龍騎兵｜現實中除了不騎龍　作戰時連馬也不騎的火器兵

在很多的遊戲動漫中都能看到騎着飛龍作戰的「龍騎兵」，原來在現實中也存在這個名字的兵種，但當然不是騎龍，而且作戰時可能連馬也不騎。那麼又為什麼會有這個響亮名字？

下馬作戰的龍騎兵

龍騎兵在很多遊戲動漫中，是指「騎着龍作戰的騎士」，通常職位也較高，起碼不是無名小輩。但現實中的龍騎兵（Dragoon），簡單介紹就是「騎馬到戰場後，下馬作戰的火槍兵／鳥銃手」。在《拿破崙的重型騎兵和龍騎兵戰術（Napoleonic Heavy Cavalry & Dragoon Tactics）》一書中，作者如此介紹龍騎兵：

「龍騎兵起源於17世紀，他們會騎馬到戰場然後下馬用火器作戰，因此他們本質上是步兵。最初，他們被簡單地視為步兵，就如一般的鳥銃手一樣，因此他們只能用最差的馬，馬亦僅用於運輸而不是策騎作戰。

儘管如此，龍騎兵仍然作騎兵使用，甚至可以沖鋒攻擊。例如在英國的1684年，龍騎兵在駐軍時被命令與步兵同列，而在野戰時則與騎兵同列；在法國，從1689年開始，龍騎兵就被列為騎兵，但在圍城時期則恢復為步兵。到18世紀中葉，龍騎兵通常被視為騎兵，儘管在某些軍隊中，龍騎兵保留了步行戰鬥的軍備，通常手持步槍和劍。

從18世紀中葉開始，隨着有特殊作用的輕型騎兵種類增加，龍騎兵基本上就被當作成重騎兵，以區別於其他輕騎。「龍騎兵」一詞的使用在後來變得更為廣泛，在某些情況下，「龍騎兵(Dragoon)」一字甚至可以與「馬(Horse)」互用。主要原因是「龍騎兵」相對其他騎兵種類，較為便宜去維持，因此很多騎兵團在後來也「降格」成為「龍騎兵」，在1746年的英國就有三個高級騎兵團被改編為「龍騎兵」，並被冠名「龍騎兵衛隊（Dragoon Guards）」以彌補地位下降的損失。」

這個兵種出現時間橫跨17世紀至19世紀，更有說16世紀中期西班牙征服印加帝國時期，西班牙征服者已有使用「龍騎兵」，儘管當時未有使用此名字。

龍騎兵在很多國家都出現過，如西班牙、英國、法國、丹麥、立陶宛、奧匈帝國等等。歷史上較著名使用這個兵種的將領是拿破崙。在1809年，拿破崙的法國龍騎兵隊在奧卡尼亞戰役（Battle of Ocaña）及阿爾瓦德托梅斯戰役（Battle of Alba de Tormes）都有顯著效果。

名字由來

但為什麼會叫「龍騎兵」？法語中的Dragoon就是龍（Dragon），會叫這個名字可能與一種叫作「Dragon」的早期短簧輪槍（Wheel lock）有關。這種短簧輪槍會以龍頭作為裝飾，就如當時的其他火器／火槍也有不同裝飾和獨特名字。

中文會叫龍騎兵，可能就是直接意譯法文「Dragoon」，亦有指是來自《宋史》中第187卷：

龍騎建隆間以諸道招致及捕獲群寇立，號有馬步人，見陣即步鬥。 《宋史》

在此，龍騎是被編入步兵的一個編隊。雖然在宋朝時已有很初期的火器出現，但未見得真的與歐洲的火器「龍騎兵」有關，兩者有所聯繫可能只是剛好有關，或者翻譯者心領神會所致。

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