【Paige VanZant】UFC美女拳手簽約BKFC　挑戰裸拳搏擊賽

UFC美女拳手Paige VanZant在上個月與UFC的選手合約宣告結束。這位拳壇新貴一直不諱言自己希望與出價高的公司合作，而當中呼聲最高的就是UFC的競爭對手Bellator綜合格鬥賽。不過一向以相貌掛帥的Paige VanZant早前就出乎意料地就宣布她正式與BKFC裸拳搏擊賽簽約。

Paige VanZant。圖片來源：Paige VanZant官方FB - https://www.facebook.com/PaigeVanZant/

Paige VanZant自從在在2014年與UFC簽約後，雖然戰績未達冠軍級數，但也算是女子賽中的中堅份子，加上樣子甜美，讓她在比賽外的演藝生涯也有不少的收穫。在7月的最後一場UFC比賽前，Paige VanZant曾高調表示自己在比賽外的收入比UFC給她的薪酬更高，希望能夠獲得一份比之前條件更豐厚的UFC合約，否則將會到自由市場上測試一下自己的叫價能力。

可惜VanZant在7月UFC 251與Amanda Ribas對賽中，在第一回合就敗於對手的降服技下，讓她再添一敗績，在近六場比賽中只勝出了兩場。在她落敗後，UFC主席也不忘「落井下石」，表示歡迎Paige VanZant到自由市場隨便測試。

在與UFC談判破裂後，外界一般都認為Paige VanZant將會加入Bellator綜合格鬥賽旗下，但出乎大家所料，早前Paige VanZant在Twitter上宣布她正式與裸拳搏擊賽Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) 簽下四場獨家選手合約。

BKFC宣布與Paige VanZant簽約。圖片來源：https://bit.ly/2XWfNVu

裸拳搏擊賽Bare Knuckle Fighting Championship

今次的選擇之所以嚇人一跳，是因為Bare Knuckle Fighting Championship 正如其名，是裸拳進行的拳擊賽。所謂的裸拳就是不穿拳套進行比賽。雖然BKFC的比賽可以纏手帶，但只可以纏手腕和拇指，拳峰指骨位置完全外露。

BKFC在比賽規則上與拳擊類似，不能用踢擊、肘擊、膝或是頭鎚，只能用拳頭攻擊。但是對纏鬥方面則比較寬容，相信是因為沒有拳套時更容易在纏鬥中出拳，也讓更多Dirty Boxing(頸纏中出拳)的技術出現。

而既然BKFC的參賽者會像拳擊賽般多以對方的頭部為攻擊目標，在裸拳的情況下，參賽者面部所受的傷害比一般拳擊或是綜合格鬥賽都高，很容易在數次交鋒後就已經血流披面。而這些潛在風險在過往一些賽事片段中可見一斑。

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無懼挑戰

不過對於參加BKFC所存在的「破相」風險，Paige VanZant就認為正好讓她向其他人證明自己是不是單靠臉蛋去賺錢。

這次的合約條件非常好，也是個極好的機會。我並不覺得這對我來說是一個倒退。這是邁向一個新機遇、新挑戰和嶄新運動的重要一步。這個運動讓我產生了一種前所未有的激情，尤其在磨練打擊技巧方面。而更重要的是，我覺得我在綜合格鬥中經常被標籤為只有一顆漂亮的臉蛋，而我今次可以向大家證明這並非我自己的看法。 Paige VanZant

對於是否會自此放棄綜合格鬥，VanZant就表示她並非一定會永久放棄綜合格鬥。

我不知道自己的綜合格鬥生涯是否已經完結。但在這一刻我知道我暫時不會再打。我仍然對綜合格鬥充滿熱情，而我剛搬到來佛羅里達與American Top Team一起訓練。很明顯，它們是世界上最好的綜合格鬥團隊之一。現在，我的唯一焦點就是拳擊，但是幾年後，我可能會重返綜合格鬥，又或者我可從裸拳搏擊賽中獲得很多，多到一個我不需要去做其他事情的地步。 Paige VanZant

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裸拳搏擊賽的不同之處

爲了對應BKFC的比賽，VanZant將會在American Top Team專注鍛煉自己的拳擊技術，並希望能在11月於BKFC打出道戰。

但雖然說是BKFC是拳擊技術為主，但在沒有拳套的情況下，技術上也有不少的差異。除了能夠更容易纏頸進行近距離攻擊外，在沒有拳套下，很多在拳擊和綜合格鬥中能夠依靠拳套擋開攻擊的防守方式都不能使用，而同樣地沒有拳套的拳頭能夠更容易地穿過防禦的間隙。

拳頭穿過了雙手的防禦。圖片來源：Getty Images

另外，裸拳打人時雖然更容易做成對方的割傷效果，但對自己手部做成的傷害也不能忽視。即使在戴上拳套的比賽中，打中對手額頭上的拳頭也可能會因此受傷。而用裸拳頭做同樣的事情，受傷的機會就更加大。

Reggie Barnett和James Clayton Burns兩位選手在比賽後檢查拳峰的傷勢。圖片來源：Getty Images

手骨受傷對任何拳手來說都是一個嚴重的問題，但在任何形式的拳擊比賽中，它立刻將你的攻擊武器減半。在綜合格鬥和拳擊中，有一層堅固的膠帶覆蓋着手，拳套的防護墊也能防止手部受傷。在裸拳比賽中，一記差的攻擊就可能會導致你不用再打下去。

而雖然說Paige VanZant與BKFC簽了四場比賽合約，但假如真的受傷的話，休養時間可不會短。而且面部割傷的一個問題是，就算傷好了，疤痕還是很容易再次被割開。好像Nick Diaz或是Wanderlei Silva 就都有這個問題，Silva更需要進行手術把這些舊的疤痕去除。

對一般拳手而言，如果拳酬不高的話，參加這種容易傷手的比賽風險實在太大，也很影響未來比賽的規劃。今次Paige VanZant與BKFC的合約並沒有公開酬金的細節，不過既然VanZant說過自己希望能夠賺大錢，今次的條件應該還算不錯。但雖然如此，現時VanZant的最大收入應該還是以搏擊選手的身份賣廣告或上電視節目，所以今次她的選擇是否真的正確就要拭目以待。

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