柔道｜國際柔聯重罰伊朗停賽四年　曾要脅選手退賽避對死敵以色列

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-04 18:43

國際柔道聯盟（IJF）上周對伊朗實施了為期四年的禁令，取消伊朗柔道總會（IRIJF）在IJF的會員資格。事情源於2019年世界錦標賽發生「要求選手退賽」的事情⋯⋯

國際柔道聯盟上周四（4月29日）對伊朗實施了為期四年的禁令，因為它阻止其運動員在比賽中面對以色列柔道運動員。在體育上訴法院推翻了對伊朗的無限期禁令後，該案件於3月被發回國際柔道聯合會紀律委員會處理。

此案源於前世界冠軍Saeid Mollaei的指控，他在代表伊朗參加2019年世界錦標賽時說，他被命令輸掉一場比賽以避免面對以色列選手Sagi Muki。Mollaei 後來前赴德國尋求庇護，現在入籍蒙古，代表蒙古作賽。

▍伊朗官員要脅柔道運動員退賽 避免對陣以色列選手

Saeid Mollaei是2018年世界柔道錦標賽的「男子81公斤以下級別」（-81kg）冠軍。2019年他就來到了東京，展開自己的衛冕之旅。經過首兩輪賽事後，他將會在下場面對來自俄羅斯的奧運冠軍Khasan Khalmurzaev。但就在此時，伊朗的副首席體育部長Davar Zani，便打給了Mollaei的教練，希望他們能夠主動退賽。蓋因如果Mollaei繼續晉級，就有機會在決賽碰上以色列名將Sagi Muki。由於伊朗拒絕承認以色列的國際地位，因此一直禁止運動員跟對方選手作賽，Mollaei自然亦不例外。

不過Mollaei未有理會「勸誡」，他順利擊敗了Khalmurzaev，並躋身最後四強。於是乎他又接到了另一通電話，這回輪到伊朗奧林匹克委員Reza Salehi Amiri。他告知Mollaei，其父母已經被伊朗國安局盯上，暗示著如果Mollaei再不懂事，就會令家人遇險。據報Mollaei在收線之後，立即在後台泣不成聲。可能是基於這等壓力，Mollaei在四強敗給了比利時選手Matthias Casse，衛冕失敗。而Sagi Muki則奪得了今屆賽事的冠軍，並取代了Mollaei，成為新科世界第一。

Mollaei賽後表明，他的確很想贏得比賽，但實在別無選擇。雖然伊朗當局准許他回國，但Mollaei始終都為自己及家人的安全感到擔憂。為此他找上國際柔道聯盟（International Judo Federation）幫忙，並公開了事件。國際柔道聯盟也因此事向伊朗判處無限期停賽，伊朗一方為此向瑞士體育法院上訴。

後來即使伊朗當局稱不會傷害Mollaei，歡迎他「回家」，但Mollaei並不買帳，從此未曾返回伊朗，前赴德國尋求庇護後，現今更入籍蒙古，代表蒙古出戰國際賽。伊朗柔道協會主席Arash Miresmaeili透過該國官媒IRNA稱，Mollaei「是個假運動員，害伊朗超過9萬名柔道選手失去比賽機會」，並指他「為個人利益背叛國家」。

▍踏足昔日禁地 獲以色列「宿敵」熱情接待

Mollaei與以色列選手Sagi Muki。（twitter）

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在今年2月，Mollaei代表蒙古，前往他昔日無法踏足的以色列特拉維夫參加柔道大獎賽，在那裏，他重遇兩年前自己被禁止面對的選手——以色列選手Sagi Muki。Sagi隨即邀他合照，並放上Twitter，配上一句意義極大的留言：「歡迎你，兄弟！」同時附上以色列、伊朗和蒙古國旗。

事實上，Mollaei的個案並非孤例。2017年，伊朗摔跤運動員 Alireza Karimi-Machiani 在 U23 世界高級錦標賽進行比賽時，便曾一度被教練終止賽事，最後以3 比 14 落敗。有指他之所以被迫打輸，是因為他的下場對手，是一名以色列運動員。

而另一宗觸動全球的事件，則發在2019年9月初。由於伊朗法規禁止女性進入體育場館，29歲女球迷Sahar Khodayari便試圖喬裝進入足球場，結果被判入獄。她其後在首都德黑蘭自焚抗議。國際足協以8月31日為死線，要求伊朗盡快為女性開放體育政策，但伊朗當局並沒有任何讓步。

雖然伊朗近年在各項搏擊運動，如拳擊、跆拳道、柔道、散打等，都取得了優異成績，但卻不能掩飾它在政治方面的種種弊端。若果伊朗當再不修正錯誤，相信只會對國際體壇，造成更多的傷害。

引用《伊朗世界冠軍選手被迫流亡 踏足禁地摘下最有意義銀牌》的一句話：「常說體育不該涉及政治，但現實是體育難以不受政治影響。」現實上，政治在每個人的生活中無處不在，就連體育亦不能倖免。

武圖App2

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