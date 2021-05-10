曾送粉絲「原味比基尼」　前UFC女拳手轉戰裸拳人氣超越一姐

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-10 20:50

前UFC女拳手Paige VanZant近日在社交媒體上放了自己與著名訓練師Pedro Diaz的訓練短片，向外界傳達她正加緊準備打第二場裸拳格鬥冠軍賽（BKFC，Bare Knuckle Fighting Championship）。

儘管在今年2月Paige VanZant在首場裸拳賽中不敵Britain Hart ，但由於她當初與BKFC簽訂的是四場至少100萬美元（約港幣780萬元）的合約，因此她仍將繼續投身到這項運動中。

BKFC宣布與Paige VanZant簽約。圖片來源：https://bit.ly/2XWfNVu

現年27歲的Paige Paige VanZant曾打過Invicta和UFC，在格鬥界相當有名，雖然職業生涯戰績8勝5敗並不突出，但她在IG擁有多達282萬粉絲，是前《運動畫刊》的泳裝模特，曾分享多張性感照片，更一度貼文呼籲粉絲按讚分享，便有機會抽到她的「原味比基尼」，因此她的人氣遠比BKFC其他「一姐」Rachael Ostovich、 Pearl Gonzalez 要高，為目前BKFC聯盟中最具知名度的選手，據說她在Instagram上推廣品牌賺的錢便比她之前在UFC的六年合約期內賺的錢還要多。

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裸拳搏擊賽的不同之處

BKFC過往常見不少UFC面孔，例如UFC老手 Ricco Rodriguez及Bec Rawlings便曾參加裸拳賽事。BKFC比賽容許拳手不使用拳套（又稱裸拳），但可以纏手帶，不過只可以纏手腕和拇指，拳峰指骨位置完全外露，因此拳手一兩次交鋒後臉部通常就已經出現傷口。

賽規與拳擊類似，不能用踢擊、肘擊及膝，但是對纏鬥則比較寬容，相信是因為沒有拳套時更容易在纏鬥中出拳，也讓更多Dirty Boxing（纏鬥中出拳）的技術出現。賽規雙方拳手一開始會在場中開始，擂台是圓形而不是四方型，另外為讓比賽更為緊湊，每回合是兩分鐘而不是三分鐘。

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