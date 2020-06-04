【體育熱話】努力與天才的柔道「阿部物語」　兄妹同日奪世界冠軍

「努力之一二三」（努力の一二三）與「天才之詩」（天才の詩），是日本柔道界中「阿部兄妹」的美談。 2018年9月的柔道世界錦標賽，21歲的阿部一二三與18歲的阿部詩於同日取得世界第一，「日本柔道界史上初の兄妹同時世界一」標題登佈各大媒體體育版。 「一直向前、變得強大，是因為哥哥在前方的身影。」這一次比哥哥率先進軍東京奧運的阿部詩說。

日本歷來在奧運取得142塊金牌，其中柔道佔最多，累積了39面金牌，屬於「四大家藝」之一。東京奧運日本柔道隊代表中，10人曾取得世錦賽金牌，是日本奧運代表團在主場帶來獎牌的重點項目。

阿部詩是2018、2019年世錦賽女子52公斤級金牌選手，為亮眼戰績增添傳奇性的，是她有兩個同樣學習柔道的哥哥，其中一名是同樣兩屆世錦賽冠軍、現時世界排名第一的66公斤級男子代表阿部一二三。

阿部詩與哥哥阿部一二三在2018年同場同日取得世錦賽冠軍，是日本柔道界一時佳話。（網上圖片）

與很多兄妹、兄弟運動員成長故事情節無異，詩在5歲時在哥哥影響下踏上道場，本來只是想與同伴「柴娃娃」於道場耍樂，最後卻因對勝負「認真過頭」而被勝利的成就感吸引。

由校際、區際到爭奪全國第一、踏上的舞台也愈來愈大，「愈是想在大型比賽勝出，練習便愈是辛苦，壓力也隨之增加。可是，勝利的成功感、周遭的支持與呼叫聲，讓我覺得努力是值得的。」也因此，她說從來也沒有放棄的念頭。

好勝的阿部詩坦言享受背負投後觀眾讚歎的歡呼聲。（GettyImages）

日本柔道「最強兄妹」之妹妹：阿部詩

大概是體內好勝的因子作崇，水汪汪的雙目透着對勝利的慾望，她不諱言喜愛以「一本勝負」（讓對手背部着地直接獲勝的背負投）的方式取勝，「在大型比賽上利落地以『一本』擊倒對手，觀眾的歡呼聲與『很厲害』的稱讚，讓我很有快感！」爽直的詩說。

作為柔道界「最強兄妹」的妹妹，她毫不介意活在哥哥的影子下，二人甚至是對方的最佳競爭對手。

阿部一二三是所屬公斤級別的世界第一，阿部詩從小便想看哥哥眼裏的世界。（GettyImages）

中學時期制霸 被稱以「努力之一二三」與「天才之詩」

二人在中學時期已嶄露頭角，一二三在中二、三時已在全國大會制霸，詩隨後趕上於中三時也成為了全國王者，當時身邊都以「努力之一二三」（努力の一二三）與「天才之詩」（天才の詩）評價二人，兄妹間也不知不覺成為了彼此的「對手」；在哥哥身後追趕的詩，以及被妹妹的急速成長所刺激的一二三。

阿部詩有兩名學習柔道的哥哥，小時候跟隨哥哥的步伐踏上道場，再走上世界舞台。（阿部詩Facebook）

不遲也不早，2018年阿塞拜疆首都巴庫舉行的世錦賽，詩終於趕上哥哥步伐踏上世界之巔。

兩個月前才滿18歲的詩在那年世錦賽以「超攻擊型」的柔道，5仗均以「一本勝負」取勝勇闖決賽。面對2017年世界女王志志目愛，阿部詩在延長戰下最終以內股摔技擊敗對手，取得生涯首個世界冠軍。

「我勝出後，也想哥哥在緊接的決賽延續勝利下去。」她說道。而在賽場看到妹妹初嘗世界第一的一二三，深受感動下最終不負所望，於20分鐘後的冠軍戰同樣以內股「一本」打倒對手，衛冕之外還為日本柔道界寫下史上首個「兄妹同時世界第一」的新章。一二三說：「賽前目標比起兩連霸，更想與妹妹一起奪冠。」

性格爽朗的阿部詩，18歲已登上世界冠軍。（阿部詩Facebook）

帥氣又甜美的阿部詩在5月登上雜誌封面，受到注目。（網上圖片）

對詩來說，相比起在女子52公斤級別競逐的對手，哥哥可說是更加不可或缺的存在，「哥哥自小便不會跟我說柔道的話題，我在高中因上離家較遠的學校，與哥哥相處的時間很少，他在大學時又離開了家，所以在比賽會場看到他勝出的身影時，總會覺得很厲害，也從他身上學習。」

現在，二人的目標是一起登上東京奧運舞台。現在唯一未能定出代表資格的級別，就是男子66公斤級──到底是屬於阿部一二三還是宿敵丸山城志郎呢？決定二人命運的「王者對決」、原定4月上演的全日本選拔賽因新冠肺炎疫情影響下延期，已贏得內部選拔的詩，這一次比哥哥先走前一步。

日本柔道不能不知道的阿部兄妹（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

阿部兄妹二人在中學和大學時期在家相處時間很少，反而在賽場與練習的見面時間更多。（阿部詩Facebook）

東京奧運延期一年 「當作Reset準備自己」

就讀日本體育大學的詩，除了應付學業，早上排了兩小時的柔道練習，中午則有一至一小時半的體能訓練，下午還有跑步或高強度循環訓練（Circuit Training），她笑言完成3節訓練後，已累得沒有力做任何事。

詩如此努力，全因她眼中只有奧運金牌，「奧運是各國運動員以人生作賭注的榮耀，我現在只一心想取得勝利，到底達成這個人生目標時會有多高興，實在讓我很期待。」雖然東京奧運延期一年，早已取得入場券的她認為這是「Reset」的機會，「好好想一想自己該怎樣應對和準備。」

「阿部兄妹物語」還未說完，期待二人雙雙登上東京奧運頒獎台的下一篇章節。