太極拳拳理：單鞭的故事｜分析套路出現率高的單鞭技術｜讀者投稿

作者：施和夫、陳建亨、洪玉燕 作者簡介：業餘武術愛好者 經武備志團隊編輯

習練太極拳者皆知：在各家太極拳中皆有以「懶扎衣」、「攬雀尾」為母，習練掤、捋、擠、按四正推手之法。但在各家套路中，重複次數最多的招式並非攬扎衣、或攬雀尾，而是「單鞭」。以作者習練的楊氏（張氏）老架太極拳（註一）為例，攬雀尾出現了八次，而單鞭則重複了十一次。純以次數論之，單鞭在套路中的地位，顯然高於攬雀尾，而為太極拳應用之核心。

單鞭的應用方式很多（註二），其中一種基本用法如下：「當對手以右拳擊我，我先以雙手擒拿破骨，再以左手劈砍之。」。然此用法貫穿了整套太極拳招式編排之邏輯，即：對方以各種手法應對、破解我之單鞭時，我方後續之動作，以下是太極拳套路中的幾種變化：

1. 單鞭接提手上勢

+ 5 + 5 + 5

2. 單鞭變式

3. 單鞭接肘底捶

4. 單鞭接雲手

+ 4 + 4 + 4

5. 單鞭接高探馬

6. 斜單鞭

7. 單鞭接野馬分鬃

+ 2 + 2 + 2

8. 單鞭接玉女穿梭

9. 單鞭接下勢

以上動作詳可觀看隨附之影片。 又此影片僅為示範招式之用，並非實戰過程。如何應用於實戰，讀者當自可揣摩之。

以作者之練習心得，在楊氏老架太極拳中，總共有十一個單鞭，將整個套路分為十二小勢，整個套路又為一大勢，共為十三勢。此說亦與過去坊間所流傳「掤、捋、擠、按、採、捩、肘、靠、前進、後退、左顧、右盼、中定。」不同，僅為個人見解，讀者當可一笑視之。

囿於作者過去見聞，始終未見外界有以「單鞭」為太極拳應用核心之說，故以此文、影片簡單介紹以單鞭為應用主軸的系統。以上所述皆是個人之見解，非為一家一派之定論。最後謹以此文、影片向傳授作者這套太極拳的張詳三老師表達致敬與緬懷之意。

註一：作者施和夫是在就讀淡江大學時，向六合螳螂門張詳三老師學習太極拳、螳螂拳。此套拳練法即是用法，每個動作之間，前後都有緊密相連的因果關係，可視為一套完整解釋太極拳攻防原理、招法應用的教材。此拳部分動作亦和坊間流傳之楊氏老架太極拳稍有不同，曾以「張氏太極拳」之名出版成書。

註二：如明朝戚繼光所編拳經中就有一條鞭、抝單鞭等用法，拳訣如下：「一條鞭橫直劈砍兩進腿當面傷人不怕他力粗膽大我巧好打通神。抝單鞭黃花緊進批挑腿左右難防搶步上拳連劈揭沉香勢推倒太山。」

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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