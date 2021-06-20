疫流搏擊｜跆拳運動員創業遇疫情　變中求變轉型創新天

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-20 18:30

在香港當一名運動員從來毫不簡單，在有限資源時間空間下，燃燒自己去爭取最好的成績。雖然運動員之路或有盡頭，然而轉換跑道亦非簡單的抉擇。前跆拳道運動員Cindy轉投創業路未幾，便遇上了新冠肺炎侵襲全球，她抱著運動員堅持不懈的精神「變中求變」，帶領公司從銷售代理轉戰IT系統研發。

▍跆拳道生涯闖關不斷 自費到台灣苦練成香港冠軍

黃凱婷Cindy 自小體弱多病，父母建議她多做運動，恰巧家附近有跆拳道興趣班，於是家人便帶她去嘗試一下。一試之下，她漸漸對跆拳道產生興趣，從一開始的一星期一堂，到一星期兩至三堂，12、13歲便考獲了品段（16歲以下少年黑帶），更會參加館內搏擊比賽。及至她升讀中學，她發現自己就讀的學校原來也有跆拳道隊，於是她便代表學校出賽中學學界賽。這是她首個參加的公開比賽。

後來，她開始成為助教，幫忙教授跆拳道班，亦不斷參加跆拳道搏擊比賽。隨著Cindy 成長、經驗累積多了，在她的內心逐步產生一個念頭︰「覺得玩咗跆拳道咁耐，點都想係呢度攞返啲野，同埋細個覺得咩都要試下，唔試過唔知，所以就想打進港隊嘗試一下。」

可是，要達成這個目標又豈是那麼簡單。Cindy在轉戰成人組黑帶公開賽的第一年便已失敗收場，但這反而使她更加努力練習，希望在翌年比賽贏得三甲——加入港隊的入場券。Cindy教練十分開明，建議Cindy去參加會內的「精英班」，由香港隊成員帶領練習。那時她每星期練習五至六天，全心向著目標努力。苦練一年後，Cindy終於如願以償，在2014年奪得全港黑帶賽季軍，正式加入香港隊。

整個過程好像「打遊戲機闖關」一樣。當你未入到時，就會想攞個比賽入隊當成目標。入到港隊後，你會想得到代表香港出賽。當可以代表到香港出賽，再下關便會想打大賽，在世界排名「榜上有名」。 黃凱婷Cindy

十分幸運地，憑著Cindy的努力和教練的支持，她很快便能夠代表香港參與一些小規模的海外賽事，並取得不錯的成績，所以她把目標從以前的「代表香港出賽」再進一步地變成「參加大型比賽取得世界排名積分」，力爭2016年世界錦標賽的出賽資格。然而正當全力衝向更高目標之際，Cindy卻意外地在本地賽「滑鐵盧」，無法取得三甲繼續留在港隊。

大受打擊後，Cindy曾經想過放棄跆拳，前往外國讀書，走一般人所走的「正途」——畢業、找一份穩定的工作、成家立室、退休安享晚年。或者是因為「年少氣盛」，或者是因為放不下跆拳道，最後Cindy決定重新出發，繼續挑戰跆拳之道。

讀書你幾時都有得讀，到老都可以一直讀，但做運動員則有時間限制，你無可能到老先做回運動員。我覺得人生就一定係咩都要試，如果一生平平無奇，讀書工作成家立室按部就班，那麼不是很悶嗎，「咁就一生」？人生就係要活得精彩一點。 黃凱婷Cindy

Cindy憑著一般衝勁，手持自己多年當教練積累下來的儲蓄，在毫無計劃下便前往台灣，跟隨當地跆拳道道場集訓一年。在那段期間，她無時無刻地跟隨台灣道場的運動員練習，日復日地一日練習兩至三課，跟他們四出與其他團體交流。在教練、學員家長的悉心照顧下，Cindy漸漸融入團隊當中，跆拳技術亦得到磨練。一年後，Cindy重返香港參加昔日跌倒的黑帶賽，今次她擊敗所有對手，2017年以全港冠軍的成績再次進入港隊受訓。

重新入隊那年多咗比賽打，但當時有想「我過咗一關，我下一關是什麼」，會想「打大賽」，更加希望有成績，但當中遇過一段時間好迷妄。當你去完台灣之後就會發現，人地有資源你就算付出幾大努力，是否真的可以追得切呢？ 黃凱婷Cindy

Cindy坦言在香港當一名運動員從來都不是一件簡單的事︰「因為各樣資源唔夠所以付出同犧牲好多，大家都會付出黃金時期的時間、體力、金錢，以及放棄了很多。」Cindy從以前讀書放學去練習，到後來成為教練後就教完拳再去訓練，就跟本地其他跆拳道運動員都係一樣堅持練習，大家無非都是為了同一個夢想奮鬥——希望能在跆拳道項目上能夠為港爭光。

可是另一方面，對家庭的責任也令Cindy不禁計劃運動員生涯以後的事，「雖然屋企冇俾壓力，佢地有時都會關心問下「你想打到幾時」「你想為啲乜野丫」「你之後諗住點之類」，所以我有時都會思考未來計劃。」

