UFC｜從Jon Jones 看MMA中的「全面」　譽為史上最佳不只因武器多

Jon Jones 可以說是這10年MMA界中，最具爭議性的人物之一。他在MMA中成就輝煌，2011年贏得冠軍後一直稱霸量級；但場外生活則非常糟糕，犯事、禁藥問題纏身，可說是浪費青春與時間。 Jones在7月19日生日，暫時就先摒除那些場外問題，看看這位冠軍為什麼能被譽為「史上最佳MMA選手」。

Jon Jones。圖片來源：Getty Images

MMA中的「全面」

「一隻木桶盛水的多少，並不取決於桶壁上最高的那塊木塊，而是取決於桶壁上最短的那塊」，這就是所謂的短板理論或者木桶原理。這個較多用於團隊管理的理論，在MMA中也適合使用。

「一個MMA拳手的強弱，並不取決於他最強的那個範疇，而是取決於最弱的那個方面」，一個選手如果想在MMA中取得進步，就需要使其最弱的範疇有所提升。站著能打、纏鬥能摔、寢技能鎖，已經是MMA選手的基本配置，現時單項選手想贏得MMA比賽已經極為困難的事。

這是MMA「全面」的第一個意思。

時至今日，除了一些新手剛踏入MMA比賽，如UFC、ONE這類國際比賽，所有選手都已經有以上的「全面」。這當然也有高低之別，例如「大力鼠」Demetrious Johnson、上一代的Georges St-Pierre 及Fedor Emelianenko 就是較為「完美」的全面型選手。

但要做到這種「完美」十分困難，而不這麼「完美」的拳手，只要能把自己最佳的地方發揮到最好，很多時已經足夠贏得比賽，因為「最弱範疇的提升」有很多意義。一名立技很強的選手，可能只需要提升防摔能力，而不需要成為很強的摔跤達人，就已經可以依靠打擊技取得勝利。

結果，因為現時大家在各位置都已有基本技術，現時的「全面」，就變了在各個距離段中有多少武器、可以做出多少傷害。

而Jon Jones之所以能稱霸UFC 10年（他2011年奪冠後至今只是9年，但未當冠軍前可說是已霸氣盡出），正是因為他同時擁有以上兩個「全面」。

Jon Jones的前踢。圖片來源：Getty Images

充滿創意的軍火庫

在外圍，Jon Jones 攻擊距離長，很多時都有距離優勢，除了刺拳外，就可以用多樣的踢技攻擊對手。在UFC 214， Jon Jones 就以左高踢擊中Daniel Cormier的頭部最後贏得比賽。

假如對方突進，除了直接按著對方的頭（以致常常犯規插眼），Oblique Kick 與「踢膝側踢」就成了他阻截對手的利器：

在纏鬥中，大家以為「長手長腳」的他沒失去優勢，只是Jon Jones的肘膝把這個距離段變成了傷害對方的主要距離。當進入纏鬥時，他會利用他的長手控制對手(簡單可以是抓住)，再從對方意想不到的角度打出肘擊及勾拳，例如抓著對方手腕來打肘、甚至打轉身肘。在外圍突進打肘亦可：

在籠邊，因為對方沒有後退的空間，他的優勢就更明顯。在這個「不與對方纏在一起以致不能打擊，又控制對方不讓其離開」的技術方面，Jon Jones是個天才。在UFC 172中，Jon Jones用左手壓著Glover Teixeira 到籠邊，先用左肘打擊，回手後再用左手令Teixeira的頭部保持在該位置，然後用右手來回肘擊；又一次控制對手後，再加以左右肘擊，留意Jon Jones的手一直在護頭，同時加上不斷移動以防止Teixeira的反擊。

(圖片擷取自Youtube)

假如大家想看「Showcase」，不妨看看以下對上Shougun Rua的小片段，就可以看到他的打擊有多麼多元化，以及在不同的距離段下都能發動攻擊：

Elbows...

Front kicks...

Spinning back fists...#OnThisDay in 2011, @JonnyBones dominated and then knocked out the legendary Shogun Rua 👑



The youngest UFC champion in history 🙌 pic.twitter.com/vt3XFrcoUi — UFC on BT Sport (@btsportufc) March 19, 2020

在摔技方面，Jon Jones亦毫不遜色，他的摔技防守率高達95%，而摔技成功率亦有差不多46%。他那超乎常人的臂展不單有助其作出抱腿摔，亦令他更容易地作出地面打擊，加強地面牽制力。

假如沒有身材優勢

有很多人認為，Jon Jones的成功，與他的身材很有關係。Jon Jones身高193厘米，臂展卻有215厘米，在大部份的時間中，他的臂展優勢，令Jon Jones 多元化兼具創意的打擊風格更具威脅。

這個說法某程度上是對的，UFC 165中他對上了與他身材相近的Alexander Gustafsson，就跟對方打了一場十分接近的比賽。比賽中 Gustafsson多次以拳擊中Jones，更多次有效防摔。但這證明了這位冠軍只靠身形嗎?

當然不是，在UFC 232中，Jon Jones再次對上 Gustafsson，這次就以TKO勝出。Alexander Gustafsson 對上其他選手時，勝率也沒有Jon Jones高。因為有優勢也要懂得運用，像Stefan Struve這位213cm高的長人，在重量級比賽時就常常沒有運用自己的臂展優勢，以致落敗。

Alexander Gustafsson。圖片來源：Getty Images

而且如何運用自己的身體，正是MMA的重點。有身材優勢而不使用，其實就像是有技術優勢，卻跟人閉起眼搏拳一樣不智。搏擊比賽，本來就是要發揮自己最大的優勢去戰勝對方，對方力大就鬥巧，對方藝高就鬥力，從來都是如此。

Jon Jones 的身材，加上多變的技巧，才使他可以稱霸UFC這麼久，兩者缺一不可。別忘記，他過去常常經常捲入違法事件：2012年酒後駕駛撞車、2015年撞車後不顧而去後被捕、2016年涉及街頭賽車被捕，還有2019年因為在夜店打架而被控。加上多次有禁藥問題，以致多次需要停賽。

就如UFC主席Dana White所說，假如Jones的圈外生活好一點，沒有浪費自己的青春，可以達到的成就絕對無可限量：

試想一下，如果他認真檢點一下，努力一下。 他可能會是MMA有史以來最大的明星，天知道他在輕重量級及重量級會有什麼成就。 UFC主席Dana White

今次他的生日，希望他這段時間舉行的生日派對沒有搞出什麼亂子出來就好了。

【資料圖片】

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