降低跌倒意外　研究指太極拳減少長者五大健康風險

《哈佛健康雜誌》在十月發表報告，指太極拳有效減少長者跌倒風險20%至40%，並有效應對幾項老年後產生的健康問題。

哈佛醫學院中西醫結合中心主任Peter Wayne 表示太極拳有助改善情緒，減輕壓力並保持心臟健康，也可以保護骨骼，既促進健身又促進放鬆，除了老年人以外，這對年輕人減輕壓力也有很好效果，是減少跌倒風險的最好的負重運動之一。

報告指，太極拳能以溫和方式，應對以下幾項長者常遇的問題：

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1.肌力減弱

太極拳負重性質有助強化腿部肌肉，提高柔韌性，增強腳踝、膝蓋和臀部平衡力，對於防跌至關重要。

2.感覺缺陷

隨著年齡增身體會日漸失去部份觸覺，這會導致手腳麻木和無力，使平衡變得更加困難。Wayne 表示：「有幾項研究表明，太極拳可以改善足底知覺。」這種新的感覺可以幫助您判斷自己是向前還是向後傾斜得太遠，並進行調整，以免失去平衡。

3.反應時間變慢

研究表明，經常做太極拳的人可以改善他們反應時間。Wayne 表示，與沒有做太極拳的人相比，做過太極拳的人的肌肉反應時間更好，並且減少了失去平衡的機會。這種效果類似於訓練有素的棒球運動員在扔球時會反射舉手以接住球的方式。例如，如果某人經常練太極拳踩在不平坦路上，那麼他恐慌和摔倒的可能性就較小，因為他能知道如何改變體重以保持平衡。

4.失去專注力

太極拳有助學習專注身體的感覺。Wayne 表示，研究人員發現長者有時會因為分散注意力而跌倒。太極拳可以幫助長者集中精神，更容易在活動之間轉移注意力。這有助於使平衡免受破壞干擾。

5.恐懼加劇

太極拳有助克服跌倒的恐懼。當長者曾有跌倒經驗時，可能會非常擔心再次跌倒。為了防止這種情況，您可能會不知不覺地改變步行方式：暫時移動，屏住呼吸，收緊肩膀和對周圍環境的意識不足。Wayne說，這種恐懼防範會使人再次跌倒的可能性更大。太極拳鼓勵運動身體，幫助您識別和減少這些「防護」模式，並提高身體移動的舒適度。

論文參考：https://www.health.harvard.edu/womens-health/protect-your-bones-with-tai-chi

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