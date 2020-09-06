【柔道小霸王】與《柔之道》《柔道部物語》並列三大經典柔道漫畫

日本於80年代開始流行運動漫畫，而柔道也成為當中熱門的題材。當中，有三本漫畫被視為90年代柔道漫畫的代表作，分別是《柔之道》、《柔道部物語》及《柔道小霸王》。比起《柔之道》的少女風格及《柔道部物語》的硬派畫風，《柔道小霸王》偏向青春搞笑但卻不失熱血，而且對技術的講解更是非常齊備。

《柔道小霸王》封面。圖片來源：https://amzn.to/323gLBR

《柔道小霸王》(帶をギュッとね!) 由河合克敏創作，在1988年到1995年間於日本《週刊少年Sunday》(週刊少年サンデー)上連載，單行本共30卷。該作品以「柔道漫畫新風潮」(NEW WAVE JUDO COMIC) 為系列標題，以柔道為故事主幹，但卻加入了大量輕鬆笑料塑造青春的運動競賽形象，將它與80年代流行的傳統熱血漫畫區分開，讓作品大受歡迎。

作者河合克敏本身有學習柔道，父親更是講道館柔道五段，因此河合克敏在漫畫中對柔道有深切的描寫。除了對摔投和寢技有豐富的細節講解外，對柔道的日常訓練、比賽策略甚至傷患處理等話題也一一涵蓋。另外，因為《柔道小霸王》以輕鬆有趣的手法為故事進行敘述，讓未曾接觸過柔道的讀者也能對之產生興趣。

不過雖然故事很熱血，但《柔道小霸王》並沒有超級絕技，招式全部都是在實際比賽中會出現的一般技巧。就算是主角們後來所謂的秘技，也只是經過不斷磨練，然後只在緊急關頭使出的罕見變化技。

捨棄日常生活也要變強？

《柔道小霸王》講述以粉川巧為中心的主角五人組在入讀濱名湖高校後成立柔道部，並一步一步打入全國大賽。不過雖然五人組都是具實力的柔道部成員，但在全國高校大賽中卻面對着對手實力都比自己有過之而無不及的問題。縱使五人不斷進步，但在數次落敗後，大家都到達了樽頸，五人也因為對參賽目的看法不一樣而面臨決裂。部份人認為自己再如何努力也贏不過某些對手，部份人則認為只要再努力加緊操練就能夠獲勝。

這正是河合克敏借五位主角去討論了一個當年運動漫畫經常出現的情節，一個運動員是否為了變強就要更加努力去訓練，捨棄日常生活甚至生命也在所不惜？

而作為自己的答案，河合克敏就以主角粉川巧的口去說出「我想贏，但希望快樂地練習」，帶出一個訊息，就是︰努力訓練並非一件強迫去做的事情，而只要在過程中有得着讓自己高興，痛苦也是值得，就算最後贏不了也要讓大家在鍛煉中繼續喜歡柔道。

河合克敏在漫畫的後記就曾表示是懷着「強調技術、以柔制剛、開朗而有趣的柔道」的心情去創作《柔道小霸王》。

劇情擺烏龍

《柔道小霸王》在故事的過場中也經常穿插了一些真實人物，例如古賀稔彥、小川直也、吉田秀彥等日本當代柔道名將會以前輩身份出現，故事中也有提到女子柔道之星田村亮子。

漫畫連載時正值女子柔道在日本興起風潮的時期，所以在主角五人組的男子賽外，也加插了高中女子賽的故事。除了實力非比尋常的天才新生來留間麻理外，原本負責在場邊搞氣的柔道部經理人海老塚櫻子也在威迫利誘下參加了高中女子個人賽，以零柔道經驗新人的角度為故事帶來一條副故事線。

不過作者河合克敏雖然熟悉柔道技巧，但在這部份卻擺了一個大烏龍。在故事中描寫的1990年女子高中大賽其實只有團體賽而沒有舉辦個女子人賽，所以海老塚櫻子在1990年是沒有個人賽可以參加。作者之後特意在後記致歉，還畫了漫畫讓角色取笑自己。除此之外，作者有時候也會在後記指出自己創作過程中一些柔道規則上錯誤。

《Animation x Paralympic：誰是你的英雄？》

雖然《柔道小霸王》在1995年完結，不過河合克敏在2019年時就為宣傳「第十六屆夏季殘疾人奧林匹克運動會」而協力製作了《Animation x Paralympic：誰是你的英雄？~ Episode6 視覺障害者柔道》。當中河合克敏採訪了殘奧會得獎者廣瀨順子及盲人柔道隊的教練，並將他們的心路歷程寫成了該集的故事。詳情可參考：【東京殘奧】NHK動畫介紹殘奧項目 Miwa河合克敏負責盲人柔道

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