與你在世界終結之日｜主角以弓道打喪屍？弓箭活靶定靶大不同

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-10 19:38

近日推出的日本喪屍主題劇集《與你在世界終結之日》中，男主角以弓道狙擊喪屍殺出重圍。到底弓道的起源為何？弓道是否適合殺喪屍呢？

▍《與你在世界終結之日》男主角弓道打喪屍

近日，喪屍主題劇集《與你在世界終結之日》（君と世界が終わる日に）正式推出。劇集由日本NTV電視台與影視串流平台Hulu合力製作，全劇分成兩季播放。

故事講述男主角間宮響（竹內涼真飾）是一名汽車修理員，與高中時代同為弓道部的戀人小笠原來美（中條彩未飾）同居，二人過著幸福溫暖的日常。一天，響計劃當天下班後便向來美求婚，但他在騎電單車上班途中不幸遭遇隧道崩塌事故，訊號斷絕下單憑個人之力花了4天才逃出生天。怎料外面的世界已經天翻地覆——喪屍病毒爆發，人類文明不再。響一邊結集倖存者在恐怖活屍中掙扎求存，一邊追尋來美的蹤跡。

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在第一話當中，男主角響便發揮主角光環，在學校避難所中以弓術帶領大家殺出重圍。

到底劇中的弓道是什麼？是否真的如此厲害呢？

▍弓道的起源 上長下短的巨弓

提到日本武士，許多人第一時間都會想起日本刀，但其實在古代戰場中弓箭才是最危險的兵器，亦是武士的武藝重點。今時今日的弓道就是從日本武士的戰場弓術演變而來。

日本早在彌生時代 （西元前300年－西元250年）便已出現今日和弓的原型「長尺」，甚至有證據顯示曾用於當時戰鬥之中。在飛鳥時代（公元7世紀）的《日本書紀》中，便出現「馬的射」的記述，證明當時日本的弓術己發展至「騎射」水平。

直到平安時代（公元8-11世紀），和弓的外形已經非常接近今日的和弓。標準的和弓長度約為221厘米，稱為「大弓」。另外有「半弓」，長度約為189厘米。自平安時代出現了武士階層後，騎射與弓術逐漸成為了武士的武藝重點，大量地應用到征戰當中。同時，弓術流派興起，各種流派承傳著不同的技術、教學、作法。弓術流派在戰爭、祭祀、朝廷、節日活動中都發揮著積極的作用。及至鎌倉時代（公元12-14世紀），更有「騎射三物」（「流鏑馬」、「笠懸」、「犬追物」）作為武士間騎射技術的比試項目。

直至室町時代（公元14-16世紀）及安土桃山時代（公元16-17世紀），殺傷力高震撼力強的火繩槍引入日本，取代了弓箭在征戰方面的壟斷地位。在戰國後期，弓箭已不再是軍隊中的主要戰力。「弓術」的意義因此自「戰技」漸漸演變為流傳在武士間的「技藝」，作為武士武藝的象徵形象。在日本統一的江戶時代，弓藝射術更轉化為一種身心的傳統藝術，發展出漸具規模的弓術流派與射術準則。在這一個時代，「弓術」縱然失去了本身的應用功能，但在日本社會中擔當著一定的文化傳統地位。

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明治維新以後，大日本武德會為了振興武術，彰顯體育救國，於是將傳統多種武術規範化，弓術也由此加入了禮儀要素，並改稱為「弓道」，而當代分為「禮射」系和「武射」兩系分類。而在日本見到穿著盔甲的射箭活動，則屬於弓術範疇，與「弓道」有分別。

既然弓道源自於作戰用的弓術，是否可能用來打喪屍呢？

▍射人射靶大不同

首先，我們可從弓道的比賽方式一看究竟。

相比於一般射箭項目，弓道除了工具和規則不同外，最明顯分別是活動目的不同。

作為修煉身心工具，不是單純為了射中靶。好像西洋箭比賽，你射中靶的話不會太理會你的姿勢，但我們由進場、退場和射擊姿勢，即所謂射法八節都有嚴格動作要求。 香港弓道協會理事長李澤輝

當代弓道分兩種比賽，一種只計射中與否（分近距離和遠距離），另一種則在射中與否外，還會品評技術和心態。後者常見於考段位要求，而比賽則見於天皇盃。

由是可見，弓道跟奧運弓箭項目不同，並不以準繩度為唯一標準。另外，弓道跟奧運弓箭都是以固定箭靶為目標，講求動作一致性，一般會有較長時間準備，這跟射擊移動目標時的技術截然不同。

編輯R 具有數年「攻防箭」（以海綿箭射擊的隊際弓箭運動）經驗，他認為射擊移動目標時比較著重目標軌跡預判及發箭動作時機的配合。以攻防箭為例，箭手不會長期立定原地射擊，而是射擊與射擊間會有一定移動。另外在實際應用弓術時，上箭速度跟瞄準速度都會變得重要，而這些技術都較少見於弓道練習之中。

簡單而言，以打拳為例，定靶射擊就像是「打沙包」，活靶射擊則是「對打搏擊」。定靶射擊的練習重點大多在於動作一致性，但活靶射擊則需要兼顧自身以外的諸多要素，兩者相差甚遠。

劇中男主角能夠以「弓道」射殺喪屍只是「主角威能」，現實中應該不大可能。

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