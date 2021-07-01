傳統武術套路無用於搏擊？　視乎有否配合搏擊及理解傳承的問題

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-07-01 00:01

傳統武術套路是否無用於搏擊？答案既「是」，亦「不是」。固然套路跟現實搏擊截然不同，絕不能直接等同。但是，為何不同東方武術都以存有套路，並以此成為技術載體呢？

對於套路的批評，其中一個最流行的說法，是指套路無用於搏擊，根本不應該在佔這麼大的訓練比重。如果是表演類型的武術套路，這個說法自然合理，因為雙方的目標根本不同，縱然某些訓練內容有所重疊（如體能鍛煉、身體柔軟度等），亦不能將練此套路與搏擊掛上等號。

然而，若是論及傳統武術的套路訓練，則須要小心論證。因為當中涉及到歷史傳承、方法論等問題，而釐清練用之間的關係，就更加是理解套路意義的必要前提。

本文便是以傳統中國武術的套路作例，嘗試剖釋一下套路訓練的實際功能。

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▍練與用之間的若即若離

將練與用切割來說，原則上並不是一種科學的做法。畢竟訓練之目的，就是應用，很難想像兩者完全處於南轅北轍的狀態。但現實是練與用之間又確實不能直接等同，很多實用的訓練方式，都需要再經過特定的中介，才能真正應用到搏擊之中。

以搏擊運動中常見的踢靶訓練為例，若果習者沒有進行實際的搏擊訓練，或制定出一套有效的戰術與之配合，即便踢靶踢得再厲害，亦難以在搏擊時發揮出相應水準。

按照這個原則進發，要考察套路的實際功能，就不能單單觀察其外型動作是否與搏擊時相像，還要細緻研究它本身的訓練目標，以及在整個訓練體系中的位置。

▍傳統中國武術的套路訓練

以很多傳統中國武術流派為例，套路與其說是訓練搏擊時應用的招式，毋寧是鍛煉習者的身體能力，以及為實際的搏擊訓練作好準備。例如形意拳著名的三體式樁功，以及五行十二形套路，沒有甚麼動作可以直接從搏擊中反映出來，而三體式更是靜功，不會顯示出任何攻守招式。

不過，濟南的孫氏形意拳家張西可卻指出，五行十二形各有不同的訓練位置，例如雞腿步就是要鍛煉習者的大腿肌肉，以及腰胯與下肢發力的配合。至於屬靜功的三體式，則是匯合了整個形意拳體系的訓練要素，包括肩膀開合、筋骨力量等。

顯而易見，單練三體式或五行十二形，不會令人成為一個搏擊高手。但當習者熟練套路後，就可以在搏擊訓練中慢慢發揮出套路的價值，每個流派的方法論（即對敵模式、戰略要素等）亦可由此體現出來。

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▍傳統武術的理解和傳承問題

當然，這不過是一家之言，不能證明所有傳統流派都抱持著同一種練用邏輯。但上述的例子確實為探討套路的實際價值提供了兩條線索：首先，套路不直接等同於搏擊，但它的意義可以在往後的搏擊訓練中體現出來。前提是該套路本身確實是以訓練搏擊的為目標。

其次，一個負責任的武術教師，應當教導學生辨別清楚套路在練用關係中所承擔的位置，並有能力設計出一個成熟的搏擊訓練系統，讓套路的價值在學員身上如實發揮。事實上，真正的傳統武術從沒有忽視過搏擊訓練，哪怕是牽涉大量玄學的《渾元劍經》，亦非常強調對抗訓練的重要性，即「要擇心性相投，為喂手之助。要彼此盤較，必以真心」。

與之相反，如果習者之間不進行任何搏擊訓練，授武者又不能指出套路訓練的實際內容和目標，套路自然便流於空談。會造成這種問題，牽涉很多不同因素，例如歷史環境便令近代中國武術的傳承多次出現斷層，搏擊運動又較其他國家遲起步（有關中國武術在近代傳承的問題，日後將會另文探討）。致使套路原先所蘊含的價值失語，習者又不能透過實踐重現其意義，或賦予它新的功能。

更嚴重的是，類似問題不僅影響了套路的功能，還蔓延到了傳統武術的其他層面。例如對傳統拳譜的理解，很大程度便是因為傳承斷層及欠缺實踐、研究的關係，而變得玄奧（詳見《國術與國學》一文）。

▍結語

隨著時代推演，不同武術及搏擊運動都發展出不同的訓練模式。與之相比，套路是否仍然是一種進步的練武方法（特別是以搏擊為目標），的確值得繼續探討。然而應當肯定的是，套路本身的設計確實具備實用價值，至少曾在過去一段時間發揮過作用。

問題是它的價值需要整個訓練體系去配合，才能如實反映出來。這既是歷史的問題，亦是當今傳統武術習者急須負起的責任。

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