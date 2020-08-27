抖音男擊破懸空A4紙被指作弊花架子　武編實測分析技術竅門｜熱話

爆板大家都看膩了吧。近日網上流傳一段「爆紙」影片，片中一名身穿武術服裝的男子表演「拳破懸空A4紙」，引起網民紛紛討論。有的懷疑片中人「指甲作弊」，有的說他「裝神弄鬼」。編輯W親身示範，說明「爆紙」的難度所在及竅門之處。

▍抖音男擊破懸空A4紙 被指作弊花架子

近日網上流傳一段「爆紙」影片，引起網民紛紛討論。

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片初武術服裝的男子站在中央說了一句：「我來示範一下打A4紙（列印用紙）。」大家「打磚打石」都見示少，打紙有何難度。原來他面前有一位同伴雙手持握一張垂直的「A4」，要打的是「懸空」的紙張。

然後旁邊走進一位身材較為厚實的男子，說句「來，我來！」後便嘗試揮拳打破紙張。可是揮了兩拳後，紙張依然完好無缺，他見勢色不對便拔腿就跑。

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影片公布後引起一陣迴響，網民議論紛紛。有人指武術男作弊「先以手指插穿過后再握拳」，有人指他「指甲有古怪」，有人指「花拳繡腿」，甚至有人說「有點力氣的男人都可以，物理誰沒學過，手掌尖破紙容易的很」。

編輯W認為「講多無謂」，決定親身示範，並說明「爆紙」的難度所在及竅妙之處。

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▍小編親身「爆紙」測試其中要點

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小編因為沒有找同事幫忙的關係，改把兩種紙張以「膠紙」貼在木人樁樁臂上（難度比片中還要高，下文會再加以解釋原因），然後分別以「原珠筆」、「拳」及「貫指」嘗試擊破紙張。

（梁煒陽攝）

小編首先嘗試以圓珠筆刺擊「A4紙」，圓珠筆毫無疑問地直接刺穿「A4紙」。

（梁煒陽攝）

小編再嘗試以拳頭擊穿「報紙」，拳頭輕易地穿過「報紙」。

（梁煒陽攝）

成功兩次後，小編決定挑戰以拳頭擊穿「A4紙」，不過卻失敗了。

（梁煒陽攝）

最後小編決定稍微降低難度（因為以「膠紙」貼住本來就比片中有人握持難），挑戰以「貫指」擊破「A4紙」，成功擊穿「A4紙」。

到底「擊破懸空紙張」是否真的那麼容易嗎？其實不然，它有時比「擊破木板」還要難呢。且讓小編說明一下「爆紙」的難度所在。

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▍「擊破懸空紙張」的難度所在

先界定一下本文的「懸空」概念，即「非完全固定支撐」，可以是手握木板其中一邊，可以是夾住物品一點，可以是以繩吊起物件。

「擊破懸空紙張」比「擊破固定木板」難度更高。

在一般「擊破」中，擊破物的兩邊一般都會被固定支撐好，打擊者會瞄準中間部位打擊，以充分利用「槓杆原理」去破壞木板。有學者甚至從物理學的角度出發，指出若果把磚塊（木板）放在兩個支撐物之上，那只需要大概125至175磅的靜力（Static Force，即向靜止物體施加的力量）就能將其擊斷。

不過以上「物理竅門」便不適用於「懸空」的擊破物上，因為物件並沒有相對的穩固支撐，形成有效的「槓杆」便於擊破。相比起力量，擊破「懸空」物時，更加講求打擊速度，以高速穿越擊破物，當速度超越物件本身可許張力時，物品便會破裂。

在韓國跆拳道的「Hanmadang」比賽中，便設手「速度賽」，著重的是打擊時的速度。它要求選手擊打固定在裝有輪子的架子上，然後按照打擊後架子移動的距離分出勝負，移動距離較少者為勝。

另一方面，「擊破懸空A4紙張」比「擊破懸空木板」難度更高。

一般表演用木板質料以「清脆」為主，相對缺乏柔韌彈性，卸力張力較低，較易受外力擊斷。受潮後的木板則會稍微增加木板張力，使木板較難擊斷。「A4紙張」本身質地柔軟，可以透過彎曲自身來卸去衝力，因此較難擊破。

