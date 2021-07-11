UFC 264｜Poirier再破最強左拳神話　Conor最終竟然敗在自己腳下

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-07-11 14:17

相隔半年，Dustin Porier在UFC 264的三番戰中再度擊敗Conor McGregor，正式終結McGregor「最強左拳」神話。不過，今次並不用Dustin親自出手，Conor最終竟然敗在自己腳下。Dustin實至名歸地應該獲得挑戰冠軍的機會，UFC輕量級勢必再起一陣風暴。

▍Dustin Poirier「二番戰」勝在「小腿低掃」

+ 9 + 9 + 9

在UFC 257中，Conor McGregor半爆冷下敗陣，勝方 Dustin Poirier 可以說是為所有打擊型選手示範了擊敗McGregor的「方程式」（詳見《鑽石寫下擊敗McGregor方程式 現在才是愛爾蘭拳王「見真章」時刻》）。

儘管McGregor「二番戰」（上一場比賽）初段狀態大勇，一如以往地以精準的拳擊攻向Dustin Poirier。慢熱的Poirier明顯未習慣McGregor的拳速，很早便吃下數記左重拳。但鑽石並非浪得虛名，吃下McGregor 本能打出KO的左拳之餘，還前搶下一個Takedown，把搏擊距離拉至最近，消耗McGregor 體力及抵消其打擊優勢。

而整場關鍵在於Poirier的「小腿低掃（Calf Kick）」打法漸漸發揮效用，一步一步地奪去McGregor 的速度及打擊優勢！在小腿傷害逐漸浮現，加上體能有所下降，McGregor 的打擊節奏略為減慢，最終Poirier 成功把握這次的籠邊攻勢機會，成功以TKO 擊敗MMA 巨星Conor McGregor，成為史上首位以打擊終結McGreogr 的拳手！

二番戰敗陣後，Poirier放棄挑戰冠軍的機會，選擇跟McGregor 進行三番戰。4月時，二人一度因McGregor 走數50萬捐款而驟起變數，不過幸好比賽沒有因此受到影響。

「McGregor Poirier三番戰」目前賠率相當接近。（圖片擷取自：oddsshark.com）

三番戰賽前預測相當接近，Conor McGregor 的賽前賠率為（+105），而Dustin Poirier 為（-125）。這是Conor McGregor繼UFC 229首度成為「Underdog」後，職業生涯中第二次成為「Underdog」。至於一眾UFC職業拳手方面，認為「Poirier會取勝」及「McGregor會取勝」認為的比例接近「七三開」。

怎料，比賽竟以令全世界跌破眼鏡的方式終結⋯⋯

延伸閱讀：

UFC 257｜Poirier擊敗McGregor 最強左拳神話終告幻滅

Poirier擊敗McGregor的關鍵技術：小腿低掃 為何傷害效果極顯著

UFC｜McGregor Poirier 三番戰起變數 巨星走數50萬捐款惹禍？

▍Poirier再破McGregor神話 Conor最終竟然敗在自己腳下

坦白說，單以一回合的表現來說，Poirier跟McGregor的確上演了一場5分鐘的激戰。可惜，那位曾經吒咤風雲的McGregor，居然最後敗在自己腳下。

Conor McGregor果然重新採用昔日的搏擊站姿：側架、闊馬、跳動、拳腳並用。在比賽開始後，McGregor馬上以一記後旋踢打響戰局。緊接其後，McGregor 主動採取攻勢，以猛烈的低掃襲向Poirier反架在前的右腿外側，再以不同種類的踢擊作遠距離打擊。

Dustin Poirier 明顯被McGregor的打法打亂，初段表現得有點不知所措，反應步法略見遲滯。縱使Poirier吃下數計沉重的踢擊，但他以穩固的防守暫時招架，並沒有放過任何機會給McGregor打中要害。當Poirier稍稍站穩鎮腳後，他以重擊及小腿低掃回敬McGregor，在打擊質量上還是Poirier佔據上風。

+ 3 + 3 + 3

在2分55秒左右，Poirier 成功摔倒McGregor，搏鬥隨之轉到地上，但戰況依然相當激烈。McGregor嘗試以「斷頭臺」降服Poirier，但Poirier巧妙地借助鐵籠作出近乎倒立的姿勢，避免McGregor取得Close Guard完成降服。

Poirier爭脫後還以一輪地面肘擊，McGregor亦毫不遜色，從下位狀態打出由下而上的肘擊不斷命中Poirier頭頂，甚至以Up Kick襲向Poirier頭部。而Poirier 則穩控上位優勢，完全沒有讓給McGregor站起的空間，不斷轉變位置打出大量強力地面打擊。

在比賽最後15秒時，裁判Herb Dean讓比賽重新站起開始，怎料意外就此發生。

Conor McGregor在打出其招牌左拳之際，左腳竟然離地踏空，最後整個人的體重壓在歪掉的腳腕上。McGregor馬上倒下，Poirier衝前追擊，回合在McGregor苦苦防守下終結。

McGregor 在鐘聲響後仍然倒坐在地，最終Herb Dean宣告比賽終結，McGregor腳腕受傷不能繼續作賽。官方戰果為，Dustin Poirier在1回合5分鐘以TKO（醫生終止）勝出賽事。

Dustin Poirier下個目標應該便是目指輕量級的腰帶。而McGregor縱使落敗，但從5分鐘的表現可見，他仍然擁有UFC頂級的實力。未來輕量級或將在牽起一輪風暴！

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】

+ 7 + 7 + 7

【形意拳共分有十二形，不曉得大家能否盡數？點擊圖片觀看文字說明】