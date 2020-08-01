前撐踢分析｜地鐵穿裙女爭執狂起腳互踢　武編實測高跟鞋踢擊威力

早前網上流傳一段影片，兩女子在地鐵爭執並以前撐互踢。穿裙女前撐時膝蓋高高摺起，到底是好是壞呢？另外有說「穿高跟鞋」能増加前撐威力，小編親身測試驗證真偽。

▍地鐵內起爭執 穿裙女子大打出腳

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早前社交媒體流傳一影片，疑似大陸地鐵車廂內，一名穿著點點連身裙的女子與另一名紅衣女子發生糾紛，期間穿裙女子不顧形象，一邊狂罵「3字經」一邊大打出腳，不斷以前撐攻擊對手，而紅衣女子亦以前撐還擊。由於穿裙女子並未穿上安全褲，因此每抬腿一次，裙下春光也跟著外洩一次。

影片曝光後，引起網民熱議。不少網民把注意力集中在裙下春光中，討論是否看到護墊云云，但小編的注意力卻放到兩位女子的前撐動作上。

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▍片中前撐動作分析︰看兩種提膝前撐踢法

女子的前撐動作不像是完全沒有底子的一般人，而且紅衣女子踢得還算不錯。二人恰好展示了前撐的兩種踢法，亦示範了「前撐摺膝越高越好」的錯誤觀念。

撐踢（Push Kick）見於多種武術的踢技當中，例如在空手道稱之為"Mae-Kekomi"（Front Trust Kick），在泰拳稱之為"Teep"，在跆拳道稱之為"Mireo-chagi"，在其他武術中亦稱為「正蹬」、「前踹」等。

它屬於「直線腳」一類，因為它的踢擊路線是逕取中線，以直線一點作穿透打擊。沒錯，是打擊。其實撐踢並不是一般刻板印象中——只能推走敵人。以不同部位進行打擊，在不同時機發力，可以使撐踢成為「推走」或「擊倒」對手的踢技。

一直有說法指，前撐的力量源自於「提膝摺腳」，提得越高摺得越多，便可以踢得越大力。而片中穿裙女子便正好示範了這種踢法。

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從以上連橫圖可見，白裙女子的踢擊動作是︰先高高提膝摺腳腳掌向前，然後再發力把腿撐出。但大家有沒有發現，她數次踢擊都是以俾下方向踢出，而且力量好像不太連貫。這當然有可能她是為了減低傷害，才刻意踢向對方下盤以作威脅。但從技術層面而言，斜下的角度及發力不順的最大原因是她的前撐發力動作出現問題。

基於人體結構所限，若要把膝蓋提起至胸口（甚至肩膊）高度的話，骨盆必須上翻才能增加大腿前擺的幅度，而骨盆上翻亦連帶軀幹必須跟隨向後傾。良好的撐踢發力應該講求膝、髖、腰、腳的連動，但在過份提膝的情況下，骨盆經已上翻難以再向前發力，軀幹亦已後傾難以再以核心壓向下盤，因此最後只剩下踢擊腳獨自發力。

從踢擊腳結構而言，由於膝蓋早已升至最高位，而腳掌指前位於較低位置，由於骨盆、上身幅度已盡，腳掌部份沒可能跟上膝蓋高度，令撐腳角度不可能維持在肩膊高度水平向前踢出，只能變成跌落般的斜下踢出。由於膝蓋上下擺幅較大，較難維持直線撐腳，於是可能連正常蹬腿的威力也及不上。

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反觀紅衣女子，她的提膝幅度並不高，只處於腹部水平，令撐腳時反而能夠借助腰、髖發力，而且撐出的力量亦比較集中。

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▍前撐跟前踢的分別

另一方面，不少人會把撐踢（Push Kick／推踢）跟前踢（Front Snap Kick）混淆，但其實際兩者在動作連續性和發力方法，以及打擊部位上有著微妙的分別。

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【點擊圖片，觀看前踢的基本動作及腳形細節】

先說最簡單的，前踢（Front Snap Kick）的用法有兩種，向前及向上踢擊，所以它的打擊部位包括腳面，能夠打擊前傾，甚至時水平的目標。但撐踢主要以向前打擊為主，所以它的打擊部位只包括腳底部分，無法打擊水平的目標。因此在用法上兩者有所不同。

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【點擊圖片，觀看前踢跟撐踢的發力動作差異】

更為重要的是，兩者在踢擊動作發力上，有根本性的差別。前踢的動能是借助提膝、彈腿、推髖產生的，講求各部位連貫的同步發力，所產生的力量是短促的。撐踢的動能則借助膝部前撐、身體核心（重心）、踢擊腳接連推髖的結構產生的，講求鎖緊身體架構及大腿膝蓋前撐的配合，所產生的力量是牢固及發力範圍較廣的。

撐踢跟前踢的分別。

因此在前踢時，發力自提膝彈腿一氣呵成。而撐踢時，發力是自大腿膝蓋前撐方起，而不在提膝動作。所以撐踢的踢擊動作實際會分成兩部分：非發力的提膝與發力的前撐。

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▍高跟鞋令前撐威力大増？

不少人會認為穿上高跟鞋的話會令前撐踢的威力大増，但這又是真的嗎？小編抱著探究的精神，偷拿來家人的高跟鞋來作實驗……

原理上來說，假設踢擊力量不變，但受力面積減小的話，受力面所受的力量會增加。以此代入高跟鞋的情況，理論上可以增加前撐的威力。

經過小編親自試驗後，假如能夠稍微調整著擊部位的話，的確可以令踢擊力量集中在高跟鞋的鞋踭上，造成刺擊般的效果。不過，同時亦對踢擊者自身造成一定危險。

原本撐踢可以腳掌、腳前掌或腳跟部位進行打擊，不同部位有著不同的踢擊效果，所以應用的時機及作用各有不同。但由於高跟鞋設計上使人好像踮起腳一樣，所以在著擊腳型上需要作出調整。

若以前撐的腳前掌踢法踢擊的話，會跟高跟鞋本身腳型相像，即腳前掌為最前一點。但命中時若非垂直平面的話，很可能會是腳前掌部位先擊中對手，用不上鞋踭的功能。

若以前撐的腳跟踢法踢擊（即腳腕向上拗起）的話，鞋踭會變成最前一點，避開腳前掌踢法的問題，但鞋踭卻會變成指向斜上，變成跟踢擊力度不一致的方向。假如勉強踢擊的話，反而會因為鞋踭抵受不住力度而斷裂。

比教理想的踢法是，像以整個腳掌撐出的腳型去踢，即是擊中時腳掌跟地面成垂直。這樣的話，鞋踭可以成為最前點，而斜向角度亦不會太斜，足以受力，能夠把撐踢的力量集中於踭，再傳送至對方身上。

但這種踢法卻伴隨著相當的危險性，就是力度過分集中到踢擊者的腳踝上。假如命中時力度不能垂直擊入，而是稍微左右斜入，腳踝便會承受巨大的橫向壓力，很可能會導致扭傷。感覺就像穿著高跟鞋單單以鞋踭走路一樣，受力會非常不穩固。

說到最後，遭遇危險時還是早早脫掉高跟鞋吧……至少逃跑時能夠跑快一點……

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