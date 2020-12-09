星球大戰｜由斐濟到塔圖因　沙人用的鳥嘴槌在地球上也能找到

星戰劇集《曼達洛人》由推出開始，就受全球星戰迷歡迎，有人更形容它是「給星戰迷的一封情書」。劇中出現了「星戰宇宙」中各個星球的外星人，其中一種就是在沙漠星球「塔圖因」上的「沙人」，而他們用的近身武器加德菲(Gaderffii) 也十分有名。 原來這種武器並非外星科技，因為在地球的斐濟也能找到。

沙人與Gaderffii

「沙人」，或者塔斯肯襲擊者，是「星戰宇宙」中沙漠星球「塔圖因」的土著居民武裝部隊。他們從頭到腳裹在破布和長袍裡，揮舞一根叫做加德菲的棍棒，也攜帶射彈步槍，用以射向過往的車輛。簡單來說就是土匪。

加德菲以「爛銅爛鐵」拼湊而成，約長120 cm，其中一端彎典並有尖頭。「沙人」在慶祝或威嚇敵人時也會橫舉加德菲。

「沙人」在多集《星戰》電影及其衍生動畫與劇集中出現，例如第四集中 Luke Skywalker在使用電子望遠鏡時，就被突如其來的「沙人」襲擊；以及Luke的爸爸 Anakin Skywalker (當時未成為黑武士)，在沙人的奴隸營中救回已奄奄一息的母親，但最終也死在他的懷內，使 Anakin Skywalker心生仇恨，然後大開殺戒：

很多人也指這幕亦是 Anakin Skywalker 轉向黑暗原力的開始。

最近加德菲再次成為熱搜詞，是因為於劇集《曼達洛人》的最新一集中出現了某個熟悉角色，他亦用了加德菲棍，在此不劇透，編輯也是在外國網站看到消息而已。

斐濟的Totokia

加德菲的原型，其實就是來自斐濟的鳥嘴戰槌 Totokia。按維基語，Totokia又被叫作「菠籮棍」，因為尖嘴那邊有一個有刺球狀物，但這個叫法其實是因為翻譯錯誤，那個有刺球狀物其實是露兜樹的果實（Pandanus）。

按紐西蘭博物館所說，這種武器來自於19世紀，是酋長與戰士的武器，也會用於儀式與祭典。鳥嘴槌的重量集中在「鳥嘴」那一端，使用時正是想以此錐形的「鳥嘴」打擊對方，並「啄穿」對方的骨頭。

有說這種鳥嘴戰槌並非從木材中「拼出來」，而是在泥土中「長出來」的。斐濟的原著民會彎曲小樹，並使樹的根部附近變粗變厚， 當樹的大小合適時，就將其收割，並在棍那一邊雕刻花紋，另一邊就做成錐形的「鳥嘴」。

而且此棍因為前重後輕，所以很少的力量就能做出致命一擊。由於不需要大的擺動動作，這使它非常適合用於小路伏擊，亦適合在群戰中使用。

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