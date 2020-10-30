【拳擊】泰臣與Roy Jones Jr.場地落實　將爭奪WBC特製冠軍腰帶

泰臣與Roy Jones Jr.原定在9月進行的「夢幻表演賽」昨日進舉行了一場網上新聞發布會，為改期到11月28日的賽事進行造勢，而兩位拳壇傳奇就再次重申會認真對待比賽。雖然監察賽事的CSAC體委會一直都呼籲兩位傳奇不用太認真，但為比賽進行認可的WBC就特別準備了一條冠軍腰帶，為兩人之戰「火上加油」。

泰臣表演賽迎戰Roy Jones Jr.。圖片來源：官方圖片

泰臣與Roy Jones Jr.這兩位一代拳擊傳奇在今年初宣布「復出」，並同意參加原定在9月12日於加州進行一場拳擊表演賽。但為了有更好的收入效益，比賽被延期了兩個月，改到11月28日的感恩節周末中進行。不過因為疫情關係，這場比賽只能在沒有現場觀眾的情況下於洛杉磯的Staples Center進行。但雖然如此，這場拳賽依然是洛杉磯自三月以來首次的大型活動。

WBC Frontline Battle冠軍腰帶

現年54歲的泰臣和51歲的Roy Jones Jr.除了可以憑這場比賽證明自己寶刀未老外，現在更可以為自己奪得一條新的冠軍腰帶。兩人一戰雖然依舊是場表演賽，但在新聞發布會上就公布WBC世界拳擊理事會(World Boxing Council)將會為比賽進行認可，並為這場比賽設立了WBC Frontline Battle冠軍腰帶去紀念這場夢幻之戰。

Mike Tyson and Roy Jones Jr will be competing for the WBC Frontline Battle Belt, I’m told. Here’s a pic of said belt, created just for them.



They meet on 11/28. pic.twitter.com/CFwYAUMry9 — Ariel Helwani (@arielhelwani) October 26, 2020

至於賽事規則就會跟原定的表演賽設定一樣，兩人將會進行8回合的賽事，而每個回合的時間將會從正規賽事的三分鐘縮短到兩分鐘。另外，兩人雖然不用戴上頭套，但卻要使用比正規比賽拳套重兩盎司的12盎司拳套。

表演賽變真打？

雖然不少拳擊界的人士都希望兩人輕鬆玩玩就算，尤其是批准比賽進行的CSAC體委會，其負責人Andy Foster甚至要兩人承諾不會嘗試認真傷害對方。不過在發布會中，泰臣和Roy Jones Jr. 二人都對兩分鐘一回合這個決定大感不滿，認為會阻礙他們發揮。兩人也再次重申，他們這場表演賽不是遊戲，而是一場認真的比賽。

這不是一場真正的拳賽？我們今次是泰臣對Roy Jones Jr.，而我上台就是為了狠狠打一場比賽。我希望Roy也準備好一戰。觀眾只要知道這一點就足夠。 泰臣

Roy Jones Jr.也明白泰臣非常認真，所以也特別針對泰臣過往的強勁打法進行備戰，以自己現役時期的強度進行訓練並包括很多的對打練習。

坦白說，你必須是個大傻瓜才會選擇不認真備戰。與你同場較量的將會是拳擊歷史上其中一位最危險的人物！誰會跟泰臣這位拳擊傳奇對賽，然後去認為「不要緊，這只是一場表演賽」？12盎司的拳套加上沒有頭套？真的？這真是一場表演賽？拜託，這會是場認真的比賽。 Roy Jones Jr.

雖然是抄作，但也是夢幻級

泰臣與Roy Jones Jr.一戰確實是拳迷夢寐以求的一場賽事。不過不論兩人如何認真練習和表示會全力出擊，都很難想像兩人會真的全力比賽。加上在拳證的監察下，大概不會容許兩人太認真地轟向對方，始終兩人加起來已經105歲。但反過來說，拳證如果太嚴謹的話，這個表演賽也確實會失去其意義，始終這是一場為了娛樂大眾的表演賽。

不過假如兩人都有良好的體能和準備的話，以兩人的資歷，在不嚴重傷害對方下，打一場結實的對打練習賽其實也不太難。加上這場比賽是泰臣爲了宣傳自己《Legends Only League》的重要活動，就算真的沉不住氣，相信泰臣也不會太失控。

這個預定在11月28日舉行的大會除了泰臣對Roy Jones Jr. 的《Legends Only League》賽事外，現時已經公布的賽事還包括Floyd Mayweather Jr.旗下的前世界冠軍Badou Jack (22勝3負3和)對上Blake McKernan(13勝0敗)、新星Vidal Riley對上前UFC選手Rashad Coulter，以及Youtuber Jake Paul (網紅Logan Paul的弟弟)迎戰前NBA球星Nate Robinson。

大會完整陣容。圖片來源：官方圖片

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