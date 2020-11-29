【名家】劉雲樵：李書文親傳弟子　讓八極拳震撼世界的台灣宗師

八極拳能夠發展到今天的規模，有兩位宗師功不可沒。除了之前介紹過的李書文，另一個人便是他的親傳弟子劉雲樵先生。當時劉雲樵的名聲橫跨武術界及政界，而八極拳在海外地區的傳播，特別是日本，很大程度亦是受他影響。相信每一位台灣的習武者，都會記得他的名字。

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合各家之長的小霸王

劉雲樵（1909—1992），字笑塵，河北省滄洲集北頭村人。由於自幼體弱，他從五歲開始便跟隨家僕張耀廷學習迷踪拳，以求強身。及至八歲，父親劉之沂邀請了「神槍」李書文到府上教授八極拳及劈掛掌，為劉雲樵打下紮實武學基礎。

成年以後，父親原來想讓他到朝陽大學法律系念書，但是劉雲樵拿著學費，跟著李書文四處闖蕩。1931年，李書文應李景林的邀請，到山東國術館擔任總教習。當時，李書文另一名弟子張驤伍，正在山東黃縣負責治安工作，李書文便帶劉雲樵一併前去拜訪。劉雲樵亦在此時嶄露頭角，連挫冒名前來挑戰的武師，獲得「小霸王」的稱號。

在東北駐紮期間，劉雲樵除了繼續修煉八極拳外，也從張驤五身上習得了武當劍術、青萍劍法和昆吾劍法，亦求教了當地螳螂拳名家丁子成及八卦掌宗師宮寶田，分別學習了六合螳螂拳及宮氏八卦掌。

天字第一號

1934年，李書文身故，終年72歲。劉雲樵隨即回到家鄉，卻受到國民黨情報機關賞識，吸收他成為情報人員。於是劉雲樵獲安排考入陝西鳳翔的黃埔軍校第七分校，並在1939年畢業，正式從軍報國。往後十年，劉雲樵參與多次抗日戰鬥，並進行諜報工作，有「天字第一號之稱」，一直到49年隨國民黨遷台為止。

來台以後，劉雲樵先後再於國防部人事次長室、聯勤總司令部等部門服役，最後以上校軍階退伍。原本他激昂的人生會就此結束，卻想不到會在三年之後迎來另一個高潮。蓋因其時總統府侍衛室準備進行改組，經軍校同學孔令晟將軍推薦後，劉雲樵獲到蔣介石召批準，在總統府侍衛室擔任安全顧問，教授侍衛八極拳。之後他亦在蔣經國舉辦的「聯指部拳術師資訓練班」中擔任教練，訓練了四期學員，其中包括蔣經國總統衛隊的七海警衛編組。

經軍校同學孔令晟將軍推薦後，劉雲樵獲到蔣介石召批準，在總統府侍衛室擔任安全顧問，教授侍衛八極拳。之後他亦在蔣經國舉辦的「聯指部拳術師資訓練班」中擔任教練，訓練了四期學員。八極拳在台灣逐漸開枝散葉。（圖片擷取自https://bit.ly/3mmTG4D）

一代八極宗師

憑藉在軍政界的聲望，劉雲樵晚年召集同道，創辦了「武壇」及出版《武壇雜誌》。除了傳授劉雲樵所習的武藝外，也介紹各類傳統中國武術。據劉雲樵徒弟、台灣著名武術家——徐紀記述，劉雲樵一生不藏私，亦沒有門戶之見。為了能讓學生體會清楚八極拳的柔勁，他會主動帶學生去朋友處學習太極拳。正是這種海納百川的態度，令「武壇」得以遍地開花。雖然《武壇雜誌》於1973年便因為財困停刊，但「武壇」卻一直運作至今，分會遍布海內外。而劉雲樵的傳人亦相繼成立不同武術組織，美國、馬來西亞、日本等地都有他的徒孫，繼續傳承他的八極武藝。

1992年，劉雲樵駕鶴西去，終年84歲。近百黨政軍要員出席他的喪禮，對一個武者來說，可謂極盡哀榮。但他的名聲卻沒有就此停下，反而隨著各種文藝作品進一步為世人所熟悉。例如由他的徒孫松田隆智所創作的經典漫畫《拳兒》，便介紹了劉雲樵及李書文的生平故事。結果這本漫畫甫一推出，便紅遍日、台兩地，成為了不少人初接觸八極拳的途徑。

而在香港，亦有一批傳承著劉門武藝的八極弟子。香港八極拳協會的盧韋斯師傅，便為劉門的傳人之一。他曾為我們示範過幾式八極大槍的競技用法，有興趣的朋友，可以點擊下圖以及下面的文章連結參考。

謹以本文向劉雲樵先生致敬。