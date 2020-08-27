新冠疫情｜拳館健身中心重開無期　室外限制放寬於事無補

政府宣布由8月28日（周五）開始，逐步放寬社交距離措施，戲院、美容院和「涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」，會獲有限度重開。意味著室內的拳館、健身中心和體育館，依然是重開無期。 【武備志】以電話訪問了數位不同界別的師傅，他們均表示收入受到嚴重影響，部份人亦不符申請防疫抗疫基金的資格。而所謂的室外放寬措施，其實並無太大意義。（封面圖片：香港01 盧翊銘攝

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戶外教學並非長遠解決方法

有綜合格鬥教練就表示，就算室外的限制放寬，並非所有學生願意在戶外上課。加上二人限聚令下變成只能一對一教學，難以維持成本，所以除了等待外，其實沒有什麼可以應對的方法。不過在限聚令期間拳館雖然完全沒有班開，但每月租金依然要支付，財政壓力愈來愈大。就算收到政府的資助，但前後已經停業共接近三個月，損失依然慘重。這位教練也表示，健身中心及拳館其實沒有爆發任何疫情，要大家停班的決定未見正確。雖然拳館的確較難減少接觸，但只要做好清潔消毒相信問題不大。

另外就有泰拳教練認為政府完全沒有考慮過該如何協助健身中心和拳館度過難關，只是讓業界自生自滅。他覺得政府整個措施缺乏從業界的角度出發，甚至完全不明白業界的運作和經營方式，尤其不算拳館其實要從外國聘請教練來港授課，並非館主自己不教就可以解決沒有工開的問題。此外，政府對於業主會自動減租雪中送炭的想法也是過分天真，這位教練表示自己將會關閉其中一間拳館以減低開支，但對於過往多年的心血付諸一炬實在心痛。

東泰格鬥館主吳約翰則認為政府的處理對拳館不公平。他認為今次的疫情下，業主其實沒有損失，因為拳館每個月在沒有收入的情況下，都依然要交租金給業主。相對下，學生們亦沒有任何損失，因為重開之後他們的會籍都會得到順延。他質疑現在是政府的防疫政策失敗，為何只有拳館要承擔所有損失，成為被剝削的一個角色。

網上教學未必人人可以

是次疫情對傳統國術界亦造成了龐大衝擊。香港國術龍獅總會會長及香港武術教練公會主席江沛偉師傅就表示，他本人認同防疫措施，畢竟疫情之下減少傳染是當前首要任務，但長期停業確實會影響一眾師傅的生計。他們以總會身份為會員申請的7500元抗疫基金補助，亦未算足夠。早前他們還會跟相關的官員和議員會晤，商討對策。然而近期因為限聚令的關係，連當面開會都有困難，只能以電子信息繼續更進情況。對於「涉及較少身體接觸的活動的戶外運動場所」可獲有限度重開，江師傅則認為意義不大，因為在限聚令及社交距離底下，不會有太多人能夠上課。

某位不願具名的國術師傅，同樣覺得今次的放寬作用不大。始終現在天氣炎熱，加上限聚令影響，到戶外教學根本於事無補。他本人近期嘗試改用網上教學，但這種做法未必適合其他師傅或不同類型的武術。例如與他相熟另外幾位朋友，就因為教學內容牽涉埋身技巧和競技對練，而難以採用網上教學。結果自七月中以來，拳館一直處於白交租的狀態。合資格會址雖然可申請防疫抗疫基金的10萬元補助，但條件是要有商業註冊登記，因此許多師傅其實都未能受惠。他批評政府早前政策失當，導致爆發第三波疫情，後果卻要武術界及搏擊業界的同仁來承擔，實在有欠公允。

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