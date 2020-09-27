【MMA】韓國拳手被指性騷擾　贏比賽後拒絕與舉牌女郎合照

最近一條舊片又再在網上流傳，一位MMA拳手在贏得比賽後，卻為了閃避舉牌女郎，而在籠內躲來躲去，原來跟拳手被指性騷擾有關。這位拳手為何會受此指控？

Park Dae Sung 為韓國的一位MMA選手，現時於One Championship中作賽，而且戰績彪炳，10 勝2敗的他是韓國前列拳手。流傳片段中其實已是三年前的事，當日比賽為Roda FC 36 ， Park Dae Sung 以一致判定擊敗對手，更贏了百萬獎金。但在頒獎時候，他卻閃閃縮縮，不斷躲避舉牌女郎，最後拍照也交差雙手低下頭：

拍照也十分尷尬（https://www.youtube.com/watch?v=YEeDYHtz5fs&feature=youtu.be）

這行為看來有點誇張。翻查資料，他會有此反應是因為他在Road FC 31時，曾因為激動抱住另一舉牌女郎，而令他被指有性騷擾行為：

有說Park Dae Sung 因為此事，應賽會要求去作社會服務，以及公開道歉。

合不合理？

很多網民認為Park Dae Sung 的舉動十分輕微，被指性騷擾是小題大做。在擂台中與舉牌女郎拍照十分平常，但通常也只是把手放在肩上，或者輕輕扶腰，甚少把對方拉近自己（而且不是一次），把對方拉至失平衡更是少之又少，可能正是這個原因，使Park Dae Sung 陷入性騷擾風波之中。這動作是否有問題，也與該舉牌女郎的感受有關（可以看到她也有拒絕的動作），減少不必要的接觸或者是最好的做法。也可以學學奇洛李維斯與異性拍照時的「禮儀手」，避免嫌疑：

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