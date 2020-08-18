【UFC】Jon Jones宣布放棄輕重量級冠軍寶座　計劃增磅轉戰重量級

武備志
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在今年6月的時候，UFC輕重量級冠軍Jon Jones就曾因為薪酬問題跟UFC主席隔空交火，並揚言會放棄冠軍腰帶直接從UFC退休。而事隔多個星期，Jon Jones就在周一(17日)宣布已正式放棄現有的UFC輕重量級冠軍寶座，並表示很大可能會轉戰UFC重量級賽事。

Jon Jones。圖片來源：Getty Images

因為一直未能解決薪酬的問題，205磅UFC輕重量級冠軍Jon Jones原本於周一在Twitter上宣布將會正式放棄現有的UFC輕重量級冠軍寶座並就此退役，直到UFC願意給他更高的比賽薪酬。不過Jon Jones在引退宣言也再次表明他依然希望挑戰UFC的重量級賽事。

剛剛與UFC通了電話，我在今日正式放棄UFC輕重量級冠軍寶座。現在大家可以為懸空了的腰帶進行爭奪。過去的歷程讓我非常難忘，我衷心感謝我所有的對手、UFC，以及對我最重要的各位拳迷。
在我對上一次提及我的薪酬問題後，UFC並沒有與我再進行任何商討。如果有天這個情況有變的話，我很樂意復出並以重量級選手的身份參賽。但在此之前，我將以拳迷的身份去觀賞UFC，並盡我最大的努力去照顧我的家人和社區。
Jon Jones

不過在一個半小時之後，Jon Jones就又再發文表示UFC看來願意讓他轉到重量級中出賽。

剛剛與UFC進行了一個非常正面的交談。聽起來他們似乎願意為我下一場在重量級的賽事進行商討。這是好消息，那我現在就開始增加體重。
Jon Jones

其實Jon Jones自去年7月就已經表示希望到重量級賽事﹐並在今年5月表示希望與Francis Ngannou進行一場超級賽。當時就正因為與Francis Ngannou一戰和UFC在薪酬上有爭拗而讓Jon Jones與Dana White隔空罵戰。

而在周末當Stipe Miocic在UFC 252再次擊敗Daniel Cormier成功衛冕UFC重量級冠軍後，Jon Jones的矛頭就直指冠軍Stipe Miocic。

重量級冠軍賽，我很快就會來探望你。我會獲勝。
不知道什麼原因，對我來說今晚這些重量級選手看起來身形都不怎樣巨大。
先避開Stipe的右拳，我比他快太多了，在時機來臨的時候我會比他強壯，體力也會好太多。很快，我將被視為地球上最讓人恐懼的人。
Jon Jones

不過對這些充滿挑釁性的留言，UFC主席Dana White在UFC 252的賽後新聞發布會上就「擊落」了Jon Jones 即時挑戰Stipe Miocic的可能。Dana White表示Francis Ngannou依然是他現時挑戰冠軍的首選。

Francis絕對是下一位挑戰者。我的意思是，你不能插隊跳過Francis。Francis正徹底地摧毀了他所有的對手，如果你計算一下距離他上次與Miocic爭奪冠軍相隔了多久，就知道他為了回到挑戰者的位置而作了很多努力。這個權利絕對屬於Francis Ngannou。但沒錯，Jon Jones參與重量級賽事的話將會非常有趣。
Dana White

不過雖然Dana White口上說有趣﹐但這一切似乎也要待UFC與Jon Jones落實新合約條件後才能夠成立，否則Jon Jones大概又會再次宣布暫時退休。

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