加上，木板自身質量較紙張重，當木板中間受到擊打時，除了被持握的一側作支撐外，跟持握相對的另一側亦會有木板自身質量不及加速而「滯留」，成為另類支撐，形成槓杆。但紙張本身重量極輕，即使中央部位受到打擊，與持握相對的另一側亦只能提供輕微的支撐，對打擊幫助不明顯。

不過，「擊破懸空報紙」可能比「擊破懸空木板」容易許多。紙張材質本身亦會非常影響擊破的難易度。大致上「越薄越鬆脆」便越易擊破，「越厚越堅韌」便越難擊破。報紙比「A4紙」易，「A4紙」比「多層堅韌面紙」易。空手道翁長良光神人武館的翁長美智子館長便曾經以「擊打懸空報紙」來鍛煉自己的出拳速度。

說了這麼多，其實無非想帶出「擊破懸空紙張」並非大家想像中那麼簡單，亦絕非「普通人輕易能夠做得到」。

至於武術男有否作弊呢？小編認為他的確以拳擊破紙張，不過背後巧妙地利用上一些「竅門」，以增加擊破的成功機率。

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▍片中「爆紙」的竅妙之處

擊破懸空紙張的竅門主要否可以分成兩部分：持紙人持紙手法、擊破人擊破技巧。

（一）持紙人握法

雖然上文說過「懸空紙張」因為只有一邊支撐，難以構成有效「槓杆」，但其實只要持紙人運用一些小技巧，便可以令紙張局部形成「支撐」。

首先，大家可以留意到持紙是以「雙手」握住紙張短邊的兩點，並且手指收起成「抓握」狀。他其實在持握的兩點向外扯施力，使雙手之間的紙張部位繃緊，把該部份附近紙張的張力提升，減少紙張透過屈曲晃動卸力的能力，使打擊者更易擊破目標。

假如持紙人是以「單手握持」，則難以形成「繃緊空間」，難度將有所提升。或者持紙人只以「手指拈住」紙張，而非緊握，難度則更上一層樓。而小編以膠紙貼住紙張的方式，則近乎「手指拈住」的效果。難度最高的，則是以繩子懸掛紙張。上面翁長美智子以夾子夾住，比單純繩子吊住難度略低一層。

（二）擊破人擊破技巧

除了持紙人手法「竅門」外，擊破人亦可以透過調整打擊位置、打擊角度來增加紙張受力，提升成功率。

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大家可以先觀察一下，二人在「打擊位置」及「打擊角度」有甚麼分別。

雖然上文提過紙張本身重量極輕，與持握相對的另一側亦只能提供輕微的支撐，對打擊幫助不明顯，但其實只要打擊點越接近穩固支撐那邊，紙張便越能受力。一來是因為那邊支撐較為穩固，二來是增加下方部份的質量，加強因「滯留」而產生的反作用力。

此外，打擊角度越接近穩固支撐那邊，亦可以增加紙張受力程度。若打擊斜向沒有支撐那邊（向下），力量很容易順着紙張屈曲而向下流失。但若打擊斜向有支撐那邊（向上），紙張向上屈曲幅度有限，必須逆向帶住下方紙張的質量上升，所受力度相對較高。

再者，當打擊位置正處於持紙人造成的「繃緊空間」時，成功率便可大增。

擊破懸空木板時，因為木板本身具有較強承托力，所以更主張擊打木板中央。

第三是打擊動作。按平常的出拳方式，接觸紙張時間會太短，打擊就不夠「深入」，未能打穿紙張。因此擊碎與搏擊的出拳有所不同，這從上面小編示範就可以看到。

▍總結：擊破技術亦是武術的其中一環

編輯W出身於韓國傳統武術，擊破是當中訓練的其中一環，因此深深感受到擊破技術跟搏擊技術相通之處及其真正技術含量。不少搏擊習者一見到「擊破」動作，便很容易直接「嗤之以鼻」，要不質疑片般「造假」，要不取笑它們「花拳繡腿」，甚至誤以為是「輕易而舉」。

作為習武者，我們不用全盤否定「擊破」，只需時刻提醒自己擊破只是武術鍛鍊的其中一部分，要掌握真正的武術技巧，必須透過搏擊才能驗證技術的實際效用。始終武術是互動的東西，要做到「見自己、見天地、見眾生」，才算得上真正的武者。

希望透過這篇文章，打破讀者對於「擊破懸空紙張」的種種迷思，甚至照着親身體驗一下，嘗試體會不同技術的分別。

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