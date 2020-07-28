仁王2 新武器機關棍原型　可長可短的日本兵器千鳥鐵

《仁王2》迎來第一個DLC《牛若戰記》，而且加入了新武器「機關棍」。這款類似雙頭棍的武器，在舞動時有機關，兩邊頭可以飛出鐵鏈及「銅鎖」。當然在現實世界並無這種武器，但除卻「流星鎚」、「連枷」、「鎖鐮」之外，還有沒有一些鐵棍加鐵鏈的武器呢? 今天就為大家介紹一下「分銅鎖」及「千鳥鐵」。
《仁王2》 新武器 - 「機關棍」
《仁王2》的DLC在7月30日推出，官方就先展示了新武器「機關棍」。
【DLC第1弾「牛若戦記」最新情報】— 『仁王２』公式アカウント (@nioh_game) July 22, 2020
7/30(木)配信の「牛若戦記」から新要素を1つご紹介します。
ボタンを長く押すことで、リーチを伸ばしたり、ヒット数を増やしたりと臨機応変な戦闘が可能な武器が追加になります。
新たな旅の幕開け「牛若戦記」まで残り1週間。
今しばらくお待ちください。#仁王２ pic.twitter.com/lJr87yHzvL
通過長時間按住按鈕，您可以變為另一種武器，該武器可以進行靈活的戰鬥，例如擴大範圍和增加命中次數。
可以「揮出」鐵頭，又可以收回來當雙手棍，現實中當然沒可能。但假如把「揮出」功能去掉，現實中的有沒有類似武器？
雙頭棍加分銅鎖
雙頭棍大家都一定有認識。按照形制和技法，南棍可以基本分成兩類，即單頭棍及雙頭棍。單頭棍棍身較長，長七尺二。至於雙頭棍則以人的高度為準，如同跟眼眉齊高，所以稱作「齊眉棍」。
不過，長度方面其實沒有特別限制，不會長一點短一點就有問題。兩者的分別在於﹐單頭棍會善用長度優勢，因此會集中以棍尖攻擊，握把位置基本不變。而雙頭棍則會用盡兩邊擺動，攻守時握把位置會隨機變化。當然，人是活的，並沒規定單頭棍就不能用棍尾打：
而「分銅鎖」，簡單說就是兩個鎖頭，中間有鐵鏈連著。不同的流派，鏈條的形狀和重量也不同，甚至可以跟晾衣繩一樣長。 因為整個東西都很小，可以完全隱藏於手掌中。
分銅鎖 （Ｗiki）
教導武神館忍術，在以色列、希臘、德國及加拿大都有道場的「光番(AKBAN)」，就有介紹過一種短繩技術，在打擊之後接續用繩纏頸摔，技術就來自「分銅鎖」：
而銅鎖則可以狙擊對手頭、面、脛、手等部位，打擊對手或打落對方兵器。有外國習者便曾在網上影片中，示範使用「鎖鐮」，由靜止狀態下甩出銅鎖，能把混凝土磚擊成兩截。
（影片擷取自：YouTube）
「南蠻千鳥鐵」
南蠻千鳥鐵（南蛮千鳥鉄），又叫「一品流千鳥鐵」，亦是類似分「分銅鎖」的武器，只是在「分銅鎖」中加入一個空心的鐵筒。使用者可以一手握著鐵筒，另一手握著繩尾。揮動時鬆開握著繩尾的手，設計成鳥狀的鐵頭就會以離心力而飛出（在此不討論離心力還是向心力啦，大家明白就好）；當握著繩尾的手一扯，鐵頭就會回來，鳥狀的鐵頭也就會卡住鐵筒，以防把整條鐵鏈抽出。
使用技法上，因為鐵鏈不長，不像「鎖鐮」可以揮得很遠，反而有很多鎖緊鐵頭向前刺的動作。以下是非常華麗地「揮來揮去」的展示：
當時很多武器都是以武士刀作假想敵。以繩圈著對方的刀後脫刀(或者鐵頭此時也會擊中對方的手)，然後拉回鐵頭，近身刺之。以上用法可以一次過把南蠻千鳥鐵的特點展示出來：
不知下個DLC又會不會再以其他兵器作原型呢？
你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：