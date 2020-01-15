【中世紀鋼鐵人】捷克團隊專拍歐洲劍鬥　忠實呈現騎士板甲威能

Adorea Olomouc 是來自捷克共和國的專業拍攝團隊，專門從事劍術、歷史武藝和其他舞台格鬥有關的拍攝。一個月前他們推出了一條新片段，講述一位騎士勇鬥一班土匪壞蛋。當中展示了中世紀騎士如果全副武裝的話可以有多勇猛。

騎士的板甲由許多不同部位組合而成，基本包括：頭盔、胸腹甲、背甲、肩甲、上臂前臂甲、肘甲、腕甲、手甲、大小腿甲、膝甲等。各部位的金屬厚度不一，有時甚至會因應需要而追加額外裝甲。

片中不論是劍刺、刀砍都對裝甲沒效果，甚至用十字弓的箭也因裝甲有弧度而被彈開。除非攻擊甲與甲中間的接縫，否則根本傷不了騎士分毫，可以說是「人型坦克」(當然有誇張成份啦，拍片嘛)：

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板甲 = 大牛龜?

有人可能會質疑騎士全套武裝會否很笨重。以整套15世紀騎士鎧甲，連同護墊衣物、鎖子甲、板甲，重量大約介乎於20-35公斤。驟眼看來好像重量非常沉重。但其實這跟2016年美軍單兵負重約為約54公斤（120磅）的數值相比，原來中世紀的板甲反而更輕。而且鎧甲的重量會分散在全身各個部位上，所以體感重量會比實際重量輕。

而板甲的製作者在設計板甲時已經把活動能力計算在內：務求在提供保護之餘，亦不會對裝備者的身體活動造成過分限制。因此板甲的活動範圍實際上比一般想像的還要大，可以作出大部份基本體能動作，包括快速奔跑（當然會比常人慢一些）、平躺後站立、跳躍上馬、側手翻等等。

所以，現實中板甲的活動性能相當不俗，絕不像漫畫裡表現般「大牛龜」兼「行動緩慢」。

直至後來17世紀初滑膛槍及燧發槍被發明，板甲的防護能力已經遠追不及槍械輕巧而強大的威力，因此漸漸步入衰落。轉而代之的是更為輕巧靈便的胸甲，最後因為已經沒有鎧甲能抵禦槍械的傷害，有一段時間歐洲甚至放棄採用步兵裝甲。

最後，板甲隨著冷兵器時代的落幕，消失在歐洲戰場上。

其他劍片

三年前Adorea Olomouc的一段兩分鐘的劍鬥片，也用了很多HEMA的技法：

最後放上這次「騎士一打二十(虛數啦)」的影片：