UFC｜終極格鬥步入27周年　顛覆了搏擊界思想的Ultimate Fighting

UFC（Ultimate Fighting Championship）今年步入27周年，經過多年的努力，現時格鬥迷只要聽到UFC，大概都會聯想到MMA綜合格鬥（Mixed Martial Arts）。但在初期，所謂的終極格鬥Ultimate Fighting其實只是一個無規則，讓不同派別拳手去決一高下的格鬥賽事模式，而它的出現，也讓當時亞洲和北美的格鬥界出現了天翻地覆的改變。

第一屆UFC中，踢拳擊選手Patrick Smith嘗試掙脫Ken Shamrock的腳鎖。圖片來源：Getty Images

UFC的出現和流行，可以說有一定的偶然性。在構思UFC的初期，幾位創辦者基本上都有各自的想法，沒有想過會成爲一個潮流。美國商人Art Davie和節目製作人Bob Meyrowitz只是覺得讓不同門派進行對壘很有趣，而來自巴西的Rorion Gracie則希望把巴西的Vale Tudo比賽方式放上付費電視，向觀衆證明Gracie家族的柔術系統比其他武術更出色。

沒有規則的搏擊賽

所謂的Vale Tudo（葡萄牙語中解作「什麽都可行」）是指於二十世紀初在巴西出現，允許使用所有武術、即使倒地後也可以繼續、近乎沒有限制的徒手格鬥比賽，多用於兩派人士解決紛爭時的比武手段。

在UFC出現前，北美大部份的主流格鬥賽中，都是「打擊技還打擊技，寢技還寢技」。雖然比UFC早幾個月創辦的日本Pancrase賽事也是除了打擊技和摔投技外，亦同時容許降服技的賽事方式，但受到職業摔角的影響，Pancrase有不少的摔角「奇怪」規則，例如拳頭不打面，或是可以抓住圍繩去解開降服技等等。

所以UFC不但打破了相同背景選手對賽的模式，更帶來了一個不一樣的比賽平台。第一屆的UFC基本上就只有三條規則，就是不容許插眼、不得咬對手和不可攻擊對手下陰，當時甚至沒有時間限制。在經過第一屆的UFC後，不少有興趣參賽的格鬥家都開始思考，自己的那一套武術又是否真的能挑戰這個賽事。

第一屆UFC的最終優勝者，Royce Gracie。圖片來源：Getty Images

打開未知領域的Utimate Fighting

Utimate Fighting當時被視爲一種沒有規則，任何招式都可以使用（No Holds Barred）的比賽模式。雖然爲了遷就製作而作出一些技術調整，如加入時間限制和保護參賽者的拳證，但規則上依舊比較開放，拳證也不會特別阻止抓頭髮和擊襠等技術。

頭幾屆UFC的參賽者其實並不乏各自領域的好手，有拳擊、柔道、泰拳、空手道，甚至比較偏門的相撲和忍術。當時的參賽者都認爲自己擁有擊敗其他對手的能力，但在沒有攻擊限制，也沒有拳套和護具的情況下，很多參賽者很快都被殘酷的現實所衝擊：自己以爲有效的招式或防守竟然沒有效果。

空手道冠軍Gerard Gordeau痛擊踢拳擊選手Kevin Rosier。圖片來源：Getty Images

翻看早期的UFC就可以發現，不少參賽者以及觀衆，都對於對手不斷的被攻擊下還沒有倒下而感到驚訝；或反過來，以爲自己抗打能力很高的參賽者，被擊中一招後就失去意識，醒過來後連自己如何落敗也不記起。也有參賽者以拿手招式擊敗對方後手骨碎裂，就算贏了比賽也不能繼續晉級。

最重要的是，早期不少參賽者都不敵擅長地面技術的對手。在當時的格鬥界中，鎖技和窒息技等降服技並非「不存在」，很多傳統武術如柔道等的教程也包括這些技術，但當時大多比賽規則都不允許同時使用打擊技及降服技，導致當時真正精於該技術的人並不算多。

在過往沒有認真接觸過地戰的情況下，很多參賽者都像陸運會運動健將去參加水運會，然後在水中遇溺一樣。不論曾在站立搏擊賽事中獲得過多少獎項，被對手拉進地戰後就變得完全沒有辦法應對。

但很快，大家就醒覺到自己的問題所在，開始努力研究自己不熟悉的技術。漸漸地，參賽選手的水平愈來愈高，UFC也成爲了格鬥家理想的試煉場。

「究極格闘技」

雖然UFC很快就開始受到外界的留意，但並非像拳擊一樣被視爲受歡迎的搏擊運動，而是成為了嚇怕不少家長和政客，非常暴力的「終極格鬥」Ultimate Fighting。在此，「終極格鬥」 與 UFC並非同義詞，「終極格鬥」更像是一種比賽方式，而非一間公司，所以當時其他同類的比賽也歸類為Ultimate Fighting。

後來經過多番努力下，綜合格鬥一詞被正式使用，UFC也加入一些保護選手安全的的規則，讓綜合格鬥技成爲一種真正的主流搏擊運動，也讓綜合格鬥受到更多人的認可。

不過雖然Ultimate Fighting一詞已經被MMA所取代，但早期的震撼真的不應該忘記。尤其現時拳擊、泰拳和巴西柔術等雖然還是以個體的模式各自流行，但在UFC和綜合格鬥的影響下，不少的研習者也會思考，假如規則開放的話，自己的現有的技術是否能夠應付各種的情況。

值得一提的是，在UFC在登陸日本時，日本協辦方以漢字把Ultimate Fighting翻譯為「究極格闘技」，時至現在也繼續使用。

在早期的UFC賽事中會看到「究極格鬥技」的字樣。圖片來源：UFC官方圖片 - https://www.ufc.com/node/53603

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