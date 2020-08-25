戰錘Warhammer｜在板甲面前取代長劍　中世紀騎士的破甲兵器

在流行文化中，歐洲騎士無論去到哪裡都會以那引以為傲的長劍作戰。可是現實中，面對重甲敵人時，他們反而會用上「平平無奇卻效果超群」的兵器——戰錘（War hammer）。

▍伴隨中世紀裝甲興起

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基於冶金技術和鎧甲工藝所限，其實完整的板甲經過長達近200年的試驗後，要到14世紀後期、15世紀左右才被發明，在此之前的歐洲騎士一般都身穿「鎖子甲」（Mail）、「板甲衣」（Coat of Plate）為主。

板甲由許多不同部位組合而成，基本包括：頭盔、胸腹甲、背甲、肩甲、上臂前臂甲、肘甲、腕甲、手甲、大小腿甲、膝甲等。各部位的金屬厚度不一，有時甚至會因應需要而追加額外裝甲。

由於板甲具有優異的防護性能，一般斬劈類兵器對其效果有限，於是人們便開發新武器或經改良技術作為應對。其中一種方法就是透過重重的鈍擊隔著板甲傷害對手，戰錘就是這樣被重新普及起來。

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▍戰錘的形制及技法

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戰錘的結構十分簡單，主要由手柄、錘頭及尖刺組成，整體長度介乎於60-180厘米。短者跟釘頭錘相若，為單手或配盾使用，方便騎士在馬上使用。長者可跟長柄大斧相若，為雙手使用，主要由披甲步兵或騎士使用。

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/31oOsNN）

（圖片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/2QrocvG）

錘頭部份不一定為平面，有時會設計成凹凸形狀，使打擊力更能集中在一點之上，隔著盔甲打出傷害之餘，又不至於深陷而卡在對方的盔甲之中。對於馬上騎士而言，他們能以戰錘擊打步兵頭部，即使隔著最厚的頭盔亦能輕易令敵人腦震盪。

（圖片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3hyXXje）

錘頭的另一面通常是尖刺，它使戰錘成為多功能兵器。尖刺能夠擊穿敵人盔甲簿弱之處（如關節處的鏈甲），或是穿過裝甲間隙釘擊對方的身體。尖刺還能夠用於勾抓對方的裝甲、盾牌、馬繮繩等，以進一步施展擒拿摔跤技法，把對手摔倒在地上。

另外，為了加強錘頭及手柄的結構，錘頭一般會有金屬條延伸到手柄上再以鐵釘固定。那樣即使戰錘柄端被對方兵器斬中，亦有金屬條保護木柄，不容易被斬斷。

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在中世紀武術指南中，很少有戰錘專項的技術記載，有一部份被納入「長柄大斧」當中。

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▍伴隨裝甲式微而沒落

雖然及至中世紀後期，戰錘發展出護手設計，但基於重心前傾的設計，不利於靈活操控。戰錘只能用於打擊上，難以用於擋格防守。當面對輕甲持劍敵人時，其速度及操控性遠不及對方，在沒有裝甲或盾牌保護下，實在難以發揮。

後來當板甲因火器日漸普及而式微時，作為專門打擊盔甲敵人的戰錘亦漸漸步出戰場，在民間亦甚為罕見。

有趣的是，劍類兵器反而因其通用性而得以在民間繼續承傳。

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