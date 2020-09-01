拳擊史上唯一全勝的重量級拳王Rocky Marciano　曾與阿里夢幻對決

職業生涯戰績49勝0敗0和，Rocky Marciano不但是1952年到1956年間的重量級世界拳王，更是拳擊史上唯一未嘗一敗或一和的重量級拳王。被視為拳壇歷史上其中一位最偉大的拳擊手，Rocky Marciano也是電影《洛奇》中主角洛奇和漫畫《第一神拳》中千堂武士的參考原型。除此之外，Marciano更曾與拳王阿里進行一場跨世代的「夢幻對決」。

Rocky Marciano。圖片來源：Getty Images

出生於1923年9月1日，原名Rocco Francis Marchegiano 的Rocky Marciano是歷史上唯一職業戰全勝，未嘗一敗也從未試過平手的世界重量級拳擊冠軍。比起其他的重量級選手，只有5尺10寸的Marciano身形明顯比其他人細小，但他的身體卻非常強壯，打擊威力驚人。

Rocky Marciano除了擁有49勝0敗0和的戰績外，他在KO比率上也是名列前茅。在他49場比賽中，當中有43場是KO擊倒，KO比率為87.8%，在歷代重量級冠軍中最高的其中之一*。

*參考資料：Deontay Wilder現時的KO比率是93.2% (44場比賽41KO)，泰臣則是 78.6% (56場比賽44KO)

毫不退讓的全攻型打法

Rocky Marciano以其頑強的硬朗打法見稱。他沒有華麗的步法，他的移動方式甚至可以用怪異來形容，但他會不斷擺動和壓低身體貼近對手，並不斷出拳。除了擁有強勁的打擊威力外，Marciano的體能和耐打力也是驚人，讓對手在硬碰硬的交鋒中很難嚐到任何甜頭。

Rocky Marciano (左) 重擊Roland La Starza (1953)。圖片來源：Getty Images

Marciano的恐怖之處是他從比賽初段擁有的破壞力即使到比賽後段還是不會減退。儘管他的打擊因為移動方式而欠缺準繩度，但他會不斷向對手出拳，無論他打到哪裡，就算沒有打中要害，對手都會不會好過。當時的說法是，就算對手以手臂抵擋攻擊，Rocky Marciano還是會把對方手臂中的血管打至爆裂。

洛奇和千堂武士的原型

著名的拳擊電影《洛奇》(Rocky)中由史泰龍飾演的主角Robert "Rocky" Balboa的名字和打法就是參考Rocky Marciano，而在第一集的《洛奇》中，主角家中的牆上也掛有Marciano的海報。

經典拳擊電影《洛奇》。圖片來源：https://bit.ly/3eTMDfg

而在漫畫《第一神拳》中，擅長埋身肉搏的「浪速之虎」千堂武士也是以Marciano為參考對象。故事中千堂武士也曾解釋自己之所以叫Rocky就是因為Rocky Marciano，而不是電影《洛奇》的Rocky。

除了千堂武士，《第一神拳》主角幕之內一步的羚羊拳也是Rocky Marciano的絕技之一。

羚羊拳及Suzie Q

雖然讓羚羊拳發揚光大的是另一位傳奇重量級冠軍Floyd Patterson，但在Patterson之前，Rocky Marciano已經常使用這種打擊方式。

Marciano出拳前會把身體壓低略微蹲下，然後突然彈起並向對手的下顎轟出左勾拳。跟一般的勾拳不一樣，Rocky Marciano的後腳會同時踏前，讓自己更貼緊對手而非站在原地出拳，讓對手就算後退也沒有辦法完全躲過攻擊。除此之外，Rocky Marciano還會雙腳離地跳前，增加自己的衝力。

Rocky Marciano擁有破壞力强大的右勾拳。圖片來源：Getty Images

在以左拳打出羚羊拳後，Rocky Marciano被稱為的「Suzie Q」的強力右勾拳也會隨即而來。Suzie Q(也寫為Susy Q)原本是一種把臀部和腿部急速向一側擺動，而肩膀和手臂向前彎曲並向另一側擺動的舞步。不過在發現到這個舞步動作與自己的右拳打法相似後，Rocky Marciano把這個動作融入在自己的過肩勾拳中，成為他擊倒眾多對手的主要武器。

與阿里的夢幻對決

Marciano在六次成功衛冕後於1955宣布退休。在1959年時雖曾考慮復出挑戰當時的重量級冠軍Ingemar Johansson，但在復操一個月後認為自己未能恢復狀態而取消復出的決定。

在1967年，電台製作人Murray Woroner想以歷代重量擊拳手製造一場「夢幻對決」，看看誰才是最厲害的拳手。Woroner將多位拳手的資料輸入到當時尖端的第二代電腦系統NCR 315中，讓電腦模擬賽果，然後在廣播節目中以廣播劇形式為「比賽」進行旁述。當中入選的選手包括Rocky Marciano、阿里、Jack Dempsey等。

這個夢幻賽事最後由Rocky Marciano勝出，而因為廣播劇大受歡迎，Murray Woroner就決定把這個夢幻拳賽以電影的方式拍攝。當時阿里因為不滿自己在廣播劇中落敗，正在控告Woroner。Woroner除了應阿里要求作出了賠償外，還邀請阿里及Marciano參與電影的製作擔當對手，並承諾兩人會獲得電影收入的分成。

阿里和兩人Marciano接受邀請，先在搭建的場景中分數日進行了七十多個回合的對打及模擬不同的情況，然後導演再根據電腦的分析去尋找合適的片段再加上旁述的配音。

這齣名為《The Super Fight》電影在1970年1月於美國、加拿大及歐洲不同的影院限量上映。在上映前，連參與的Marciano和阿里都不知道模擬賽的賽果，但製作人為了不得罪Marciano及阿里而製作了兩個版本的結局，在北美的版本由Marciano獲勝，而歐洲的版本則由阿里獲勝。不過雖然有了這個萬全之策，阿里在美國看完首映之後見到自己落敗就再次震怒，又再控告Murray Woroner破壞他的形象。阿里之後因為知道電影的另一個版本由他獲勝，而電影公司計劃把電影的所有資料銷毀才撤銷指控。

+ 3 + 3 + 3

在1976年的一個訪問中，阿里表示假如他與Rocky Marciano真的比賽的話，自己應該會勝出，但會是一場很接近的比賽。阿里更認為Rocky Marciano比Joe Frazier更厲害，雖然Marciano不是技術型的選手，但卻擁有無人能及瘋狂進攻和重拳。阿里亦回想模擬戰讀取資料時他曾被Marciano打得手臂發痲，表示很難想像全盛時期Marciano的威力。

英年早逝

可惜的是，Rocky Marciano雖然在北美版的「夢幻對決」中擊敗了阿里，但Marciano自己卻無緣看到賽果。Marciano於1969年8月31日在乘搭小型飛機前往朋友安排的生日派對時飛機失事，機上三人全部罹難，Rocky Marciano享年45歲。

縱使現時有不少拳迷認為Rocky Marciano的打法缺乏技術，能夠在那個年代連勝只是因為缺乏真正的對手，但能夠49戰全勝並43KO橫掃自己的世代，Marciano無庸置疑是拳擊史中最偉大的重量級冠軍之一。

Marciano無庸置疑是拳擊史中最偉大的重量級冠軍之一。圖片來源：Getty Images

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