定膝蓋韌帶損壞和跟腱破裂，不得不錯過剩餘賽季的所有比賽。Alex 因為受傷的關係，無法完成其園藝的正職，被逼放「無薪休假」。

北威爾士十字軍的首席執行官Jamie Thomas說：「我們看到的是一次不尋常的攔截，而這很可能對球員造成嚴重傷害。」

「我們要求以最嚴厲的方式處理這一事件。」

「對於一個兼職球員來說，要對另一位兼職球員做到這樣，是個非常糟糕的舉動。」

該事件由球證舉報，並已移交給比賽審查小組。該小組每週開會一次，以審查對上一個週末的事件。專家小組會傳召Suffolk 作供，並裁定他是否需要面臨紀律處分。

Jamie Thomas：「我們將拭目以待，看看橄欖球聯賽會帶來什麼結果，但我們已要求他們以最嚴厲的方式進行處理。」

「Alex 的腳並沒有折斷，但是他受到了相當大的傷害，他面臨長時間停賽。現在由於他無法完成工作，所以他不得不休無薪假。」

首席執行官補充說：「現在最重要的是，要盡可能嚴厲地處理此類事件。」

事後，Tony Suffolk 被欖球總會裁定違反了規則15.1（i）：「防守方使用身體的任何部位強行扭曲、彎曲或以其他方式，向對方球員的肢體施加壓力，導致該球員承受不可接受的受傷風險。」羅奇代爾黃蜂隊的Tony Suffolk被禁止參加10場比賽並被罰款75英鎊。

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▍MMA中的高危關節技 內外Heel Hook哪個比較危險

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Heel Hook，中文稱作「跟腱固/足跟固/足跟勾」，是一種常見於MMA、巴西柔術、俄羅斯桑搏比賽中的足關節技。

很多人以為Heel Hock 只會傷害「腳腕」，其實不然。它通過鎖定股骨（大腿）和旋轉脛骨，把力由腳腕上移到膝蓋，並對膝關節的十字韌帶造成壓力傷害，嚴重者足以造成韌帶斷裂的情況。

膝部筋腱圖。（網上圖片）

以上是膝關節的解剖圖，留意Anterior cruciate ligament，即前十字韌帶（亦叫前交叉韌帶，ACL）。約束脛骨旋轉主要就是靠前十字韌帶，它負責防止過度的脛骨旋轉。

要完成Heel Hook，就要用腳固定對方大腿（有多個方法），屈曲他的腿，通過用手臂扣著對方腳跟，腋下夾著對方腳前掌，再以身體轉令腳跟和脛骨旋轉，引致膝關節過度旋轉而撕裂ACL。

相對於大多數關節技（如十字固、Knee Bar等），Heel Hook 的危險程度較高。因為韌帶的感覺接受器（Sensory receptor）很少，所以當感覺到疼痛時，很可能已經是受了傷，而且是劇痛，根本來不及投降。因此，很多巴西柔術比賽都禁止使用此招，而練習時雙方都應格外小心。

著名Georges St-Pierre及Rory MacDonald的教練Firas Zahabi亦說，自己在練習此鎖時不會用力扭，而是緊緊扣住對方的腳腕幾秒後就放手，安全為上。在MMA中並沒禁止此招，但都應小心使用。

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Firas Zahabi 的網上教學片段亦極為清晰。影片中他強調的是，除了要控制你正在攻擊的那條腿外，另一條腿的控制亦十分重要。另一個重點是，並不需要身體的旋轉，腋下下壓及髖部拱橋的力足可完成動作。

最後附上武備志的腳鎖的部署教學—— Imanari Roll 接 Heel Hook。

武術詞彙：印度八大兵器: