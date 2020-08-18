【UFC】Jon Jones宣布放棄輕重量級冠軍寶座　計劃增磅轉戰重量級

在今年6月的時候，UFC輕重量級冠軍Jon Jones就曾因為薪酬問題跟UFC主席隔空交火，並揚言會放棄冠軍腰帶直接從UFC退休。而事隔多個星期，Jon Jones就在周一(17日)宣布已正式放棄現有的UFC輕重量級冠軍寶座，並表示很大可能會轉戰UFC重量級賽事。

Jon Jones。圖片來源：Getty Images

因為一直未能解決薪酬的問題，205磅UFC輕重量級冠軍Jon Jones原本於周一在Twitter上宣布將會正式放棄現有的UFC輕重量級冠軍寶座並就此退役，直到UFC願意給他更高的比賽薪酬。不過Jon Jones在引退宣言也再次表明他依然希望挑戰UFC的重量級賽事。

Just got off the phone with @Ufc, today I confirm that I’m vacating the light heavyweight championship. It’s officially up for grabs. It’s been an amazing journey, sincere thank you to all my competition, Ufc and most importantly you fans. — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

The last I spoke with @UFC about my salary there was no negotiating. If that ever changes, i’d love to come back and compete again as a heavyweight. Until then, I’ll be enjoying Ufc has a fan and doing my best to take care of my family and community https://t.co/NoTTpRTMH0 — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

剛剛與UFC通了電話，我在今日正式放棄UFC輕重量級冠軍寶座。現在大家可以為懸空了的腰帶進行爭奪。過去的歷程讓我非常難忘，我衷心感謝我所有的對手、UFC，以及對我最重要的各位拳迷。

在我對上一次提及我的薪酬問題後，UFC並沒有與我再進行任何商討。如果有天這個情況有變的話，我很樂意復出並以重量級選手的身份參賽。但在此之前，我將以拳迷的身份去觀賞UFC，並盡我最大的努力去照顧我的家人和社區。 Jon Jones

不過在一個半小時之後，Jon Jones就又再發文表示UFC看來願意讓他轉到重量級中出賽。

Just had a really positive conversation with @Ufc. Sounds like there will be negotiations for my next fight at heavy weight. All good news, the weight gaining process begins. — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

剛剛與UFC進行了一個非常正面的交談。聽起來他們似乎願意為我下一場在重量級的賽事進行商討。這是好消息，那我現在就開始增加體重。 Jon Jones

其實Jon Jones自去年7月就已經表示希望到重量級賽事﹐並在今年5月表示希望與Francis Ngannou進行一場超級賽。當時就正因為與Francis Ngannou一戰和UFC在薪酬上有爭拗而讓Jon Jones與Dana White隔空罵戰。

而在周末當Stipe Miocic在UFC 252再次擊敗Daniel Cormier成功衛冕UFC重量級冠軍後，Jon Jones的矛頭就直指冠軍Stipe Miocic。

Heavyweight world championships I will be seeing you real soon. Victorious — BONY (@JonnyBones) August 16, 2020

For some reason these heavyweights don’t seem so big to me tonight — BONY (@JonnyBones) August 16, 2020

Avoid Stipe’s right hand, I’m too fast, I’ll be too strong when the time is right and have way too much energy. Soon and very soon I’ll be considered the baddest man on this planet — BONY (@JonnyBones) August 16, 2020

重量級冠軍賽，我很快就會來探望你。我會獲勝。

不知道什麼原因，對我來說今晚這些重量級選手看起來身形都不怎樣巨大。

先避開Stipe的右拳，我比他快太多了，在時機來臨的時候我會比他強壯，體力也會好太多。很快，我將被視為地球上最讓人恐懼的人。 Jon Jones

不過對這些充滿挑釁性的留言，UFC主席Dana White在UFC 252的賽後新聞發布會上就「擊落」了Jon Jones 即時挑戰Stipe Miocic的可能。Dana White表示Francis Ngannou依然是他現時挑戰冠軍的首選。

Francis絕對是下一位挑戰者。我的意思是，你不能插隊跳過Francis。Francis正徹底地摧毀了他所有的對手，如果你計算一下距離他上次與Miocic爭奪冠軍相隔了多久，就知道他為了回到挑戰者的位置而作了很多努力。這個權利絕對屬於Francis Ngannou。但沒錯，Jon Jones參與重量級賽事的話將會非常有趣。 Dana White

不過雖然Dana White口上說有趣﹐但這一切似乎也要待UFC與Jon Jones落實新合約條件後才能夠成立，否則Jon Jones大概又會再次宣布暫時退休。

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