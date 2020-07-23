【掌底打擊】MMA傳奇Bas Rutten成名絕技　裸拳打擊外的另一選擇

拳擊還是掌打比較實用，一直都是備受討論的問題。在職業搏擊比賽中，拳擊絕對是最常用的打擊技巧。但如果以自衛術的角度出發的話，很多導師卻會建議使用掌擊多於拳擊。當中主要的理由不是因為掌打的力量較大，而是因為使用得當的話，掌打受傷的機會率比拳頭少，對沒有特別學習使用和鍛煉拳頭的一般人能更快上手。

空手道家出村文男示範掌底打擊。圖片來源：網上圖片

但反過來，也人認為拳擊，尤其是裸拳的時候，不論速度、力量、破壞力甚至攻擊距離都比掌打優秀。而且裸拳還能夠割傷對手的皮膚，這些都是掌擊打沒有的優勢。

打擊的基礎

其實不論是拳擊還是掌擊，要獲得最大的力量，就要做到最大的加速，把軀幹轉動並把肌肉完全伸展，不要被關節把出拳的力量吸收。所以理論上，兩者打擊的姿態是一樣，速度和力量也是差不多。

至於破壞力的重點則取決於命中時接觸範圍受到的壓力，即是每平方面積所受到的力量。力量擊中的面積越小，破壞力就越大。

拳頭直擊命中。圖片來源：Getty Images

無可否認，假如能夠完美地用拳頭指關節的拳峰擊中對手的話，因為指關節面積較小，在同樣的力量下做成的破壞力也的確會較大。而拳頭的確比掌擊長了幾寸，直拳的話的確有距離上的優勢。但是，因為拳頭的構造複雜，出拳時弄傷的機會也會較大。

拳頭骨折

人的雙手是身體最靈活的一部份，因為手掌擁有有27根骨頭，而肌腱中還有更多的和不少的籽骨(又稱「芝麻骨」)。以裸拳攻擊的話，這些小骨都會有受傷的危險。而假如姿勢不正確的話，手腕還會受傷。

要正確地出拳需要很好的肌肉控制，以確保在打擊時保持穩定性。手腕不緊的話，不僅會降低擊打的能量，如果落點不准的話更會弄傷手腕。雖然職業拳手和資深格鬥家都會鍛煉拳頭和手腕以及出拳的精準度，但就算是經驗豐富的職業拳手，在疲累下，出拳動作也會變得不正確或是一時間沒能握緊。在這些情況下，骨折、拉傷和關節受傷的風險就非常高。

另外，在搏擊時，最常攻擊的目標會是對方的頭部。但準確打中下額和臉頰還好，假如打中對方額頭的話，那可是人體最硬的厚的骨頭之一，就算是職業比賽中紮了手，很多職業選手也是因為這樣而導致自己手部骨折。

而在自衛的情況下，很多時都是沒有紮手而需要以裸拳迎戰，那打傷手的機會就更大，尤其在一般人沒有進行過拳頭強化或是特別磨練過自己的出拳技術。

開掌的打擊

如上述，雖然掌擊在直線距離上比拳擊有所不及，但速度上並不會差太遠。而假如能夠準確使用掌底命中的話，當中的接觸面其實跟拳峰上的指關節不是大太多，同樣可以造成強勁的破壞力。

另外，掌打之所以比較安全，因為即使是全力一擊，拳頭的27條小骨和手腕關節等都並非接觸面，所以不會受到傷害。

重點其實是掌底打擊

開掌打擊其實是一種歷史悠久的技術，早在18世紀的愛爾蘭拳擊中，便已經有專門訓練。而空手道、中國武術、相撲等不同地方的傳統武術，亦有相關記載。

開掌打擊的主要打擊位置為手腕掌，實際上你命中對手的是前臂的前端，所以無論手指張開或是指尖在下指節處折疊，也是用掌底進行打擊，即連接着手腕最近的掌骨。打擊時關節垂直於手腕鎖緊，以避免將較軟的內部手腕組織撞擊到目標上。

掌底打擊在自衛術中廣受使用。圖片來源：https://bit.ly/2ZPtS8y

雖然說手掌是有一點肉包著，但其阻力跟MMA拳套差不多，可以保護自己的手腕骨的同時其實不會減少太多的破壞力。

除了直擊外，掌打的動作跟拳擊一樣可以分成直拳、勾拳、上勾拳等各種路線，只是接觸面由拳面變成掌底。而且在不限制於拳峰擊中對方的情況下，掌打的攻擊軌跡其實更多，尤其可以繞過對手的前手防衛，打向耳朵和是後腦。

多角度的掌擊配合其他攻擊一同運用。圖片來源：https://bit.ly/2OQuUdY

對於技術水平較低的人來說，就算不能好好控制手腕的肌肉，因為打擊的地方已經是手腕骨頭的位置，所以就算落點不太準確，也不會像出拳那樣因為落點不准而扭傷手腕。在沒有拳套保護的情況下以拳頭擊打對手，用掌底就可以避免可能會弄傷手骨及指骨的問題。

另外，開掌打擊也方便在纏鬥或使用其他防禦技術時，不必不斷地張開或合上雙手就能使用。

Bas Rutten成名絕技

談起開掌打擊，不能不提Bas Rutten這位前UFC重量級冠軍以及日本的Pancrase格鬥賽事。由於早年的Pancrase的比賽規則不容許以拳頭打擊對手頭部並而不使用拳套，所有選手都只能以開掌攻擊對方。而當時Bas Rutten雖然掌以掌代拳，但他的掌擊方式卻充滿威力，往往能夠擊倒對手，結果成為了他在日本的成名絕技之一。

出生於荷蘭，Bas Rutten因為受到李小龍電影的影響，自小就學習跆拳道、極真空手道及泰拳等。在20歲左右他開始參加職業踢拳擊賽事。但真正讓他在格鬥界成名的卻是在1993年到1998年的Pancrase賽事。在標榜降服技的比賽模式中，Bas Rutten往往能以重擊擊倒對方，讓他大受觀眾歡迎。

Bas Rutten於1999年轉戰UFC，一度成為UFC重量級冠軍，但後來因為在訓練中嚴重受傷而被退役。在退役後亦有繼續演出電影，更當上教練、旁述及節目主持人，人氣有增無減，到現時仍是十分受歡迎的MMA名人。

Bas Rutten講解開掌打擊

Bas Rutten經常在訪問中講解掌打的重點，他多次強調，所謂的掌打其實是「骨打」。一定要用掌底下骨頭的位置打向對手才有威力，而且這個位置比拳頭堅硬，他就沒有聽說過有人因為用掌底打擊而讓自己手掌骨折。

職業綜合格鬥賽中為何很少使用

假如拳頭和開掌同樣有效，那為什麼在MMA比賽中很少見到開掌打擊呢？主要原因是拳手已經包紮好，所以用拳頭已經很安全，也可以充份利用拳頭長了數吋的距離。而且在紮手和戴了拳套之後，要彎曲手腕比較困難，導致開掌前推時很容易變成插眼。不過在拍擊的情況下，還是有選手會選擇使用，像是Diaz兄弟的Stockton Slap就是好例子。

除了掌底打擊，開掌的打法其實還有手刀和貫手等使用方法，但這些方法都需要特別強化關節和手部才能獲得更好的效用。

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