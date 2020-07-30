拳擊｜Mayweather自選五大最佳拳手　阿里泰臣荷里菲特均榜上無名

Floyd Mayweather Jr.早前在一個訪問中選出了五位拳擊史上最傑出的拳手，當中阿里和泰臣等傳奇拳手都榜上無名，而排名第一的就是Floyd Mayweather Jr.最喜歡的拳手，也就是Floyd Mayweather Jr.自己。

Floyd Mayweather Jr.。圖片來源：Getty Images

上周Floyd Mayweather Jr.在 Instagram接受饒舌歌手Fat Joe (Joseph Antonio Cartagena) 時選出了自己心目中五位拳擊史最傑出的拳手。而一如既往，排名第一的當然就是Mayweather自己，但是知名拳手像阿里(Muhammad Ali)、泰臣(Mike Tyson)、荷里菲特 (Evander Holyfield)、Oscar De La Hoya、Manny Pacquiao、Sugar Ray Leonard和Rocky Marciano等傳奇選手都不在排名內。

Mayweather所選的五位拳手依次為：

• Floyd Mayweather Jr. (50-0, 27 KO) - 1996年奧運銅牌，在職業生涯中在五個不同級別贏過15個世界冠軍﹐並曾擊敗過Manny Pacquiao、Ricky Hatton、Oscar De La Hoya和Miguel Cotto等 • Pernell Whitaker (40-4-1, 17 KO) - 曾在四個不同量級中奪得世界冠軍，並是拳擊史上最長時間的統一輕量級冠軍紀錄保持者 • Roberto Duran (103-16, 70 KO) - 在1968到2001的33年職業生涯中共打了119場比賽，並在四個量級中奪得了世界冠軍 • Larry Holmes (69-6, 44 KO) - 前世界重量級冠軍，唯一以非判定擊敗阿里的拳手，並曾擊敗Trevor Berbick、Leon Spinks和Earnie Shavers等頂尖拳手。 • Aaron Pryor (39-1, 35 KO) - 前世界輕次中量級冠軍

其實今次並非Mayweather第一次選出五大拳手，2015年時他曾在節目ESPN Deportes中

選出五位他認為的最佳拳手，當時的名單第一位同樣是Mayweather自己，之後是Roberto Duran、Pernell Whitaker、Julio Cesar Chavez，然後第五位是阿里。

至於今次的名單中為何由Aaron Pryor和Larry Holmes 取代了Julio Cesar Chavez和阿里，而泰臣也是榜上無名，Mayweather就在訪問中作出解釋。

Aaron Pryor之所以輸掉一場比賽完全是因為毒品。 他唯一的落敗就是因為毒品。 Floyd Mayweather Jr.

Aaron Pryor職業生涯39勝1敗35KO，在1980年到1985年期間經是世界輕次中量級冠軍，但因為藥物問題而被剝奪了冠軍頭銜。 Pryor在停止參賽29月後於1987年8月復出，但狀態大不如前，不敵Bobby Joe Young而獲得職業生涯中唯一敗。

要選一個最佳的重量級拳手的話，說實話，我必會選擇Larry Holmes。Larry Holmes 擊敗了他那個時代的每個拳手。當Larry Holmes被泰臣擊敗時，他剛從一年的退休中復出，他只是被一個年輕的飢餓冠軍擊敗，所以敗了給泰臣。

Larry Holmes絕對是我的不二之選，他擁有所有的基礎技術，非常好的刺拳，即使時至現在，因為他為人投資有道，他仍然過著美好的生活。Holmes從職業生涯開始到職業生涯結束都表現出色。 Floyd Mayweather Jr.

Larry Holmes迎戰Evander Holyfield前與拳迷對話(1992)。圖片來源：Getty Images

總戰績為69勝6敗44KO，Larry Holmes從1978年至1985年間一直是世界重量級冠軍，成功連續衛冕19次，是拳擊重量級冠軍歷史中排名第二，僅次於Joe Louis.的25次連續衛冕。當年Holmes差一步就能夠與Rocky Marciano的49勝0敗連勝紀錄平手，但卻在連勝48場後在1985年的第49場賽事中以點數負於Michael Spinks手中。

雖然Mayweather以Larry Holmes的年紀為敗給泰臣的理由，但阿里在1980年敗給Larry Holmes時，其實也是類似的情況。阿里當時也是從兩年的退休中復出，並不敵年輕的Larry Holmes。

Mayweather不忿阿里被視為最傑出拳手

雖然阿里普遍被視為歷史上最傑出的拳手﹐但其實這已經不是Mayweather第一次貶低阿里，將阿里排除在最佳傑出拳手之外。在2015年，Mayweather在ESPN Deportes列阿里為第五位而自己第一位時，就曾表阿里的打法遠不如自己，Mayweather當時這樣評論Floyd Mayweather Jr.，即是他自己：

他比任何拳手以更短的時間和更少的比賽擊敗了更多的世界冠軍。他擁有最高的命中率，並受到極少的傷害。他在18年內在五個不同的體重量級中贏得世界冠軍。

對於阿里，Mayweather讚賞阿里對非裔美國人的文化影響，但認為阿里在拳擊擂台內的表現未能算最傑出。

阿里只能打一個量級，而實際上他輸了給Ken Norton三次。他做到的是，在一個非裔美國人不支持自己民族的時代，他為了大義挺身而出站了出來。 Floyd Mayweather Jr.

而在2017年，當ESPN Sports Center兩位主持人選阿里為史以來最傑出的拳手時，Floyd Mayweather Jr.就曾反應激烈地質疑阿里是否應該位居榜首。當時兩位主持人一致認為第一位是阿里、第二位是Sugar Ray Robinson、第三位是Joe Louis，而第四位是Floyd Mayweather Jr.。

當時Mayweather就即時發砲：

我們是以什麼準則去評分？如果我們是以為了大義而挺身而出來作評分，那毫無疑問是阿里。但是，如果我們是以受到最少傷害和和打破記錄來計算，那絕對是Floyd Mayweather。

阿里為我鋪了路，讓我能夠達到今日的位置，他是個傳奇。但如果當我們談論的是創造紀錄，我們必須談論阿里如何把自己的世界冠軍寶座輸給一個只有七場比賽經驗的拳手。我很尊敬阿里，但我不會讓這個運動在我努力奮鬥了40年之後，去跟人說還有比我更出色的拳手。 Floyd Mayweather Jr.

Floyd Mayweather Jr.在擊敗Andre Berto後大合照 (2015)。圖片來源：Getty Images

而當主持人認為阿里打過更多場的傳奇性賽事，而Mayweather在職業生涯中缺少一些像阿里經歷過的激戰時，Mayweather就表示這個想法完全不正確。

這完全不正確。我在這裡要教拳手們一件事：這個遊戲的規則是去擊中對手，而不是被對手擊中。這與誰能夠接受更多傷害無關。我喜歡阿里，但坐在圍繩上承受傷害，甚至用到倚繩戰術(rope-a-dope) - 那完全不正確。” Floyd Mayweather Jr.

當年這個節目播出後，Mayweather立即受到不少的抨擊，另一位拳擊傳奇泰臣當時表示Mayweather是「妄想症發作」去認為自己比阿里更傑出。

荷里菲特和泰臣均榜上無名。圖片來源：Getty Images

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