香港著名導演陳木勝昨日因鼻咽癌逝世，終年58歲。他曾經拍攝過多套經典武打劇集，包括《鹿鼎記》、《雪山飛狐》、《倚天屠龍記》等。甄子丹早年在亞洲電視的兩部作品：《精武門》及《洪熙官》，亦是由他擔任編導。 甄子丹昨晚在社交網站發文悼念，表示陳木勝一直都是位正面、堅強的導演和朋友。他會想念陳木勝的笑容，以及與其交流創作的點滴。

影視兩棲 題材多元

陳木勝1961年10月於香港出生，他自幼喜歡電影，經常去到啟德戲院及亞洲戲院觀看早場，特別鍾愛邵氏出品的動作片。1981年中學畢業後，他加入了麗的電視擔任文員助理，其後當上了助理編導，正式開展了自己的影視生涯。

1982年，他轉投無綫電視，擔任杜琪峰的助理編導，並在1985年升任為編導。在無綫電視期間，他曾拍攝過幾部膾炙人口的金庸電視劇，包括《鹿鼎記》（1984）、《雪山飛狐》（1985）、《倚天屠龍記》（1986）等。1987年，他離開無綫電視，並曾分別為黃百鳴及梁普智的電影擔任執行導演。兩年後，他重返前身為麗的電視的亞洲電視，出任編導和監製，拍攝了《皇家檔案》（1989）、《中華英雄》（1990）等劇集。

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1990年，在杜琪峰的提攜下，陳木勝執導了人生首部電影《天若有情》，結果一炮而紅，成為了九十代港產愛情電影的經典。往後七、八年間，陳木勝在電影界及電視圈「兩棲發展」，並在動作片的框架底下，加入了許多不同元素，代表作有《衝鋒隊怒火街頭》（1996）、《我是誰》（1998）、《特警新人類》（1999）等。

踏入千禧年後，陳木勝全力投入電影拍攝，作品有《雙雄》（2003）、《保持通話》（2008）、《掃毒》（2013）等。精彩的鏡頭運用，加上新穎的劇情，讓他曾五度提名香港電影金像獎最佳導演獎。而在武術類型的題材方面，他曾經以李連的《少林寺》（1982）為藍本，拍攝了結合佛學與少林武術的《新少林寺》（2011）。另外，甄子丹早年在亞洲電視所主演的兩部電視劇：《洪熙官》及《精武門》，亦是由他擔任編導。

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洪熙官與陳真

《洪熙官》是甄子丹第一部在香港領銜主演的電視劇，1994年於亞洲電視播映。故事講述甄子丹飾演的洪熙官，在父親的影響下加入了反清組織日月會，並結識了方世玉（張家輝 飾）、嚴詠春（蔡曉儀 飾）、童千斤（梁日豪 飾）等一眾志士。後來他們一同拜入少林門下，分別跟隨五枚師太及三德和尚（吳毅將 飾）學藝。可惜在乾隆皇帝（黃允財 飾）及高進忠（甄志強 飾）的設局底下，最後只餘洪熙官一人生還，洪家拳術亦由此流傳後世。

可以見到，《洪熙官》的劇情是沿用港產武打電影常見的「火燒少林寺」傳說。而經過陳木勝的改編後，當中許多細節都被重新演繹。例如白眉道人（黃樹棠 飾）不再是單純的朝廷鷹犬，而是康熙的私生子，陰謀篡奪乾隆帝位。另外五枚師太除了將詠春拳傳授予嚴詠春外，亦教導了方世玉梅花拳。

事實上，現實中的確有梅花拳這門武術，並且確實是奉五枚師太為祖師。而五枚在授藝時所提到的口訣，如「拳有三角，掌有三尖」等，也著實是詠春拳的技法。陳木勝以及劇組在構思劇本時，顯然是對南方武術的源流進行過研究。這點在電視劇的層次來講，實屬罕見。

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或許是出於《洪熙官》的成功，翌年陳木勝便再同夥同甄子丹拍攝了另一部經典電視劇《精武門》，片頭開宗明義寫道是要向李小龍致敬，算得上是甄子丹的還願之作。而除了雙節棍、虹口道場等經典橋段外，劇中亦出現了黑龍會、青幫、東北易幟等查有實據的歷史事件。陳真的對手也不再限於日本武士和俄國力士，而是有不同的國術門派以至泰拳等。

另一方面，除了甄子丹外，劇中許多演員都是有武術底子。例如繼《洪熙官》後再度出鏡的梁日豪，便是當時的南拳套路冠軍。而飾演陳真師姐的吳小清，亦是其時知名的武術運動員。歐錦棠亦在劇中客串了泰拳手一角。時至今日，《精武門》依然被視為亞洲電視的巔峰作品之一，甄子丹與陳木勝的友誼，亦從此延續了25年。

1994年的《精武門》，甄子丹「爆肌」飾演陳真並大耍雙節棍，開宗明義是要向李小龍致敬。

不知怎樣形容這沉重和悲傷的心情

2019年，陳木勝為電影《怒火》展開拍攝工作，主角正是好拍檔甄子丹。但就在工作期間，他被證實患上鼻咽癌，經過一年治療後，昨日早上於威爾斯親王醫院離世，終年58歲。

甄子丹先在微博發文悼念，寫道「不知怎樣形容這沉重和悲傷的心情」。之後他再於Instagram上以英文留言，表示自己與Benny（陳木勝的英文名）從亞視年代便已經相識。他十分榮幸可以參與其遺作《怒火》，並指25年來陳木勝一直都個「正面、堅強、快樂、啟迪的導演和朋友」。他會想念陳木勝的笑容，以及與他交流創作和「父女經」的點滴。

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