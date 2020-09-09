拳擊｜Canelo Alvarez入稟起訴DAZN和De La Hoya　索償2.8億美元

兩年前，墨西哥拳擊巨星Canelo Alvarez與由Oscar De La Hoya負責的Golden Boy Promotions簽下價值3.65億美元合作協議，價值之高讓它被稱為體育歷史上最昂貴的合約。不過，今日(9日)就有報道指Canelo Alvarez正式入稟法庭起訴Golden Boy Promotions及媒體公司DAZN，指控對方未能履行合約承諾，要求索償2.8億美元。

Canelo Alvarez。圖片來源：Getty Images

據報道，Canelo Alvarez以民事訴訟方式入稟California地方法院，指控DAZN和De La Hoya的Golden Boy Promotions 違反之前簽定的合約，造成了超過2.8億美元的損失。

根據長達24頁的起訴狀， Canelo Alvarez要求賠償的還包括違反信託責任、違反誠實信用和公平交易原則、故意干擾合約、疏忽干預合約以及欺詐等相關的損失。

訴訟指，根據2018年10月簽訂的合約條款，Canelo Alvarez被保證會從接下來他的11場比賽中獲得總共3.65億美元酬金。除了2018年12月與Rocky Fielding對賽的1500萬美元的拳酬外，餘下十場比賽的拳酬為每場3500萬美元 ，比賽日期預計會在每年的5月5日及9月15日，由2019年直到2023年為止。Canelo Alvarez每場比賽保證獲得的3500萬美元將從DAZN為每次賽事向Golden Boy支付的4000萬美元播放許可費用中取得。

Alvarez表示已經獲得了首三場比賽的酬金，但指控DAZN和Golden Boy沒能為他的2020年比賽作出適當安排，即使Alvarez已經願意在疫情下考慮減少自己的拳酬，以減輕主辦單位的負擔，他還是沒有被安排於2020年中出賽。

Oscar De La Hoya與Canelo Alvarez。圖片來源：Getty Images

DAZN壓價支付酬金

根據起訴狀內容，儘管DAZN多次承諾會提出替代的方案，但DAZN幾個月來一直沒有向 Golden Boy Promotions或Canelo Alvarez提出任何建議。當Golden Boy Promotions和Alvarez提出對手時，DAZN則拒絕確認是否準備根據預定合約播放Alvarez在2020年9月的比賽，或是根據合約支付合約規定的4000萬美元許可費。

內容又指DAZN提議向Alvarez和Golden Boy以現金及DAZN股票以支付合約酬金的一小部份，唯建議的價值大大低於合約原定承諾的保證金額。

鑑於DAZN已經明確表示將不履行合約， Alvarez在整個2020年春季和夏季間一再要求Golden Boy Promotions為2020年秋季的比賽尋求其他廣播夥伴的選擇。但儘管Golden Boy Promotions回覆指它正在與多家廣播公司進行交談，但它沒有提出一個單獨的替代計劃，能根據原本的合約協議向Alvarez支付承諾的每場比賽3500萬美元。Alvarez已經完成Alvarez和DAZN的協議中十一場比賽中的頭三場賽事。現時還欠他2.8億美元的保證酬金。 起訴狀內容

Canelo Alvarez。圖片來源：Getty Images

希望盡快能夠再次出賽

根據原本的合約內容，Alvarez和Golden Boy Promotions有權選擇對手，而最終決定權於Alvarez手中，DAZN亦沒有權利反對。對於DAZN和Golden Boy Promotions沒能為他在秋季安排對手，Alvarez就發出聲明對此感到非常不滿。

我是世界上pound-for-pound排名第一的拳手。我不懼怕任何對手，也不會因為廣播公司或推廣人的失敗而讓我不能回到擂台。我提出了訴訟，是為了使我可以再次步上擂台，給我的拳迷他們該看到的比賽。 Canelo Alvarez

除了賠償損失不少於2.8億美元外，Canelo Alvarez還要求獲得懲罰性賠償、律師費、訴訟費用以及由法庭裁定讓他有資格參加由Golden Boy和DAZN以外的團體所推廣和播放的賽事。

不過對於Alvarez的提告，Golden Boy Promotions就於周二晚上發表了一份聲明指出Canelo Alvarez不滿的對象應該只是DAZN。

DAZN才是拒絕履行合約的一方，他們不批准我們向他們提議的頂尖對手，並拒絕支付合約規定的金額。雖然我們的合約明確賦予了Golden Boy一個等待到大流行結束後，拳迷能入場觀看才舉辦比賽權利，但為了拳擊的最大利益，Golden Boy正竭盡所能舉辦精彩的賽事。 我們已經準備好，也非常樂意並有能力盡快讓Canelo出賽。 Golden Boy Promotions

【資料圖片】

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