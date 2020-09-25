轉生空手道JK｜K-1創辦人石井和義原作　大叔變少女分享經營哲學

曾叱咤日本搏擊運動界的空手道武術家石井和義，2017年5月開始在網上推出名為《轉生空手道JK》(《どるから Doll-Kara》，非官方名稱為《石井館長變妹了》)的「格鬥技經營」漫畫。石井和義以館長的身份，把自己的人生經驗投入到故事中，為讀者帶來一些罕見的觀點。但讓故事更非一般的是，在漫畫中的石井館長一出獄就被車撞死，然後轉生成女子高中生.....

石井和義與漫畫中的石井館長。圖片來源：網上圖片

曾被視為日本格鬥界中的風雲人物，石井和義分別在1980年和1993年創辦了日本空手道正道會館和K-1踢拳搏擊賽事。不過好景不常，石井和義在2007年6月因為漏稅而需入獄1年和10個月，最後在行為良好下提早於2008年8月出獄。石井和義出獄後除了小量幕前工作外，大部份時間都在撰寫自傳和專欄等文字作品，而在2017年就推出了漫畫《轉生空手道JK》。

所謂的JK就是指女高中生的日語Joshi Kōsei（じょしこうせい ），不過《轉生空手道JK》並非普通的女子格鬥漫畫，而是一個描述「格鬥技經營」的空手道狂想曲。

日版漫畫封面。圖片來源：https://amzn.to/3427ERq

石井館長變了女子高中生！？

在2017年5月開始在網上連載的《轉生空手道JK》(原名《どるから Doll-Kara》，非官方中文名稱為《石井館長變了妹》)，是由石井和義擔任原作、龍造寺慶編寫劇本，再由花村作畫的漫畫。

故事一開始講述石井館長服刑期滿出獄，但出獄當天就遇上車禍身亡。同時，女高中生一之瀨圭因為希望重整自己父親留下的空手道道場而陷入困境並自尋短見，結果，石井館長他那希望東山再起的熱血靈魂竟然就這樣轉移到一之瀨的體內。

石井館長的靈魂被轉移到一之瀨的身體。圖片來源：官方網站 https://webcomicgamma.takeshobo.co.jp/manga/dorukara/

之後石井館長這位曾在格鬥世界呼風喚雨的大叔，就離奇地取代了一之瀨的身份，以女高中生之身再次投入空手道界，協助一之瀨重振道場。

故事的序幕雖然看似惡搞，但實際上卻充滿了對日本格鬥界的內幕和生態描寫。

石井館長對業界的認識讓以爲他是一之瀨的人大嚇一跳。圖片來源：官方網站 https://webcomicgamma.takeshobo.co.jp/manga/dorukara/

薑還是老的辣？

《轉生空手道JK》也有不少的打鬥場面，但與其他搏擊漫畫不一樣，《轉生空手道JK》除了搏擊比賽外，還會描寫何經營道場和舉辦賽事。石井和義也把自己的人生經驗放進了故事，借角色(就是他自己)之口，向讀者分享。

例如石井館長會分享自己當保鏢的經驗，指導角色如何在街頭自保。又或是在看到同伴因為金錢的誘惑而打算選擇當情婦時，經常保持毒舌狀態的館長就坦然自己人生中見過不少的人渣，要當情婦最好先簽合約確保自己能安享晚年。

另外，石井和義也會在故事中穿插一些館長專欄，分享一些個人見識，添加閲讀故事時的趣味。不過因為故事主線始終是石井館長變成了女子高中生，所以故事少不免有一些神怪的情節。

一之瀨圭的靈魂和關鍵的神秘白貓。圖片來源：官方網站 https://webcomicgamma.takeshobo.co.jp/manga/dorukara/

《轉生空手道JK》現時以一個月一回的方式在網上連載，希望對最新劇情發展一睹為快的讀者可到Comic Gamma的官方網站，觀看最新的日本連載。

官方網站：https://webcomicgamma.takeshobo.co.jp/manga/dorukara/

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