及至2019年，Cindy仔細考量後作出艱難的抉擇，決定轉換人生的跑道，從運動員畢業投入創業之路。

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▍創業遇疫情 無懼挑戰變中求變

Cindy因為當過跆拳道教練，自己又喜歡與小朋友相處，所以最初她曾經想過重新讀書進修，然後安穩地上班儲錢，開辦一家教育中心，自己可以參與其中。

機緣巧合下，Cindy 在運動員生涯其中一個比賽中，認識到一位朋友Vincent。當時他是擔任運動時尚品牌「Mooto」的代理。Cindy 了解認識對方後漸漸相熟，發現大家想法、概念相同，自己亦對這門生意感興趣，覺得可以投入當中幫忙，最後選擇投資在他這門生意上，開展了創業這條路。

從一條全新的跑道起步，當然毫不簡單，Cindy從一個歷經沙場的跆拳道霎時變成了職場初哥，發現經營一門生意原來並不是想像般容易。

很多人以為「當老闆會好舒服」、「有員工幫手，乜都唔使你出手」。其實當老闆反而很多事要親力親為，而且還要承受來自各方面的一切壓力，更要顧及整間公司管理等，無時無刻都要為著公司作打算。 黃凱婷Cindy

另一方面，她又發現跆拳道跟經營生意的關係十分有趣，表面上風馬牛不相及，當中卻又有相似之處，她同樣以「打機闖關」形容兩者。

在跆拳道路上，學習及練習過程中總會安排好一些中途點，，總會有清晰的方向去努力。例如學完一定技術便可以考試升級，練習搏擊比賽時着重專門技術練習，務求把一些動作磨練到極致。「但創業你完全摸唔到前面條路係點樣，你只可以硬著頭皮去闖，一關一關每一下去拼搏。你搏完之後就會有一樣野，你闖完一關，會開通咗，你就會有呢一樣野嘅知識經驗，但又未必可以用在下一關中。」

如果你話無遇上低潮，那是假的，如果咁易一帆風順，就會有好多成功人士啦。成功嘅人就係得咁少，你要做到佢，你就要闖過咁多關。 黃凱婷Cindy

因此在Cindy由創業投資到現在，已經不停遇到難關，遇到無數低潮，多到她已經分不清哪個才是最低點。當她過了一個低谷，轉頭卻會發覺「原來低處未算低」。Cindy笑稱︰「反過來又會因為闖過咁多關，慢慢有種心態覺得已經不算什麼。」

十分幸運跟跆拳道時一樣，在闖關旅途中Cindy身邊總有一位良師，一步一步的循循善誘，協助她進步。她的生意夥伴Vincent 很早便已在職場打滾，具有豐富的人生歷練，所以成為Cindy做生意上的導師，教曉她如何跟生意對象溝通、做事、做人。

去到2019年，Cindy的公司已經打進港澳台市場，成功贊助澳門和台灣國家隊比賽服裝，又於國內與香港合辦MOOTO CUP比賽，贊助「第九屆亞太聾人/聽障運動會」及成為跆拳道項目的比賽合作商等。在2020年初，他們更設立2 MOOTO 台灣門店。正當公司步上軌道之際，卻遇上了新冠肺炎爆發。

在疫情爆發初期，他們意識到疫症很可能會影響運動比賽活動或將暫停，令整個品牌代理銷售行業陷入困境。所以他們便着手構思如何令公司在疫情間站得住腳。最後，他們認為疫情將會大幅限制人們實體交流活動，人們勢必將現實生活轉移到網絡世界中。於是他們決定在疫情下「變中求變」，在原本的品牌代理銷售上，再開展出電子系統開發事業。而Vincent 更身先士卒，親自進修IT方面的知識，在轉型過程中擔當主要角色。

事實證明他們的憂慮完全應驗。在疫情最嚴重的時候，大眾間產生恐慌，所有體育活動完全停止，Cindy 公司在代理銷售大售影響，香港市場甚至陷入前所未有的低谷。另一方面，雖然台灣疫情一直以來大致受控，但生意亦免不了踏入淡季。反觀IT生意卻成為他們的「救生繩」。

2020年初，他們於香港成立IT公司，開發了多個電子系統，分別為ITK OVR競賽系統和「MSS」運動管理系統，為不同類型的運動項目賽事和運動機構或中心提供系統性支援服務。在2021年3月，Cindy於疫情下利用自家開發的「ITK OVR競賽系統」與「台北市體育總會」舉辦了首個台灣線上品勢賽事，成為轉型至IT行業後的里程碑。

一場新冠肺炎疫情，不單讓一眾搏擊運動員錯失可能只有短短數年的黃金時期，錯過寶貴的出賽機會。運動員堅持努力，最終成功站在頒獎台，固然值得我們為其歡呼喝彩。但事實上能夠「夢想成真」的終究只是極少數。從Cindy轉換跑道的經歷，讓記者感受到即使運動員選擇退下來轉換跑道，其實亦可以發揮所長，闖出另一片天空。

武圖App2

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