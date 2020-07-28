仁王2 新武器機關棍原型　可長可短的日本兵器千鳥鐵

《仁王2》迎來第一個DLC《牛若戰記》，而且加入了新武器「機關棍」。這款類似雙頭棍的武器，在舞動時有機關，兩邊頭可以飛出鐵鏈及「銅鎖」。當然在現實世界並無這種武器，但除卻「流星鎚」、「連枷」、「鎖鐮」之外，還有沒有一些鐵棍加鐵鏈的武器呢? 今天就為大家介紹一下「分銅鎖」及「千鳥鐵」。

《仁王2》 新武器 - 「機關棍」

《仁王2》的DLC在7月30日推出，官方就先展示了新武器「機關棍」。

通過長時間按住按鈕，您可以變為另一種武器，該武器可以進行靈活的戰鬥，例如擴大範圍和增加命中次數。

可以「揮出」鐵頭，又可以收回來當雙手棍，現實中當然沒可能。但假如把「揮出」功能去掉，現實中的有沒有類似武器？

雙頭棍加分銅鎖

雙頭棍大家都一定有認識。按照形制和技法，南棍可以基本分成兩類，即單頭棍及雙頭棍。單頭棍棍身較長，長七尺二。至於雙頭棍則以人的高度為準，如同跟眼眉齊高，所以稱作「齊眉棍」。

不過，長度方面其實沒有特別限制，不會長一點短一點就有問題。兩者的分別在於﹐單頭棍會善用長度優勢，因此會集中以棍尖攻擊，握把位置基本不變。而雙頭棍則會用盡兩邊擺動，攻守時握把位置會隨機變化。當然，人是活的，並沒規定單頭棍就不能用棍尾打：

而「分銅鎖」，簡單說就是兩個鎖頭，中間有鐵鏈連著。不同的流派，鏈條的形狀和重量也不同，甚至可以跟晾衣繩一樣長。 因為整個東西都很小，可以完全隱藏於手掌中。

分銅鎖 （Ｗiki）

教導武神館忍術，在以色列、希臘、德國及加拿大都有道場的「光番(AKBAN)」，就有介紹過一種短繩技術，在打擊之後接續用繩纏頸摔，技術就來自「分銅鎖」：

而銅鎖則可以狙擊對手頭、面、脛、手等部位，打擊對手或打落對方兵器。有外國習者便曾在網上影片中，示範使用「鎖鐮」，由靜止狀態下甩出銅鎖，能把混凝土磚擊成兩截。

（影片擷取自：YouTube）

「南蠻千鳥鐵」

南蠻千鳥鐵（南蛮千鳥鉄），又叫「一品流千鳥鐵」，亦是類似分「分銅鎖」的武器，只是在「分銅鎖」中加入一個空心的鐵筒。使用者可以一手握著鐵筒，另一手握著繩尾。揮動時鬆開握著繩尾的手，設計成鳥狀的鐵頭就會以離心力而飛出（在此不討論離心力還是向心力啦，大家明白就好）；當握著繩尾的手一扯，鐵頭就會回來，鳥狀的鐵頭也就會卡住鐵筒，以防把整條鐵鏈抽出。

+ 2

使用技法上，因為鐵鏈不長，不像「鎖鐮」可以揮得很遠，反而有很多鎖緊鐵頭向前刺的動作。以下是非常華麗地「揮來揮去」的展示：

當時很多武器都是以武士刀作假想敵。以繩圈著對方的刀後脫刀(或者鐵頭此時也會擊中對方的手)，然後拉回鐵頭，近身刺之。以上用法可以一次過把南蠻千鳥鐵的特點展示出來：

不知下個DLC又會不會再以其他兵器作原型呢？

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