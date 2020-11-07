拳擊｜Canelo Alvarez與Golden Boy正式解約　盼今年完結前再出賽

兩個月前，墨西哥拳擊巨星Canelo Alvarez向Golden Boy Promotions和媒體公司DAZN提出訴訟，指控對方未能履行兩年前簽下的3.65億美元合作協議，要求索償2.8億美元。在合約問題未能解決的情況下，外界都擔心Alvarez不知何時才能夠再次出賽。不過，昨日就有好消息指事情將暫時告一段落。

Canelo Alvarez。圖片來源：Getty Images

Canelo Alvarez的教練及經理人Eddy Reynoso在周五於社交媒體上宣布Alvarez現已恢復自由身，並準備今年就再次踏上擂台。

作為Sau 'Canelo' Alvarez的經理人和教練，我允許自己告知拳擊界和所有拳迷，從今天，即11月6日起，Canelo正式成為一位自由拳手(free agent)，而我們已經準備好讓他的拳擊生涯繼續下去。

一直以來，我們一直以最大的責任感和專業態度在拳館中努力訓練，為了保持身體的最佳狀態，並為能在今年出賽做好準備！我們將很快宣布一個賽事日期、對手和地點，而我們將比以往任何時候都更加強大的姿態復出，並證明墨西哥拳擊是最出色的。 Eddy Reynoso

所謂的自由拳手(free agent)，就是指Canelo Alvarez已經不再受Golden Boy和DAZN的合作協議限制，Alvarez團隊能夠自己決定比賽對手，並能選擇在任何DAZN外的平台上播放。

在Reynoso發表聲明後，Golden Boy的負責人Oscar De La Hoya和DAZN也分別確認了這個消息。

Oscar De La Hoya與Canelo Alvarez。圖片來源：Getty Images

訴訟現時已以所有人都滿意的方式解決，我們祝 Canelo之後會有更好的發展。我們(Golden Boy)會繼續通過與DAZN的強大合作夥伴關係去展示我們旗下的拳手，包括Ryan Garcia、Jaime Munguia和Vergil Ortiz Jr.等新星，他們都有才能和潛力成為我們運動中的下一位巨星。 Oscar De La Hoya

不過雖然三方都表示事情已經解決，但暫時還未有透露解決方案的詳情。

【資料圖片】

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