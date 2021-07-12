偶像輸拳如失戀 如何哭拳喪而不失霸氣（風度）｜武編周記

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-07-12 18:07

是的，我們知道，你很傷心。你喜歡的拳手輸了，你感到無奈、悲傷、難過，你問「為什麼會這樣做」，或者「為什麼不這樣做」，然後感到憤憤不平。我們明白，因為我們也是過來人。這次就說一下如何哭拳喪而不失霸氣（風度）。

作為武備志編輯，我們當然有自己喜歡的拳手，但他們輸了我們也要報新聞呀？除了邊寫邊流淚以外，還有什麼方法「走出傷痛」呢？

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題外話，編輯W的MMA啟蒙偶像Stephen "Wonderboy" Thompson也在昨日的比賽中落敗了⋯⋯他至今上班還在悶悶不樂呢。

飲水深呼吸

第一件事，當然是要冷靜下來，飲水深呼吸大概是最簡單的方法。叫得力竭聲嘶，甚至流下一兩滴眼淚也失去了不少水份，飲啖水補補先。悲傷得氣喘、呼吸困難嗎？先飲一啖水吧。因為口中有水，你不得不認真回復呼吸。否則你要不就嗆到水，要不就一直呼吸不到直至缺氣。

做其他事

偶像輸拳如失戀，那失戀時最好做什麼呢？就是除了想起自己的戀情外，去做其他任何事。看書也好、游水也好、工作也好，總之做其他事。不要在網上說自己有多慘，或者去說那個人有多壞；同理，偶像輸拳時（真被擊敗時）不要在網上說「他沒有輸」然後為他找藉口，也不要「因愛成恨」說「佢以前都唔係咁」，不如離開社交媒體， 關機休息一下，讓情緒沈澱。

直接喜歡多幾個拳手

+ 5 + 5 + 5

拍拖不應有外遇，但喜歡多過一個拳手則沒有道德問題。一次過支持十個拳手，輸了一個還有九個可以看，McGregor輸了不用傷心，25號T.J. Dillashaw 回歸，又可以支持了，yeah。

理解拳手勝負是常事

假如心理已平復下來，有不少戀愛經驗的你，肯定知道「成世人流流長，總會愛上幾個人渣」；同理，已看過不少比賽的你，也知道勝負是常事，總有輸的一天。

輸了不是世界末日，假如他繼續比賽就繼續支持；就此退役的話，拳手風光時你也一同開心過，不如記著過去的美好時間。好來好去，係咪先？

看武備志文章和投稿

如想更深入知道拳手敗因，也可以留意我們的文章，又或者看一下與武術有關的文化電影漫畫資訊散散心；假如還是氣憤難平，要找個地方抒發，不妨投稿給我們，加上自己對比賽的分析，分享一下自己的感受。來，這是我們的email : martialab@hk01.com，我哋等緊你～

武圖App2

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