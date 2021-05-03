吳秉泰樂觀接受人生無常　疫情下更全力準備未來｜疫流搏擊・拳擊

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-05-03 20:34

「假如沒有疫情，我可能會那樣，而不會這樣。」這句說話很可能曾出現在不少香港人的腦海裡。對於搏擊運動員而言，黃金時期可能只有短短數年，一年多疫情的對其職業生涯有著無比重大的影響。今次〈疫流搏擊〉系列訪問到香港職業拳擊運動員吳秉泰Tyson。 Tyson 是香港歷來成績最好的150磅以上級別選手，曾於2018年贏得亞洲洲際中量級冠軍金腰帶及泰國中量級拳王腰帶。疫情爆發初期，他原定跟團隊前往美國集訓參賽，一場疫情打破了他的美國拳擊夢。然而Tyson 卻沒有怨天尤人，反而擁抱「無常」，在疫情下更加積極裝備自己，迎接未來的挑戰。 攝：賴家俊

〈疫流搏擊〉系列：

疫流搏擊｜吳景聰暫復賽無望轉型「外賣教練」 難忘與學生成好友

疫流搏擊︰空手道｜李嘉維疫下訓練更靠自己 反思比賽外傳承之路

疫流搏擊｜伍步暉柔道教練疫下求變 疫情前後學員運動態度大不同

▍疫情錯失美國拳擊夢 反而加緊訓練追趕世界

對於搏擊運動員而言，黃金時期可能只有短短數年，一年多疫情的對其職業生涯有著無比重大的影響。早在疫情爆發初期，Tyson 原本計劃好在拳擊生涯上邁進重要的一步：進軍美國拳擊比賽。

早在疫情爆發初期，Tyson 原定在跟隨拳館的退休世界冠軍，整個團隊一同前往美國集訓，跟當地拳手進行配對，去打美國當地的拳賽。然而因為疫情關係，美國之旅只能暫時擱置。雖然Tyson 失去大好機會， 他卻沒有因為時間流逝、年紀增長而消沉。

其實心態方面，我不視年歲為影響。因為我覺得我選擇這（拳擊手）作為職業，我也會有一個心理準備，即使不是新冠肺炎出現，當中都一定會有很多變數。當你自己心態調整到之後，當不當打，年紀大小，都不是大問題。 吳秉泰

Tyson 以偶像Manny Pacquiao 為例，指Pacquiao 42歲在當菲律賓參議員，但他還跟世界最年青力壯、最當打的拳手爭世界冠軍，他還在量級當中排行頭四。「我便會覺得，年紀真的不是一個問題，要看你自己如何用心、如何用苦功、如何調整自己的心態及訓練，現在我反而專注在這些當中。」

希望趁現在改好，等到有比賽的時候早已準備好，令別人有耳目一新、完全不同的感覺。 吳秉泰

對於Tyson 而言，疫情使他的拳賽配對更加難上加難。因為他所在的量級在亞洲來說是比較「重」，量級較輕的拳手會較易配對得到，而他則相對較難。因此，Tyson 只能習慣隨時處於備戰的狀態，無論有無比賽都如是訓練，嚴格控制生活規律，日常飲食相當節制。此外，Tyson藉著疫情期間，停下來不斷重看以前比賽的影片，慢慢逐一調校自身的技術欠缺，彌補自己的弱項，消除一些壞習慣、小毛病。

我覺得你唔試唔知，當時雖然不及他們，但現在我有時間、我很勤力，便嘗試去追趕他們。 吳秉泰

同時，Tyson 亦尋找更多不同的肌肉、體能訓練去提升自己的身體質素。因為他在亞洲跟泰國拳手比賽時發現，他們大多從小開始練習，自己在技巧上很難馬上追上，但勝在Tyson 以勤力搭救，自己在體能訓練、肌肉訓練上比他們強。「我覺得你唔試唔知，當時雖然不及他們，但現在我有時間、我很勤力，便嘗試去追趕他們。」，Tyson 在疫情期間反而更加努力，盡量去拉近自己跟世界選手的距離。

▍以「無常」樂觀應對疫情 勉勵港人忍耐終可雨過天晴

新冠疫情嚴重打擊香港搏擊行業，疫情期間拳館不時因政府防疫而關閉，不少拳手、教練生計大受影響，打斷無數運動員的計劃。在前路茫茫之下，記者好奇為何Tyson 能夠堅定地繼續朝著目標進發呢？Tyson 透露全賴禪修教導他的二個字：「無常」。

Tyson 以藏傳佛教作精神之柱，有禪修的習慣，宗教上師經常跟Tyson說，要他接受「無常」、「人生無常」。

無常就是，無法估計，意料之外。所以這個疫情的發生，讓我更加堅定相信，無常是人生必然發生的事。 吳秉泰

例如Tyson跟上師一同前往修行，他們原本計劃好行程，但突然間上師會說不去本來目的地，轉而去行當地最高的山。在毫無準備下完成之後，他才會知道，原來上師認為對他們宗教而言，他有個最好的修行日，目的就是學會接受「無常」。「無常就是，無法估計，意料之外。所以這個疫情的發生，讓我更加堅定相信，無常是人生必然發生的事。」

Tyson 認為學會接受無常，沒有事是必然，沒有事是不必然，那麼自己的心理狀態就不會容易受外圍因素衝擊影響。他以比賽為例，「假設我被對方擊倒了，當我重新站起來時，難道我便完全放棄嗎？但當如果我在腦海中跟自己說，對手擊倒我也好、如何也好，我已早早預計好，當事情即使真的發生，但當我起來後，我的心理狀態更易調整到，因為我接受失敗，我接受所有的事，包括對手給我的所有壓力，我便可以變得更加強。」

大家現在去努力做一個準備，只要咬緊牙關忍到疫情過去，便會迎來百花齊放的機會。 吳秉泰

今次的疫情對所有人而言都是一場意外，Tyson 身邊不少朋友都因為疫情而生意一落千丈，本來他們早有周詳的計劃、有鴻圖大計都一一落空。身為頌缽治療師的Tyson 會以音頻及聆聽開解他們，鼓勵他們接受現實情況去改變心態，並思考如何發揮自己去改變目前遭遇的情況，「就好像為何我們喜歡看《Rocky》，就是因為他經常說：『你俾人打倒了之後，是你咬緊牙關重新站起那刻，才是最神奇的一刻。』」

面對疫情帶來的困境，Tyson 認為香港受社會壓力、精神壓力太大，有時太多負面想法：「我應該得到果樣野，或者我唔應該得到果樣野。」他覺得假如放下那一個「我」，或者可能活得很舒服。

最後Tyson 寄語港人：「我覺得大家現在去努力做一個準備，等疫情一好返，或者雨過天晴的時候，就是大家發光發亮的時候。大家現在一定很辛苦，好像在打逆境波一樣，但大家必須忍耐，只要咬緊牙關忍到疫情過去，便會迎來百花齊放的機會。」

一場新冠疫情打亂無數人的生活，昔日簡單不過的日常生活亦已看似遙不可及，不少人對未來失去希望。然而在跟Tyson 的短短訪問當中，筆者體會到疫情陰霾當中罕見的正能量。心態決定行動，大家堅持下去的話，相信必定能夠迎來疫後的曙光。

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】

+ 7 + 7 + 7

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】