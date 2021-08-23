UFC｜最後10秒驚人後旋踢KO非靠運氣　武編拆解當中的關鍵部署

在昨日的「UFC on ESPN 29」中，智利新秀Ignacio Bahamondes打出舉世矚目的後旋踢KO。後旋踢不時被質疑是「華而不實」，但其實只要適當部署及掌握正確時機，它分分鐘成為擊倒對手的「奇兵」。本文為大家分析這記KO的事前部署。（封面圖片擷取自：UFC Brasil Twitter）



「華而不實」的後旋踢？

後旋踢，又稱「Spinning Hook Kick」、「Spinning Wheel Kick」等。它是一種背轉踢擊技術，透過轉動獲取動能加速，轉化成攻擊。跟一般踢技不同，背轉踢技在使出時會有一瞬間背向對手，所以普遍被認為是種高風險的技術，從前甚至無法想像如何能應用在MMA比賽當中。可是，在近年的MMA比賽中，後旋踢卻漸漸嶄露頭角，甚至成為其中一種高KO率的技術。

在MMA比賽當中，由於包含拳和摔抱等，所以後旋踢的運用時機則更為講究。

首先，它不能像跆拳比賽般作為反擊腳使用。因為跆拳以踢擊為主，在攻擊時通常會預留一定距離，方便以腿部攻擊，但MMA的攻擊一般以拳為主，其攻擊距離較短，固縮短距離的速度亦較快，對方很容易在旋轉期間突入至近身距離，這對於以頭部為攻擊目標的後旋踢極為不利，甚至陷於被摔倒或反擊的險境中。尤其在用於反擊後旋踢時，很難完全命中對方衝前時的頭部，往往變成以小腿等攻擊力較小的部位擊中對方。而且在反擊時，重心一般靠後，假如踢擊落空，則很容易被衝前的對方摔倒。

其次，在MMA比賽中，護頭意識較高。要以後旋踢擊中頭部，需要很高的技術方可擊中。所以一般而言，與其使用後旋踢，倒不如以其他方式打擊對手，至少不用冒上「不必要」的風險。

Did @jaulabahamondes just become the frontrunner for KO of the Year? 💥 #UFCVegas34 pic.twitter.com/B0OY4v7VIG — ESPN MMA (@espnmma) August 22, 2021

然而，智利新秀Ignacio Bahamondes昨日卻在UFC八角籠中，完美示範如何透過適當部署及掌握正確時機，把後旋踢化為驚人的KO技法。

武備志接下來將為大家步步拆解這記後旋踢KO背後的關鍵部署。

智利小將最後10秒後旋踢KO 一嗚驚人全靠即時部署

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Ignacio Bahamondes 來自智利，是一名年僅23歲的MMA新秀，賽前職業戰績為11勝4負。9次KO勝當中，有3記來自踢擊，可見他是一名優秀的打擊選手。對手Roosevelt Roberts早在2018年於UFC出道，賽前擁有10勝2敗的成績。

比賽開始後，二人便展示出截然不同的搏擊風格。Bahamondes擁有良好的擺頭技術，善於打出高低交錯的打擊組合，令對手難以捉摸。Roosevelt Roberts 站姿較為挺直，比較接近拳擊架式，不時倚賴上身後倚及Shoulder Roll作防守。

不過，賽前誰都意想不到這場比賽會戲劇性地，以一記電影般的後旋踢KO告終。事後引起網上紛紛討論，有人認為KO純屬巧合，有人認為是對手大意使然。武備志編輯團隊認為能打出KO，並不全然是運氣使然，而是有一定蛛絲馬跡可以追尋到。

第二回合中段的一次籠邊攻防中，Bahamondes便首次以spinning back kick擊中Roberts。剩1分鐘多些時，Bahamondes繼續採取主動，掌握比賽節奏。在另一次籠邊攻防中，Bahamondes以刺掌及前勾虛晃開路，穩妥地以膝擊正中Roberts胸口。雖然Roberts趁機抱住Bahamondes的腳，意圖轉成單腰抱摔，不過他更像是受到重擊後設法爭取時間回復。在回合終結前20秒，Bahamondes再次嘗試踢出後旋踢。今次他先踢出低掃，然後後退一小步引誘Reberts前來，不過恰好Roberts選擇以低掃還擊，最後Bahamondes的後旋踢在Roberts肩膊位置劃過。

第三回合，Roberts意識到自己分數落後，固採取主動發起攻勢。差不多一分鐘時，Bahamondes直拳重擊軀幹得手，Roberts受到明顯傷害，前手垂手護身，馬上下潛實行雙腿抱摔拖延時間來讓自己回復。當然Bahamondes也知道Roberts狀況，於是他在重新站立後把對方逼到籠邊，並重施部署：從籠邊後退引誘Roberts前來，再以後踢重重擊在Roberts護身的前臂上。

這時，Bahamondes早前撒下的「誘餌」已經成形，多次後踢及軀幹打擊已經使Roberts不自覺出現身軀防守的習慣。在第三回合中段，Bahamondes甚至使出一記後旋踢低掃，以觀察Roberts確實出現護身的反應。

在最後20秒時，Bahamondes以未成形的斷頭臺在籠邊控制Roberts，再以一記肘擊退出纏鬥。就在10秒提示響起後，Bahamondes前腳踏後，撒下最後的陷阱。結果，Roberts一如之前回合般的反應，後手護身提防後踢，Bahamondes的後旋踢便輕鬆越過Roberts的防守，完美地咬中Roberts的下巴，打出舉世矚目的擊倒。

結語

後旋踢這類背轉腳法雖然破壞力強，但是單獨使用風險較高，並不是單單「心口得個勇字」便可以使出。其實只要經過部署創造有利時機，便可「華而不實」的後旋踢發揮真正威力，變成「華實兼備」的強力踢擊。

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