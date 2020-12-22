易筋經｜本為少林氣功卻由道士撰寫？　健體以外還影響一整代武人

近日某位區議員協助舉辦的太極班上，出現了易筋經的課程，隨即引來網民熱烈討論。大家紛紛好奇，練成易筋經後是否可以像《龍虎門》的火雲邪神般，以黑級功力橫掃武林。其實易筋經並不神秘，坊間早就有大量教授《易筋經》的氣功班。究竟真實的《易筋經》從何而來？為何會成為了少林寺至高無上的「內功心法」？

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多元化的易筋經

據傳昔年達摩東渡，在少室山面壁九年，最終領悟無上真理，寫下《易筋經》、《洗髓經》，供僧人參悟強身。經歷六代傳承，少林不僅以佛法揚名天下，還衍生出不同的外家功夫。而《易筋》這門內功心法，則成為了少林的鎮山之寶，被深鎖於《藏經閣》之中。除卻少林方丈和佛緣深厚者，旁人絕無機會修習。

後來金庸先生將這則傳說收入到小說創作，《易筋經》由此成為了武林至高無上的神功之一。例如在《天龍八部中》中，《易筋經》能助人於熟睡之間增長內息。而《笑傲江湖》的令孤沖，則憑《易筋經》消融萬物的特性化去各種相尅的真氣，使功力再上一層樓。連任我行的吸星大法，一時三刻也難以抗衡《易筋經》。

除了金庸小說，《易筋經》亦在港漫經典《龍虎門》中大放異彩。羅剎教主西城勇，便是故事裡最強的《易筋經》修習者之一。年僅三十多歲，已經達至黑級一間戰紋境界。（圖片擷取自http://bit.ly/3avvOZo）

現實中的《易筋經》固然不能讓人內力大增，卻同樣以改善習者的體質為目標。按現時的文獻資料顯示，《易筋經》一共有四個版本流傳後世，分別是西諦本、古堂述本、浙圖本及來章氏本。

綜觀四個版本的《易筋經》，文章佈局都大致相同，惟用字及側重點有所差別。例如西諦本、古堂述及來章氏本，俱假托唐代明將李靖為修編者，而浙圖本則以海岱遊人作序。另外四個版本之中，惟獨來章氏本具備圖譜，並將書內文字闡述成一套「易筋十二式」的動功。具體可操作的運動方式，再加上是民國印刷商普遍採用的版本，令來章氏本的《易筋經》在近代流傳最廣、影響力也最大。

【點擊圖片，觀看「易筋十二式」的動作圖譜】

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按照書內開首的《易筋總論》介紹，達摩會將《易筋經》留世，全因「筋」聯絡周身、通行氣血，乃修行之關鍵。若修佛者能夠成功煉「筋」，當可改變氣質、轉弱為強，達致佛家「清虛勇往」之境。這種蘊含奧妙的「筋」，普非是一般的筋腱，而是骨肉之間的膜肌。平時很難察覺，惟獨在外力按摩時才能感受得到。故此《易筋經》內載有許多按摩之法，其中「陰陽配合論」一節，更主張聘用童男童女，以柔力按摩習者腹腔肌肉。

隨著功力日漸精進，會再加入其他內壯方式，包括排打、冥想及藥物等。值得留意的是，雖然《易筋經》傳人多奉少林達摩為祖，但書內卻載有了許多明顯屬於道家的功法，如「日月精華法」，甚至房中術等。民國著名武術史學家唐豪便認為，《易筋經》實乃清代紫凝道人假托達摩所作。

種種虛實難辨的說法，令《易筋經》更添神秘色彩。

民國年間翻印的《易筋經》刻本，可以見到偽托的對象已不止於達摩，更有宋代將領岳飛。（圖片擷取自https://bit.ly/2JcQSc4）

《易筋經》是神功否？

綜上所述，《易筋經》並未跟拳術有任直接關係，即便是來章氏本的「易筋十二式」，亦沒有任何發力動作，明顯只是一套與「八段錦」類似的健身術。

然而這並不能就輕易否定《易筋經》對武術文化的影響力。首先，不管二經的作者為何人，他都肯定曾將武術鍛煉列作《易筋經》的修行目標之一。西諦本的《易筋經》，便曾言岳飛練兵之時，有參考《易筋經》的方法。而《易筋經》其中一個最令人神往的功效，就是據聞練成《易筋經》後，可以「日行千里、水火不侵」，並且可以「單掌貫牛腹，單手削牛頭」。足見《易筋經》確實有將武力提上修煉日程，或至少曾用武術作招徠。

事實上，《易筋經》雖無拳術或搏擊訓練，但它在經絡、肌肉方面的研究，以及排打、內壯的理論，對武術鍛煉有非常重要的參考價值。近代的內家拳師，如山西形意門的宋世榮，便將《易筋》的道理應用在拳術上，並將之分別對應著形意拳的暗勁、化勁。

也許《易筋經》不是甚麼蓋世神功，但它卻以另一種形式隱藏在武林之中。