空手道家町田龍太因MMA調整直拳打法　但值得學習的並非技術改動

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-01-20 17:25

Lyoto Machida (町田龍太) 是位日本巴西混血兒，從小練習空手道以及相撲，在不同的搏擊運動都有成績。只是，他對搏擊運動中最大的貢獻，是把「競技空手道」的打法，包括距離、節奏和技術，一併帶到MMA，並證明整個體系的可行性，更能打出亮麗成績。 曾經是UFC輕重量級冠軍的他，最近在社交媒體中展示了自己因MMA比賽，而作出調節的「逆突」後手直拳。不過，重點並不在於他的解釋是否「正確」，而是在於「調節」。

Lyoto Machida (町田龍太)。圖片來源：Getty Images

Lyoto Machida的MMA版空手道後手直拳

Machida的後手直拳與拳擊的後手直拳有明顯不同，尤其是在馬步上，以及踏步後膝蓋的彎曲度也不常見。但因為是練習和展示的關係，所以動作更為誇張也可以理解。

很多人在此帖下發問，我們從Machida的解釋中就更能清楚他的做法。

medeiros.teologia 問了兩個問題，第一：拉扯到腰部的手，不應該回到臉部作防禦嗎？第二，短片中拳頭打出時肘部略微抬起，而並非像JKA空手道一樣從肋骨上「拖曳」出去，JKA空手道那種做法顯得更為閉合，有什麼原因作出改動？

Machida回答指說：

（對於第一條問題）從理論上講，是的，但當我們練習肩的活動時（即把肩推出去），就很難把另一隻手保持在面部水平上。

（對於第二條問題）拳打出時不一定要從肋骨上「拖曳」出去，就如我所說，這個調節是用以打出更大力量，以及把頭移開以防對方反擊。

Lyoto Machida補充，這是個中到遠距離的攻擊，只要打中對手的話自己還是算安全的。如果是作短距離的打擊，馬步就更細，而手亦會更高作防禦。

重點不在於Lyoto Machida的詮釋是否「正確」

其實值得學習的，並非 Lyoto Machida 為了「適應」MMA環境，而作出的直拳改動（或調節），因為這些動作與改動，並不一定適合所有人。 Lyoto Machida 有深厚的空手道背景，對時機掌握非常好，假如沒有這種能力，這種直拳有可能帶來更大的危險。Lyoto Machida 第一場職業賽敗戰，就是因為Shogun Rua把握到他的直拳所作出反擊：

我們應該學習的，是 Lyoto Machida 為了「適應」MMA環境而作出改動這個行為本身。

在不同的比賽、場合下，因應自己的身形、性格、喜好、判斷，而對所學的技術作出調整，是研習者的必要課題。每一個動作調節都有其利弊，哪一種最適合自己與當時的場合，研習者都需要自行判斷，而實踐正是檢視判斷是否正確唯一標準。

在武術上「正確」本來就應該與「實際使用有沒有效果」直接對等，除非是作考古或有文化理由，是否合乎「傳統」、「標準」其實是次要。

這並不是指「傳統」與「標準」沒有用，因為「傳統」與「標準」本來就是來自於前人綜合了經驗而得出的結果。但很多時到了今人手中，就變成了一些僵化的法規，不可改動，甚至不能調節，但明顯這樣的武術是「死」的，亦不利傳承與發展。

Lyoto Machida 的改動並不會使人覺得他「不夠空手道」，反而很多人以他作例子，證明競技空手道的技術與時期掌握，亦能在MMA中使用。

【資料圖片】

延伸閱讀：

【Crane Kick／前踢】從《The Karate Kid》到UFC的Lyoto Machida

【MMA】輕量級升重打無限量級比賽 巴柔天才 vs 空手道家

【UFC 239】Masvidal 5秒擊敗Ben Askren 創組織最快紀錄

【真飛膝教學】助跑飛膝為何難以發力 跟膝擊推髖發力截然不同

【拳擊】Seniesa Estrada 7秒擊倒對手 刷新女子拳擊最快KO紀錄

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】